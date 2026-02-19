Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan vorbește despre relația sa cu Donald Trump: „Este o afecțiune de ambele părți”

Nicușor Dan vorbește despre relația sa cu Donald Trump: „Este o afecțiune de ambele părți”

Ruxandra Radulescu
19 feb. 2026, 22:15, Știri politice

Președintele Nicușor Dan a comentat la Antena 3 declarațiile făcute de Donald Trump despre români, în cadrul Consiliului pentru Pace, desfășurat la Washington.

Nicușor Dan a reprezentat România, la Consiliul pentru Pace, eveniment inaugurat de liderul SUA, Donald Trump, printr-un discurs.

Trump a vorbit despre fiecare dintre liderii prezenți, în termeni colocviali. Chiar dacă a greșit titulatura lui Nicușor Dan la care s-a referit ca „premier al României”, a liderul american a avut numai vorbe frumoase de spus despre poporul român.

Întrebat despre acest moment, în cadrul unui interviu la Antena 3, Nicușor Dan a precizat că „s-a văzut afecțiune de ambele părți”

„A fost o zi cu o încărcătură emoțională în relația bilaterală. Mă bucur că a ieșit bine în ambele părti. S-a vazut afecțiune din ambele parti”, a declarat Nicușor Dan.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS De ce s-a dus Nicușor Dan la Washington și la Davos sau Munchen a lipsit? Președintele răspunde
21:06
De ce s-a dus Nicușor Dan la Washington și la Davos sau Munchen a lipsit? Președintele răspunde
VIDEO Nicușor Dan râde când vorbește de rezultatele președintelui american Trump în ceea ce privește pacea
21:03
Nicușor Dan râde când vorbește de rezultatele președintelui american Trump în ceea ce privește pacea
FLASH NEWS Cum răspunde Nicușor Dan la confuzia președintelui Trump, în care l-a numit „prim-ministru”: „Nu e timpul pierdut”/ „Se mai întâmplă”
20:41
Cum răspunde Nicușor Dan la confuzia președintelui Trump, în care l-a numit „prim-ministru”: „Nu e timpul pierdut”/ „Se mai întâmplă”
FLASH NEWS Președintele s-a întâlnit și cu Marco Rubio la Washington. În imagini se vede și șapca primită de la Administrația americană
20:17
Președintele s-a întâlnit și cu Marco Rubio la Washington. În imagini se vede și șapca primită de la Administrația americană
ULTIMA ORĂ Președintele Nicușor Dan a fost înlăturat de lângă președintele Trump. La final de Consiliu, s-a dus să-i strângă mâna și a forțat o discuție, dar un om din echipa lui Trump l-a dat la o parte. Vezi imaginile umilitoare
20:07
Președintele Nicușor Dan a fost înlăturat de lângă președintele Trump. La final de Consiliu, s-a dus să-i strângă mâna și a forțat o discuție, dar un om din echipa lui Trump l-a dat la o parte. Vezi imaginile umilitoare
DISCURS Viktor Orbán, la Consiliul pentru Pace: „Ungaria este singura țară reprezentată aici la cel mai înalt nivel”
19:46
Viktor Orbán, la Consiliul pentru Pace: „Ungaria este singura țară reprezentată aici la cel mai înalt nivel”
Mediafax
Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu învață
Digi24
Prințul William mărturisește că sănătatea sa mintală s-a deteriorat în perioada în care a fost pilot
Cancan.ro
Cea mai mare reducere de la LIDL. Produsul care costă doar 6.49 lei, începând de astăzi, în toate magazinele din România
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Adevarul
Miza de la Washington. Poate participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii să spele imaginea democrației române după anularea alegerilor?
Mediafax
Donald Trump l-a invitat pe Nicușor Dan să aibă o intervenție la reuniunea Consiliului Păcii
Click
Universul rescrie destine! 3 zodii renasc, începând cu 2 martie
Digi24
Imagini virale: o jurnalistă a intrat beată în direct în timpul transmisiunii de la Jocurile Olimpice. „Nu e nimic rău în asta”
Cancan.ro
Câți bani au primit eliminații Oase și Maria Pitică, de la Antena 1, pentru cele 7 săptămâni la Power Couple
Ce se întâmplă doctore
Recunoști băiatul din imagine? Celebrul jurnalist a dispărut din lumina reflectoarelor acum mulți ani
Ciao.ro
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger
Promotor.ro
Ce elicoptere a pilotat Prințul Andrew și ce misiuni a îndeplinit
Descopera.ro
Cine a fost femeia care a gândit alături de Einstein?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Legătura dintre poluarea aerului și Alzheimer este acum mai clară ca niciodată
ULTIMA ORĂ După o zi lungă, fostul prinț Andrew, fratele Regelui Charles, a fost eliberat
22:38
După o zi lungă, fostul prinț Andrew, fratele Regelui Charles, a fost eliberat
FLASH NEWS Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță amenzi aplicate pentru deszăpezirea precară a străzilor. Câți bani s-au strâns din cele 6 sectoare
21:55
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță amenzi aplicate pentru deszăpezirea precară a străzilor. Câți bani s-au strâns din cele 6 sectoare
TRAGEDIE O polițistă din Vrancea a murit la doar 38 de ani. Elena Tudor Cernica a lăsat în urmă un băiețel de numai 9 ani și multă suferință în familia sa
21:23
O polițistă din Vrancea a murit la doar 38 de ani. Elena Tudor Cernica a lăsat în urmă un băiețel de numai 9 ani și multă suferință în familia sa
ALERTĂ O femeie de 31 de ani a murit, după ce s-a aruncat de la etajul 10 al unui bloc din sectorul 5. Negociatorii nu au reușit să o convingă să renunțe
20:40
O femeie de 31 de ani a murit, după ce s-a aruncat de la etajul 10 al unui bloc din sectorul 5. Negociatorii nu au reușit să o convingă să renunțe
SPORT Ofri Arad debutează la FCSB. „E două clase peste Șut”
20:00
Ofri Arad debutează la FCSB. „E două clase peste Șut”
FLASH NEWS Viktor Orban și Milei, președintele Argentinei, s-au distrat, s-au amuzat și au cântat împreună în pauzele de la Consiliul Păcii. Imagini de senzație
19:53
Viktor Orban și Milei, președintele Argentinei, s-au distrat, s-au amuzat și au cântat împreună în pauzele de la Consiliul Păcii. Imagini de senzație

Cele mai noi

Trimite acest link pe