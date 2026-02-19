Prima pagină » Actualitate » Purosangue: Un Ferrari de familie, fără compromisuri. Este primul model cu patru uși, care nu se vrea a fi un SUV

19 feb. 2026
Purosangue: Un Ferrari de familie, fără compromisuri. Este primul model cu patru uși, care nu se vrea a fi un SUV
Ferrari Purosangue / FOTO - Profimedia

Ferrari Purosangue este unul dintre cele mai interesante și atipice modele lansate vreodată de constructorul din Maranello, conform testelor realizate de publicația elvețiană Bilanz.ch. Este primul model cu patru uși din istorie, dar brandul evită cu orice preț eticheta de SUV, poziționarea fiind clară: o mașină sport cu patru locuri. Exemplarul de Ferrari Purosangue testat de Bilanz.ch are un preț de aproximativ 500.000 de mii de franci elvețieni.

Segmentul SUV-urilor de performanță a crescut puternic în ultimii ani, cu modele precum Aston Martin DBX, Rolls-Royce Cullinan, Porsche Cayenne, Bentley Bentayga sau foarte popularul Lamborghini Urus. Inclusiv în România, alegerea este clară: o mașină mare, înaltă, rapidă, practică și confortabilă, dar cu performanță reală.

Dar Ferrari a ales o abordare diferită și, în loc să construiască un SUV clasic, a creat un model care păstrează proporțiile și postura unui grand tourer, dar oferă patru uși și utilizabilitate reală. Portbagajul de 473 de litri confirmă această direcție.

Un detaliu tehnic important îl reprezintă modul de deschidere al ușilor din spate, care sunt articulate invers, în stil „suicide doors”, și se deschid electric. Sistemul nu este doar spectaculos vizual, ci și funcțional, facilitând accesul către locurile din spate fără a compromite rigiditatea caroseriei.

În interior, materialele sunt la nivelul așteptărilor pentru un Ferrari modern: piele naturală, suprafețe atent finisate și inserții metalice, cu un habitaclu care se simte solid, nu ostentativ. În față, poziția la volan rămâne joasă și orientată spre condus, iar scaunele oferă susținere bună chiar și pe distanțe lungi.

Spațiul din spate este surprinzător de utilizabil pentru un Ferrari, fiecare pasager având propriul scaun individual, cu suport lateral pronunțat, deci nu o banchetă convențională.

Sub capotă se află un V12 aspirat de 6,5 litri, care dezvoltă 725 CP. Accelerația de la 0 la 100 km/h este realizată în 3,3 secunde, iar viteza maximă depășește 310 km/h.

Și, chiar dacă mașina cântărește peste 2,2 tone, performanța nu este afectată. Suspensia activă ajustează constant comportamentul mașinii, menținând caroseria stabilă în viraje și reducând ruliul. Dinamic, senzația este mai apropiată de un coupe decât de un SUV.

Image: 1046865052, License: Rights-managed, Restrictions: Usage restrictions: Advertising and promotion,Commercial electronic,Consumer goods,Direct mail and brochures,Indoor display,Internal business usage,Personal use, Model Release: no, Credit line: Malcolm Haines / Alamy / Profimedia

Ferrari Purosangue / FOTO – Profimedia

Lux extrem, dar cu compromisuri digitale

Testele evidențiază și zone mai puțin reușite. Deși prețul modelului testat se apropie de jumătate de milion de franci elvețieni, sistemul de infotainment rămâne minimalist. Nu există sistem de navigație integrat, iar comenzile sunt concentrate în cockpit și pe volan, care include numeroase butoane.

Ideea producătorilor a fost aceea de a reduce distragerea atenției șoferului. În practică, însă, utilizarea unor funcții simple poate deveni complicată.

Ferrari Purosangue are succes în România

Datele analizate de Bilanz.ch arată că Purosangue a devenit deja unul dintre cele mai bine vândute modele Ferrari pe anumite piețe europene. În România, aproximativ 15 astfel de unități au fost înmatriculate anul trecut, un număr semnificativ pentru un model din această categorie.

În concluzie, într-o piață în care SUV-urile domină, există cerere pentru o alternativă care combină performanța pură cu un nivel real de utilizabilitate. Iar Purosangue nu schimbă ADN-ul Ferrari, ci îl adaptează unei lumi în care clienții vor mai mult decât viteză, scrie Libertatea.

