Ion Cristoiu: „Mașinăria o să spună că a fost un succes vizita lui Nicușor în America, dar a fost un eșec”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a comentat participarea președintelui României la prima ședință a Board of Peace și relația actuală cu administrația americană. Acesta a susținut că episodul recent reprezintă un eșec diplomatic și că România traversează un moment de incertitudine strategică. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „De ce este el disperat să se întâlnească cu Trump?”

Invitatul afirmă că întâlnirea parțială cu Donald Trump nu poate fi prezentată drept un succes. În opinia sa, alianța transatlantică s-a modificat fundamental, iar România trebuie să aleagă între direcția americană și cea bruxelleză. El consideră că lipsa unei strategii este periculoasă.