Prima pagină » Actualitate » O femeie din SUA și fetița sa de 8 luni, dispărute de mai bine de o lună după o vizită la medic, au fost găsite MOARTE. Ce s-a întâmplat cu ele

O femeie din SUA și fetița sa de 8 luni, dispărute de mai bine de o lună după o vizită la medic, au fost găsite MOARTE. Ce s-a întâmplat cu ele

18 aug. 2025, 21:53, Actualitate
O femeie din SUA și fetița sa de 8 luni, dispărute de mai bine de o lună după o vizită la medic, au fost găsite MOARTE. Ce s-a întâmplat cu ele
Whisper Owen și fiica sa, Sandra McCarty

Whisper Owen, o femeie din California, în vârstă de 36 de ani, și fiica sa, Sandra McCarty, în vârstă de doar 8 luni, erau căutate de mai bine de o lună. Însă, deznodământul a fost unul tragic.

Cele două au fost descoperite de scafandri duminică, 17 august, într-un autoturism marca Chevrolet Trailblazer, fabricat în 2006, scufundat într-un canal de sub autostrada 120, potrivit People.

Familia femeii a declarat că Poliția a reușit să localizeze ultima dată telefonul ei chiar în zona canalului unde au fost găsite trupurile. Acum, polițiștii vor face cercetări pentru a afla modul în care a ajuns mașina în apă.

Femeia și fiica sa au fost văzute ultima dată pe 15 iulie, după o programare la medic, în jurul orei 17:00. Ele se îndreptau către Elk Grove, în Sacramento County, unde urmau să se întâlnească cu membri familiei.

Mașina în care se aflau cele două a fost surprinsă mai târziu, în jurul orei 20:00, de camerele de supraveghere din Atwater.

Iubitul femeii, Robert McCarty, și ceilalți doi copii ai lor le așteptau acasă, dar pentru că obișnuia să-și viziteze des familia din Fresno și uneori rămânea mai multe zile acolo, bărbatul a mărturisit că nu s-a îngrijorat imediat când ea nu a ajuns.

Abia la patru zile după dispariție, familia a depus oficial o plângere de dispariție.

Citește și

ALERTĂ Fetița de 5 ani a unei familii din județul Cluj s-a RĂTĂCIT pe plaja din Saturn. O patrulă de jandarmi a acționat de urgență
20:40
Fetița de 5 ani a unei familii din județul Cluj s-a RĂTĂCIT pe plaja din Saturn. O patrulă de jandarmi a acționat de urgență
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Problema tratatului de pace nu sunt teritoriile, ci sunt garanțiile de securitate.”
20:30
Ion Cristoiu: „Problema tratatului de pace nu sunt teritoriile, ci sunt garanțiile de securitate.”
VIDEO Smochinele din Buzău s-au COPT și sunt bune de consumat. Vizitatorii sunt invitați să guste fructele proaspete, culese direct din pomi
18:46
Smochinele din Buzău s-au COPT și sunt bune de consumat. Vizitatorii sunt invitați să guste fructele proaspete, culese direct din pomi
FOTO-VIDEO Etapă-cheie în construcția METROULUI spre Otopeni: Primul segment de tunel între viitoarele stații Tokyo și Aeroport Băneasa, realizat
18:25
Etapă-cheie în construcția METROULUI spre Otopeni: Primul segment de tunel între viitoarele stații Tokyo și Aeroport Băneasa, realizat
EXTERNE TRUMP, atac la adresa criticilor după întâlnirea cu Putin din Alaska: „N-am nevoie de sfatul celor care au lucrat la aceste conflicte ani de zile”
18:03
TRUMP, atac la adresa criticilor după întâlnirea cu Putin din Alaska: „N-am nevoie de sfatul celor care au lucrat la aceste conflicte ani de zile”
ACTUALITATE Incident grav pe o stradă din București. Un COPAC s-a prăbușit peste trecători
17:56
Incident grav pe o stradă din București. Un COPAC s-a prăbușit peste trecători
Mediafax
Întâlnirea momentului. Trump–Zelenski-Liderii Europeni, față în față la Casa Albă. Toate detaliile despre întâlnirea istorică
Digi24
Cine este bărbatul din Anchorage care a primit, în timpul summitului din Alaska, un cadou de la Vladimir Putin
Cancan.ro
Ea este Maria, femeia de 36 de ani înjunghiată de fostul iubit. Atacul s-a petrecut sub privirile îngrozite ale celor doi copii 😢
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Multinaționalele iau în calcul majorarea prețurilor sau relocarea din cauza taxelor suplimentare
Mediafax
Sirenele de raid aerian sună la Kiev în timp ce liderii europeni se adună la Casa Albă
Click
Cât a plătit Mădălin Ionescu pentru o masă de 4 persoane în Grecia. Ce surpriză i-au făcut grecii fiului său în restaurant: „O țară care a fost în faliment, dar azi prosperă”
Wowbiz
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Antena 3
Lumea a rămas umită când l-a auzit pe Vladimir Putin vorbind în engleză. De fapt, o face mai des decât s-ar crede
Digi24
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta președintelui american
Cancan.ro
ALERTĂ în România: se ÎNTÂMPLĂ de la 00! Nu ieșiți din case
Ce se întâmplă doctore
Ozana Barabancea, de nerecunoscut! A slăbit 24 de kilograme în doar 3 luni. Cum a reușit artista
observatornews.ro
"Vedeţi cu cine am de-a face?" Dialogul dintre un salvamar şi un turist care vrea în apă pe steag roşu
StirileKanalD
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
KanalD
Tragedie pe drumul spre Thassos! Trei persoane și-au pierdut viața după ce un TIR a lovit violent două mașini la bariera de taxare
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
EXCLUSIV | Câți șoferi au fost prinși de noile radare pe trepied. Cât de eficiente sunt, de fapt?
Descopera.ro
Scandalul care a DISTRUS cea mai lungă guvernare din istoria României
Capital.ro
Călin Georgescu, pus la pământ. Patriarhia Română i-a dat lovitura decisivă. Minciuna nu a rezistat
Evz.ro
A circulat cu 77 km/h pe o stradă și a primit o amendă de 95.000 de euro
A1
Ce meserie avea Ella Visan inainte de a participa la Insula Iubirii sezonul 9 și cu ce se ocupă acum
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Care este cauza morții Ralucăi Pânzaru, tânăra de 28 de ani găsită fără viață într-un apartament din Iași
RadioImpuls
NAOMI este sărbătorita zilei în ”Casa Iubirii”! Băieții i-au pregătit o surpriză de proporții, în timp ce Neamțu i-a transmis un mesaj neașteptat: „Nu îți găsesc defecte, mă sperie asta...”. REACȚIA concurentei
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Spune-mi un loc ciudat în care ai făcut dragoste
Descopera.ro
Protestele uriașe care au șubrezit guvernarea lui Ion C. Brătianu: „Aproape toată populația Bucureștiului era pe străzi. Aşa ceva nu se mai văzuse!”
VIDEO Trump nu exclude trimiterea de TRUPE în Ucraina în cadrul garanțiilor de securitate /Zelenski: „Ne trebuie totul”
21:48
Trump nu exclude trimiterea de TRUPE în Ucraina în cadrul garanțiilor de securitate /Zelenski: „Ne trebuie totul”
SPORT Abonații care s-au înregistrat în anumite zile la o platformă de streaming primesc o veste neașteptată: Abonament prelungit cu 5 luni, GRATUIT
21:38
Abonații care s-au înregistrat în anumite zile la o platformă de streaming primesc o veste neașteptată: Abonament prelungit cu 5 luni, GRATUIT
TEHNOLOGIE Bloomberg: Administrația Trump, în discuții pentru a prelua aproximativ 10% din INTEL. Ar deveni cel mai mare acționar
21:28
Bloomberg: Administrația Trump, în discuții pentru a prelua aproximativ 10% din INTEL. Ar deveni cel mai mare acționar
FINANCIAR Ce pensie reală vor lua românii care se vor pensiona în anul 2045? Un economist le atrage atenția decrețeilor și propune o soluție
21:23
Ce pensie reală vor lua românii care se vor pensiona în anul 2045? Un economist le atrage atenția decrețeilor și propune o soluție
ACTUALITATE Avalanșă de candidați pentru funcția de director general interimar la Romsilva
20:47
Avalanșă de candidați pentru funcția de director general interimar la Romsilva
NEWS ALERT VIDEO | Trump este optimist asupra perspectivelor unui acord de PACE între Rusia și Ucraina /„Vom avea o șansă rezonabilă de a opri războiul”
20:45
VIDEO | Trump este optimist asupra perspectivelor unui acord de PACE între Rusia și Ucraina /„Vom avea o șansă rezonabilă de a opri războiul”