Cadavrul carbonizat al unui bărbat de 45 de ani, descoperit într-un apartament din București. Tatăl său l-a găsit, după ce a spart ușa casei

Un bărbat în vârstă de 45 de ani a fost găsit carbonizat în casă, chiar de tatăl său, care a fost nevoit să spargă ușa apartamentului pentru a putea intra în locuință.

Un bărbat de 45 de ani și-a încheiat socotelile cu viața într-un mod dramatic. Bărbatul care locuia în București, pe Șoseaua Giurgiului, a fost găsit carbonizat în sufragerie.

Din primele informații ale anchetatorilor, lângă cadavrul bărbatului a fost găsit un recipient cu diluant, iar pe pereții camerei se aflau mai multe mesaje de adio. Polițiștii se află în continuare la fața locului pentru a face cercetări.

