Ion Cristoiu: „Mașinăria o să spună că a fost un succes vizita lui Nicușor în America, dar a fost un eșec”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a comentat participarea președintelui României la prima ședință a Board of Peace și relația actuală cu administrația americană. Acesta a susținut că episodul recent reprezintă un eșec diplomatic și că România traversează un moment de incertitudine strategică. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitatul afirmă că întâlnirea parțială cu Donald Trump nu poate fi prezentată drept un succes. În opinia sa, alianța transatlantică s-a modificat fundamental, iar România trebuie să aleagă între direcția americană și cea bruxelleză. El consideră că lipsa unei strategii este periculoasă.
„Concluzia că, sigur că acum va începe mașinăria să spună că a fost un succes. A fost un dezastru. De ce este el disperat să se întâlnească cu Trump? Mie nu mi s-a părut că el este trumpist. Omul ăsta și ai lui n-au înțeles un lucru. Că alianța transatlantică s-a dus dracului și că nu mai merge… Hai să luăm Victor Orban, da? A mers de la început. (…) Primește a doua scrisoare, nici măcar nu are flerul să spună: o analizez. Aproape că respinge, n-a zis că respinge și peste noapte se răzgândește. Tot ce s-a întâmplat acum este nelinișitor pentru România. România e pe mâna unor corăbieri, unor capitani beți. Nu se poate așa ceva. Nu îmi imaginam că tu te duci acolo fără să negociezi. Nu au gândit un moment vizita asta.”, afirmă Ion Cristoiu.