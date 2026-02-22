Viorica Dăncilă: „Aș fi redus cheltuielile majore din administrația centrală – număr mai mic de secretari de stat, subvențiile acordate partidelor”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Viorica Dăncilă, fost premier al României, a fost întrebată cum evaluează activitatea premierului Ilie Bolojan. Fostul prim-ministru a criticat direcția economică adoptată în ultimele luni. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Viorica Dăncilă: „În spatele cifrelor sunt oameni pe care i-a adus în pragul sărăciei”

Invitata a afirmat că abordarea guvernului condus de Ilie Bolojan a fost centrată exclusiv pe reducerea deficitului. În opinia sa, această strategie a ignorat impactul social și economic al măsurilor adoptate. Ea consideră că soluția a fost redusă la tăieri succesive, fără o analiză a efectelor asupra oamenilor. Fostul premier spune că deciziile au afectat mai ales categoriile vulnerabile.