O femeie din Iași s-a ales cu dosar penal, sub acuzația de UCIDERE a animalelor cu intenție. Ce a făcut suspecta

Polițiștii din municipiul Iași au fost sesizați, joi, cu privire la faptul că o persoană ar fi prins un porumbel pe care ulterior l-ar fi mâncat.

La fața locului a fost identificată o femeie de 54 de ani, care a fost condusă la secție pentru clarificarea situației.

Din cauza unei stări evidente de agitație și a comportamentului neadecvat, ea a fost transportată la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate.

În cauză, s-a întocmit dosar penal, iar cercetările continuă la nivelul Biroului pentru Protecția Animalelor sub aspectul săvârșirii infracțiunii de uciderea animalelor cu intenție, fără drept, conform Legii 205/2004 privind protecția animalelor.

FOTO – Caracter ilustrativ: Profimedia