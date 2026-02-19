Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Nicușor Dan a încercat să compenseze lipsa întâlnirii directe cu Trump și lipsa unei fotografii”

Dan Dungaciu: „Nicușor Dan a încercat să compenseze lipsa întâlnirii directe cu Trump și lipsa unei fotografii”

Serdaru Mihaela
20 feb. 2026, 01:00, Marius Tucă Show

În ediția de joi seară a emisiunii Marius Tucă Show -19 februarie 2026, Dan Dungaciu a oferit o explicație tăioasă pentru „disperarea” președintelui Nicușor Dan de a se poza cu Donald Trump și de a participa ca observator unic la reuniunea acestuia. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show 

Politologul Dan Dungaciu a comentat episodul „deplasării forțate” pentru întâlnirea președintelui României cu Donald Trump, în Statele Unite. Analistul a explicat atât miza externă, cât și calculele strict interne din spatele acestei vizite.

„Ei au riscat un pic în raport cu Bruxelles-ul, pentru că au forțat această deplasare. Inițial, refuzul față de invitația lui Donald Trump s-a făcut ca urmare a presiunilor. Presiuni care au spus clar, nu ne ducem, nu susținem noi ca Uniunea Europeană și România s-a conformat” , spune Dan Dungaciu

Miza fotografiei a „strângerii de mână” – ar fi fost una dublă: externă (semnal către Washington și către publicul internațional) și internă (compensarea absenței unei vizite oficiale)

Cele mai noi

