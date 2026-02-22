Viorica Dăncilă: „Aș fi redus cheltuielile majore din administrația centrală – număr mai mic de secretari de stat, subvențiile acordate partidelor”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Viorica Dăncilă, fost premier al României, a fost întrebată cum evaluează activitatea premierului Ilie Bolojan. Fostul prim-ministru a criticat direcția economică adoptată în ultimele luni. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitata a afirmat că abordarea guvernului condus de Ilie Bolojan a fost centrată exclusiv pe reducerea deficitului. În opinia sa, această strategie a ignorat impactul social și economic al măsurilor adoptate. Ea consideră că soluția a fost redusă la tăieri succesive, fără o analiză a efectelor asupra oamenilor. Fostul premier spune că deciziile au afectat mai ales categoriile vulnerabile.
„În primul rând, prin măsurile care le-a luat, a distrus economia. Dânsul a văzut această abordare ca o reducere a deficitului prin conjugarea verbului a tăia. A tăiat și de la mămici, și de la pensionari, și de la veterani, și de peste tot. Dar toate aceste măsuri le-a privit din punct de vedere al cifrelor. Și în spatele cifrelor sunt oameni pe care i-a adus în pragul sărăciei, oameni pe umerii cărora a pus poveri greu de suportat. Pentru că atunci când inflația a crescut, atunci când tu ai scăzut puterea de cumpărare, veniturile le-ai înghețat sau chiar le-ai diminuat, este clar, consumul va fi mai mic. Peste toate aceste nenorociri făcute din punct de vedere financiar au crescut foarte mult prețul la utilități. Ce a făcut domnul Bolojan: a distrus din punct de vedere economic România. E adevărat, nu a avut un spațiu de manevră pentru că era și o datorie mare din spate. Dar a luat măsurile pe care eu nu le-aș fi luat niciodată. Ce aș fi făcut eu? Aș fi redus cheltuielile, dar nu cele de jos. Un număr mai mic de secretari de stat. Subvențiile partidelor politice mult mai mici. Pe de altă parte, aș veni cu o foaie de parcurs pentru partea economică. În primul rând, aș fi susținut antreprenoriatul românesc.”, afirmă Viorica Dăncilă.