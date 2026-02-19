După o zi lungă, fostul prinț Andrew, fratele Regelui Charles, a fost eliberat

Fratele mai mic al regelui Charles al Marii Britanii, Andrew Mountbatten-Windsor, a fost eliberat. Acesta a petrecut o zi în arest pentru conduită necorespunzătoare cât a fost prinț. Potrivit documentelor publicate de Departamentul de Justiție din SUA, acesta a avut relații strânse cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein.

Poliția din Thames Valley a declarat: „Joi am arestat un bărbat în vârstă de șaizeci de ani din Norfolk, suspectat de abuz în serviciu. Bărbatul arestat a fost eliberat, fiind în continuare anchetat”, a transmis poliția citată de BBC.

Andrew Mountbatten-Windsor a fost fotografiat părăsind custodia poliției, fiind eliberat sub anchetă.

În octombrie 2025, monarhul i-a retras Prințului Andrew titlul și privilegiile legale. Jeffrey Epstein, acuzat de infracțiuni sexuale grave, i-ar fi adus prințului o tânără româncă și alte trei femei la o cină privată la Palatul Buckingham în 2010, relatează publicația Daily Mail. Întâlnirea a avut loc în timp ce Regina Elisabeta era plecată la reședința regală Balmoral.

Autorul recomandă: Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat chiar de ziua lui. Ce acuzații i se aduc și care este legătura cu Dosarul Epstein. Prima reacție a Regelui