O femeie din București este dispărută de o săptămână. Fiica sa este suspectă după ce a fost găsită în timp ce făcea curățenie cu câțiva prieteni

O femeie din București în vârstă de 58 de ani este dispărută de o săptămână. Fiica sa adoptivă este suspectă după ce a fost găsită în timp ce făcea curățenie în apartament cu câțiva prieteni. Nepotul femeii a alertat poliția și nu exclude varianta ca aceasta să fi fost ucisă.

Ruda femeii a povestit că aceasta nu a mai fost văzută de aproape o săptămână, însă nimeni nu a declarat dispariția ei. Nepotul a dat alarma joi, a sunat la 112, după ce a venit la apartamentul femeii situat în sectorul 4 din București și a găsit în casa ei mai mulți indivizi care făceau curățenie.

În locuința se afla și fiica adoptivă a celei dispărute, o adolescentă în vârstă de 14 ani, care ar fi plecat de mai multe ori de acasă.

Femeia dispărută se numește Alexandrina Stroe, iar nepotul este cel care a sunat la Poliție și a povestit ce a găsit în casă.

„Mizerie și niște indivizi în casă”

„Mizerie și niște indivizi în casă. Unul dădea cu mopul, unul era în dormitor, unii fumau”, a spus bărbatul pentru Antena 3 CNN.

El a povestit că a decis să meargă la adresa femeii din sectorul 4 pentru că aceasta nu îi răspundea la telefon.

„Am aflat duminică seara (n.r.. că a dispărut). Da, așa ne-a spus fiică-sa: că a plecat să se angajeze. Este mătușa mea… În casă erau doar fiica adoptivă și niște persoane necunoscute”, a mai declarat bărbatul.

A fost văzută ultima dată de o vecină

Femeia dispărută, despre care o vecină a spus că a văzut-o ultima dată în urmă cu 2 săptămâni, locuia cu fiica adoptivă. Adolescenta însă îi crea probleme și plecase de mai multe ori de acasă. Cele două se certau des, au spus vecinii. Și erau singur de când soțul femeii murise. Conform anchetatorilor, în acest caz sunt mai multe piste de lucru, una dintre ele fiind legată de traficanții de droguri din Sectorul 4 al Bucureștiului.

