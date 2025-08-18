Whisper Owen, o femeie din California, în vârstă de 36 de ani, și fiica sa, Sandra McCarty, în vârstă de doar 8 luni, erau căutate de mai bine de o lună. Însă, deznodământul a fost unul tragic.

Cele două au fost descoperite de scafandri duminică, 17 august, într-un autoturism marca Chevrolet Trailblazer, fabricat în 2006, scufundat într-un canal de sub autostrada 120, potrivit People.

Familia femeii a declarat că Poliția a reușit să localizeze ultima dată telefonul ei chiar în zona canalului unde au fost găsite trupurile. Acum, polițiștii vor face cercetări pentru a afla modul în care a ajuns mașina în apă.

Femeia și fiica sa au fost văzute ultima dată pe 15 iulie, după o programare la medic, în jurul orei 17:00. Ele se îndreptau către Elk Grove, în Sacramento County, unde urmau să se întâlnească cu membri familiei.

Mașina în care se aflau cele două a fost surprinsă mai târziu, în jurul orei 20:00, de camerele de supraveghere din Atwater.

Iubitul femeii, Robert McCarty, și ceilalți doi copii ai lor le așteptau acasă, dar pentru că obișnuia să-și viziteze des familia din Fresno și uneori rămânea mai multe zile acolo, bărbatul a mărturisit că nu s-a îngrijorat imediat când ea nu a ajuns.

Abia la patru zile după dispariție, familia a depus oficial o plângere de dispariție.