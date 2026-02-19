Realitatea Plus a fost obligată de Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) să citească timp de trei ore doar textul sancţiunii, joi, 19 februarie, în intervalul 18.00 – 21.00, când a fost suspendată emisia. Aceasta este cea mai dură sancţiune pe care televiziunea a primit-o de când s-a lansat şi vine după numersoane derapaje care au avut loc pe post în luna noiembrie.

Textul sancţiunii are cinci pagini şi a durat 20 de minute să fie citit, apoi reluat în buclă. Textul sancţiunii explică în detaliu motivele pentru care a fost aplicată măsura, notează Pagina de Media.

Decizia nr. 94 din 11.02.2026 privind sancţionarea S.C. PHG MEDIA-INVEST S.R.L. cu obligaţia de a difuza, în ziua de 19 februarie 2026, timp de 3 ore, între orele 18:00-21:00, numai textul deciziei de sancţionare emise de C.N.A. între Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 95 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul S.C. PHG MEDIA INVEST S.R.L. are obligaţia de a difuza în ziua de 19 februarie 2026, timp de 3 ore, orele 18:00-21:00, pe postul de televiziune REALITATEA PLUS/REALITATEA PLUS HD, numai următorul text al deciziei de sancţionare:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat radiodifuzorul S.C. PHG MEDIA-INVEST S.R.L. cu obligaţia de a difuza, în ziua de 19 februarie 2026, timp de 3 ore, între orele 18:00-21:00, pe postul de televiziune REALITATEA PLUS/REALITATEA PLUS HD următorul text:

Consiliul a decis aplicarea acestei sancţiuni întrucât radiodifuzorul a încălcat în mod grav şi continuu prevederile legale în materie de informare obiectivă şi imparţială a publicului, constatându-se, în speţă, nerespectarea dispoziţiilor art. 84 din Decizia nr. 573/2025 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare, potrivit cărora:

„Art. 84 – (1) În programele de ştiri şi dezbateri, informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie să asigure imparţialitatea şi echilibrul şi să favorizeze libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică.”

În fapt, postul de televiziune Realitatea Plus a difuzat în direct, în perioada monitorizată, respectiv 01 – 21 noiembrie 2025, mai multe emisiuni de ştiri şi dezbateri, respectiv emisiunile:

„Realitatea Zilei” (din 01, 02, 03 şi 17.11.2025),

„Prime Time News” (din 01.11.2025),

Culisele statului paralel (din 02 şi 12.11.2025),

emisiuni de ştiri şi dezbateri (din 08.11.2025),

„Breaking News” (din 11.11.2025)

„Plus Matinal” (din 18, 19 şi 21.11.2025)

, în cadrul cărora au fost prezentate şi abordate diferite subiecte de către moderatori şi invitaţi şi care au făcut obiectul rapoartelor de monitorizare întocmite de Direcţia Monitorizare – Serviciul Monitorizare Media din cadrul autorităţii.

În virtutea respectării dreptului fundamental al publicului la informare corectă, raportat la normele imperative instituite la art. 84 alin. (1) din Codul 1 audiovizualului, specifice domeniului audiovizual în ceea ce priveşte conţinutul emisiunilor analizate, membrii Consiliului au reţinut că moderatorii acestor emisiuni şi invitaţii lor au abordat şi dezbătut diferite subiecte şi teme fără a ţine seama de dispoziţiile legale aflate în vigoare.

Consiliul a constatat că, deşi în domeniul audiovizual răspunderea editorială pentru conţinutul serviciilor de programe difuzate aparţine radiodifuzorului, în cadrul emisiunilor difuzate în perioada monitorizată au fost prezentate ştiri, informaţii şi dezbateri caracterizate de lipsa echilibrului şi imparţialităţii, radiodifuzorul nerespectând astfel normele imperative statuate de legiuitor în vederea asigurării unei informări obiective, corecte, imparţiale şi echilibrate a publicului telespectator, respectiv prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, astfel că nu s-a realizat o distincţie clară între fapte şi opinii, astfel încât să se favorizeze libera formare a opiniilor telespectatorilor.

Ţinând seama de obligaţia furnizorilor de servicii media audiovizuale de a informa publicul prin prezentarea corectă şi imparţială a faptelor şi a evenimentelor, cu atât mai mult cu cât informaţiile sunt de interes public, afirmaţiile făcute de moderator şi invitaţi în cadrul emisiunilor analizate, precum, spre exemplu:

„România nu mai este o democraţie, acum, când România este un regim hibrid, acum, când ne paşte pericolul totalitarismului.”,

„printr-o victorie la Primăria Capitalei să oprim tot acest dezmăţ antidemocratic, anticonstituţional, început pe 6 decembrie”,

„Să ne luăm Bucureştiul înapoi şi ţara înapoi”,

„Suntem într-o dictatură fără precedent”,

„cei care ne-au condus până acuma n-au făcut nimic pentru Bucureşti”,

„s-a instalat o dictatură care a ciopârţit ţara, o şansă enormă pentru România această candidatură a Ancăi Alexandrescu”,

„Vasile Bănescu, fost purtător de cuvânt al Patriarhiei Române. (…) acest anti-român (…) cenzurează opiniile atât de la televiziuni, cât şi pe internet la Consiliul Naţional al Audiovizualului”,

„în perioada asta este Haloween-ul şi au pus pe post de sperietoare de Haloween pe ministra asta de Externe”,

„presa lor, spun ei progresistă, dar de fapt este satanistă, cumpărată”,

„au anulat alegerile pentru că nu le-a convenit de domnul Georgescu”,

„Aşa e, că Nicuşor Dan e o marionetă? Aşa e, că suntem o colonie?”,

„Au distrus România pas cu pas, judeţ cu judeţ, generaţie după generaţie”,

„în cursa pentru Bucureşti avem un preşedinte numit nu ştiu de cine, de Macron,”,

„pe 7 decembrie se împlineşte un an de la anularea alegerilor care au îngropat democraţia şi libertatea în România”,

„Datoria noastră este să luptăm şi atunci când avem o lovitură de stat. Călin Georgescu a spus corect: a fost o lovitură de stat.”,

„actualul guvern şi preşedintele sunt ilegali şi lipsiţi de autoritate în urma unei catastrofe penale,”,

„tot ce există în funcţiile conducerii administraţiei de stat nu numai că sunt ilegali şi ilegitimi, dar ei, la acest moment, nu mai au nici autoritate, nici jurisdicţie asupra noastră”,

„Ilie Bolojan relaxat, pe Calea Victoriei, face shopping la magazine de lux”,

„Poporul român şi-a votat liderul pe 24 noiembrie şi pe 6 decembrie 2024. Ce a urmat a fost un atac devastator împotriva poporului, coordonat de instituţiile statului, ceea ce a însemnat cenzură, ceea ce a însemnat violenţe, arestări, intimidări. Toate instituţiile statului au participat la lovitura de stat.”,

„noi nu mai avem instituţii ale statului.”,

„sunt nişte instituţii confiscate şi îndreptate împotriva poporului român, inclusiv justiţia. Este vorba despre o operaţiune care a fost coordonată de Bruxelles, a fost coordonată de Departamentul de Stat al Administraţiei Biden. Vorbim de cea mai gravă lovitură de stat care s-a dat în istorie.”,

„Serviciile secrete care conduc campania electorală a lui Nicuşor Dan”,

„Pericolul vine de la societăţile străine, vorbim de la corporaţiile străine, care au primit gratis această infrastructură, apa, Distrigazul, pentru a-i mulge pe români. Adică, toţi bucureştenii plătesc bir acestor corporaţi”,

„Controlează oamenii din serviciile secrete toate imobiliarele, toate tranzacţiile, toate afacerile, tot, tot în Bucureşti e controlat de serviciile secrete. Ei vor 2 să-şi pună omul cu Nicuşor”,

„România se prăbuşeşte total în acest moment, că securitatea României nu mai există, că practic ţara este de vânzare cu totul”,

„Serviciile secrete conduc toată societatea.”,

„criticii au spus că Nicuşor Dan a evitat să se căsătorească cu Mirabela Grădinaru tocmai pentru ca averea acesteia să nu fie făcută publică”,

„Sunt nişte acţiuni ilegitime ale CNA-ului.”,

„CNA-ul sub nicio formă nu respectă nici măcar cele mai elementare norme legale care îi incumbă şi în principal pornind de la Constituţia României care spune că accesul trebuie să fie liber, al tuturor cetăţenilor la informaţii şi că cenzura este interzisă”,

„noi avem o propagandă, suntem injectaţi şi sufocaţi la suprasaturaţie de o propagandă. CNA-ul, ca de fapt, tot ce se întâmplă cu precădere din 6 decembrie încoace, s-a dovedit că este o instituţie discriminatorie, care face opinie separată şi acordă regim preferenţial doar acelor posturi sau canale de informare în masă care cântă şi pupă şi mângâie sistemul ilegal, ilegitim şi anticonstituţional pe care îl avem în momentul de faţă în funcţiune, bineînţeles, cu marionetele şi pe care ei le au şi pe care le vedem.”,

„Acest individ a ajuns un a ajuns preşedinte României. Adică blestemul popolului român.”,

„El este un preşedinte numit, nu este un preşedinte ales, înţelegeţi? În urma loviturii de stat care s-a dat în România…”,

„Justiţia, care este principala vinovată de tot ce se întâmplă în România din 1990 până acuma,”,

„aici este o manipulare puternică. Domnul Nicuşor Dan induce opinia publică în eroare, făcând jocul intereselor oculte şi continuă să ne dezinformeze”,

„sub regimul Biden, Statele Unite s-au implicat puternic în campaniile electorale din România. (…) Acum văd că ambasada se amestecă ”,

„Ceea ce a făcut Anca astăzi, prin descinderea în Sectorul 6, a arătat că adevărul a fost ascuns. Acest muşuroi al mafiei imobiliare soroşiste format din Macovei, Bolojan, Ciucu şi Kopanyi” ,

„De când a venit individul ăsta Bolojan şi cu cel de la Cotroceni, care ar trebui examinaţi dintr-o altă perspectivă, (…). Oamenii ăştia sunt puşi aici să ne distrugă.”,

„Preşedintele Nicuşor Dan intervine din nou în justiţie şi face presiuni în dosarul lui Călin Georgescu”,

„E clară ingerinţa domnului preşedinte în actul de justiţie românesc. Vedem că acesta, de fapt, face jocurile de aşa natură încât să poată să îşi asigure, se pare, pentru următorul mandat, un fotoliu cald la Cotroceni.”,

„să mergem mai departe, să analizăm şi următoarele materiale, doamnelor şi domnilor, o altă dovadă de ipocrizie a lui Nicuşor Dan (…) de când este preşedinte vedem că nu ia măsuri, ignoră total pe români şi vine cu răspunsuri evazive sau întârziate”

au arătat cât se poate de clar că radiodifuzorul S.C. PHG MEDIA-INVEST S.R.L. a promovat în mod sistematic pe postul de televiziune REALITATEA PLUS/REALITATEA PLUS HD un singur unghi de abordare a problemelor de interes public, prezentând publicului un punct de vedere unilateral, lipsit de imparţialitate şi echilibru în dezbaterea temelor şi subiectelor discutate, o părere orientată într-o singură direcţie asupra faptelor şi evenimentelor, fapt care contravine obligaţiei sale de informare obiectivă şi corectă a publicului.

Lipsa unor păreri divergente asupra subiectelor tratate în emisiune, omisiunea de expunere a tuturor aspectelor faptelor şi evenimentelor difuzate, o prezentare editorială valorică, nu informativă, a informaţiilor, precum şi caracterul repetitiv, de o intensitate disproporţionată, de promovare favorabilă a unui singur candidat la alegerile locale parţiale pentru Primăria Municipiului Bucureşti din decembrie 2025, în oglindă cu prezentarea constant negativă a contracandidaţilor, demonstrează fără echivoc nerespectarea normei imperative statuate la art. 84 alin. (1) din Decizia CNA nr. 573/2025 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare (Codul audiovizualului).

Împrejurarea că radiodifuzorul a încălcat în mod sistematic principiul informării corecte a publicului, prin neasigurarea imparţialităţii şi echilibrului în cadrul emisiunilor monitorizate, rezultă în mod cert din titlurile care au evidenţiat prezentarea unor informaţii şi ştiri în susţinerea cărora nu au fost prezentate dovezi sau punctele de vedere ale persoanelor acuzate, ori a lipsit dreptul la replică, dar şi din suprareprezentarea sistematică a candidatei Anca Alexandrescu la alegerile locale parţiale pentru Primăria Municipiului Bucureşti din decembrie 2025.

Lipsa de echilibru şi imparţialitate este dată de promovarea acesteia prin sondaje şi titluri triumfaliste, de transmisiuni extinse şi repetate din Piaţa Universităţii (fereastră permanentă pe ecran cu imaginea candidatei, cronometru dedicat evenimentului electoral, 80 de minute de transmisie live, burtiere promoţionale), de discursul susţinut de Preşedintele Partidului AUR, George Simion, în cadrul Conferinţei Judeţene organizată de AUR la Piteştim, difuzat integral, de susţinere a candidaturii acestei candidate, fără contrapondere, transmis în direct timp de 28 de minute şi 30 de secunde (titrare pe ecran: PITEŞTI/ DIRECT/ EXCLUSIV/ ACUM, PLANUL DE FORŢĂ AL LUI SIMION) şi, nu în ultimul rând, de o victimizare a candidatei şi o promovare a acesteia raportată la o şedinţă a CNA (split-screen: şedinţă CNA şi imagini cu candidata printre alegători, titlu: „REALITATEA PLUS VÂNATĂ PENTRU ANCA ALEXANDRESCU”).

De asemenea, lipsa obiectivităţii s-a reţinut şi în cazul unei emisiuni moderate de candidată („Culisele statului paralel.”, intervalul orar 20:59-22:52 moderator: Anca Alexandrescu, titluri de autopromovare: „ANCA ALEXANDRESCU, VOCEA OAMENILOR SIMPLI”), în care se constată o confuzie între rolul jurnalistic şi rolul electoral, toate acestea în oglindă, dar nu cantitativ comparabil, cu o prezentare constant negativă a contracandidaţilor (o prezentare afirmativă, nu interogativă şi lipsind dreptul la replică).

Astfel, lipsa imparţialităţii şi echilibrului este dată de prezentarea unilaterală doar a mesajelor unui candidat, lipsa totală a contraponderii, titlurile afirmative cu valoare de judecată şi lipsa delimitării între fapte şi opinii, elementele definitorii ale emisiunilor analizate fiind caracterul repetitiv, o intensitate disproporţionată, absenţa unui tratament similar pentru ceilalţi candidaţi şi o prezentare de cele mai multe ori cu valoare mobilizatoare.

În aceeaşi notă, s-a reţinut încălcarea principiului pluralismului politic pentru că pluralismul presupune un acces echitabil, o prezentare comparabilă şi o evitare a favorizării sistematice.

Prin urmare, se poate afirma că în perioada menţionată, de precampanie electorală, un candidat a beneficiat de o expunere privilegiată, iar contracandidaţii sunt asociaţi constant cu mesaje negative, neexinstând un echilibru cantitativ sau calitativ.

Aşadar, din analiza cumulativă a emisiunilor monitorizate (până în 22 noiembrie 2025) rezultă o informare neechilibrată asupra subiectelor abordate, evidenţiată prin difuzarea unor informaţii şi ştiri în susţinerea cărora nu au fost prezentate dovezi sau puncte de vedere ale persoanelor acuzate, ori a lipsit dreptul la replică, precum şi prin promovarea sistematică şi repetată a candidatei Anca Alexandrescu în perioada de precampanie, însoţită de o prezentare negativă constantă a contracandidaţilor, utilizarea unor tehnici editoriale cu efect electoral (burtiere promoţionale, split-screen permanent, live-uri exclusive, titluri valorice) şi lipsa asigurării pluralismului şi echilibrului.

Prin urmare, având în vedere întregul conţinut analizat, Consiliul a constatat încălcarea gravă a exigenţei principiilor de informare imparţială şi echilibrată a publicului prevăzute la art. 84 alin. (1) din Codul audiovizualului.

În sensul legii, obligaţia de informare corectă a publicului cuprinde atât obligaţia radiodifuzorului de a aduce la cunoştinţa telespectatorilor informaţii reale şi verificate, cât şi obligaţia de a prezenta toate informaţiile care sunt relevante cu privire la un anumit subiect care face obiectul dezbaterii publice în emisiune.

Aşadar, informarea corectă trebuie să fie adevărată, exactă şi să reflecte întreaga realitate, nu doar o parte a acesteia, deoarece numai prin prezentarea completă a informaţiilor, publicul poate să înţeleagă corect şi complet situaţia prezentată, putându-şi forma un punct de vedere propriu cu privire la subiectul prezentat.

În calitate de garant al interesului public în domeniul comunicării audiovizuale, Consiliul consideră că informarea corectă a publicului este o condiţie esenţială în desfăşurarea unui serviciu de programe audiovizuale, date fiind importanta şi impactul major pe care le are televiziunea în rolul său de a informa publicul, iar radiodifuzorii au obligaţia de a prezenta în mod imparţial şi echilibrat faptele şi evenimentele aduse în atenţia telespectatorilor.

De asemenea, Consiliul consideră că libertatea de exprimare are ca scop principal asigurarea posibilităţii formării opiniei altor persoane prin expunerea propriilor idei şi convingeri, iar în condiţiile în care moderatorul este cel care fixează limitele discuţiilor în abordarea subiectelor emisiunilor şi constituie un reper, un lider de opinie şi comportament pentru participanţii la emisiune, acesta este obligat să se supună regulilor deontologiei jurnalistice, respectiv să aibă o atitudine neutră, imparţială, conformă dispoziţiilor legale, pentru a asigura o informare obiectivă a publicului în legătură cu informaţiile ce îi sunt aduse la cunoştinţă.

Cu privire la etica jurnalistică, în Rezoluţia nr. 1003/1993, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei precizează că presa este obligată să se supună unor principii etice, ferme, prin care se garantează libertatea de exprimare şi dreptul fundamental al cetăţeanului de a primi informaţii corecte şi opinii sincere, iar difuzarea ştirilor trebuie să fie bazată pe adevăr, asigurată prin mijloace adecvate de verificare şi demonstrare şi pe imparţialitate în prezentare, descriere şi narare.

Pentru aceste considerente şi constatări, ţinând cont de efectele grave ale încălcării, precum şi de faptul că radiodifuzorul a demonstrat un comportament contravenţional repetitiv în materie de informare obiectivă şi imparţială, deşi anterior i au fost aplicate sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale, printre care şi alte sancţiuni constând în obligaţia de a difuza numai textul sancţiunii, având în vedere amenzile contravenţionale aplicate în anul anterior şi ţinând seama de criteriile de individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au decis adoptarea sancţiunii prevăzute de art. 95 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului.

Legiuitorul prevede că, în cazul săvârşirii repetate a unei fapte şi numai după ce în prealabil radiodifuzorul a mai fost amendat cel puţin de două ori, Consiliul poate decide aplicarea unei sancţiuni mai severe, respectiv cea prevăzută la art. 95 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului, care stabileşte că: „În cazul săvârşirii repetate a uneia dintre faptele prevăzute la art. 90 alin. (1) şi la art. 91 alin. (1), Consiliul poate decide aplicarea uneia dintre următoarele sancţiuni: b.) obligarea radiodifuzorului de a difuza timp de 3 ore, între orele 18,00 şi 21,00, numai textul deciziei de sancţionare”.

Sub acest aspect, s-a constatat îndeplinirea condiţiei reglementate de art. 95 alin. (2) lit. b) din Legea audiovizualului, potrivit căreia:

„Sancţiunile prevăzute la alin. (1) pot fi aplicate numai gradual, astfel: b) sancţiunea prevăzută la lit. b), numai după aplicarea de cel puţin două ori a sancţiunii prevăzute la alin. (1) lit. a)”.

În consecinţă, ţinând cont de sancţiunile anterioare, 9 amenzi în cuantum de 350.000 lei –

Decizia nr. 770/02.09.2025 – 5.000,00 lei,

Decizia nr. 850/21.10.2025 – 10.000,00 lei,

Decizia nr. 871/04.11.2025 – 10.000,00 lei,

Decizia nr. 889/12.11.2025 – 100.000,00 lei,

Decizia nr. 891/12.11.2025 – 100.000,00 lei,

Decizia nr. 908/18.11.2025 – 50.000,00 lei,

Decizia nr. 928/25.11.2025 – 20.000,00 lei,

Decizia nr. 949/03.12.2025 – 50.000,00 lei,

Decizia nr. 973/09.12.2025 – 5.000,00 lei şi

două sancţiuni dintre cele prevăzute la art. 95 alin. (1) lit. a) , respectiv obligarea radiodifuzorului de a difuza timp de 10 minute, între orele 19.00-19.10, numai textul sancţiunii, Decizia nr. 704/29.07.2025 şi Decizia nr. 742/20.08.2025, în temeiul şi cu 5 respectarea dispoziţiilor art. 95 alin. (1) lit. b) şi ale art. 95 alin. (2) lit. b) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au decis, în condiţii legale de vot şi cvorum, prevăzute la art. 15 din Legea audiovizualului sancţionarea radiodifuzorului S.C. PHG MEDIA-INVEST S.R.L. cu obligaţia de a difuza în ziua de 19 februarie 2026, timp de 3 ore, între orele 18:00-21:00, numai textul deciziei de sancţionare emise de Consiliul Naţional al Audiovizualului”…