Credeți în extratereștri, la fel ca Barack Obama? Trump răspunde: „Poate îl ajut să iasă din încurcătură și declasificăm dosarele”

După dosarele Epstein publicate de Departamentul de Justiție al SUA și alte dosare divulgate despre asasinarea președintelui John F. Kennedy, Donald Trump a sugerat că ar putea declasifica și mult așteptatele dosare despre extratereștri. Din 2020, Trump s-a arătat interesat despre cazul Roswell.

Trump a vorbit recent despre viața extraterestră și nave spațiale, susține nora sa, Lara Trump, într-un podcast. Ea dezvăluie că președintele s-a prefăcut că este timid atunci când ea și cu soțul ei, Eric, l-au întrebat despre existența navelor spațiale și a extratereștrilor.

„L-am întrebat pe socrul meu despre asta… cu toții vrem să știm despre OZN-uri… și s-a prefăcut puțin timid cu noi”, a spus Lara Trump.

„Am auzit cam pe aici, cred că socrul meu chiar a spus asta, că are un discurs pe care îl are pregătit să-l țină la momentul potrivit. Nu știu când va fi momentul potrivit, dar va vorbi despre asta, și posibil are legătură cu viața extraterestră.”

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că un discurs despre extratereștri ar fi de mare interes, dar „o noutate pentru ea”.

„Va trebui să mă uit la… echipa noastră de redactare a discursurilor. Ăă, și asta ar fi de mare interes pentru mine personal și sunt sigur că voi toți cei din această sală și, aparent, și pentru fostul președinte Obama.”

Fostul președinte american Barack Obama a dezvăluit în ultimele zile că nu a văzut nicio dovadă că extratereștrii sunt reali.

„Sunt reali, dar nu i-am văzut”, a spus Obama pe ton ironic, într-un podcast.

„Și nu sunt ținuți în… ce este? Zona 51. Nu există nicio instalație subterană decât dacă există această conspirație enormă și au ascuns-o de președintele Statelor Unite.”

Ulterior, într-o postare pe Instagram, Obama a adăugat pe ton sarcastic:

„Statistic, universul este atât de vast încât sunt șanse mari să existe viață acolo. Dar distanțele dintre sistemele solare sunt atât de mari încât șansele să fi fost vizitați de extratereștri sunt mici și nu am văzut nicio dovadă în timpul președinției mele că extratereștrii ar fi luat contact cu noi. Serios!”

Potrivit Daily Mail, președintele Donald Trump ar fi fost „pe deplin informat” despre cum guvernul SUA ar fi ținut secret cazurile OZN-urilor misterioase și despre formele de viață extraterestră pe Pământ, a declarat maiorul în rezervă al Forțelor Aeriene Americane, David Grusch.

„Este vorba despre extratereștri care trăiesc printre oameni și s-au încrucișat cu aceștia”, a explicat americanul într-un interviu, potrivit Daily Mail.

El a spus că Donald Trump a primit rapoarte despre nave spațiale prăbușite și rămășițe non-umane recuperate de americani, despre originile acestor ființe și despre intențiile lor.

David Grusch, actual consilier al Grupului operativ UAP al Congresului american, a estimat că președintele SUA ar putea deveni în curând „cel mai important lider din istoria lumii” dacă va dezvălui public ceea ce America a ținut ascuns despre extratereștri timp de decenii.

