Nicușor Dan vorbește despre relația sa cu Donald Trump: „Este o afecțiune de ambele părți”

Președintele Nicușor Dan a comentat la Antena 3 declarațiile făcute de Donald Trump despre români, în cadrul Consiliului pentru Pace, desfășurat la Washington.
Nicușor Dan a reprezentat România, la Consiliul pentru Pace, eveniment inaugurat de liderul SUA, Donald Trump, printr-un discurs.
Trump a vorbit despre fiecare dintre liderii prezenți, în termeni colocviali. Chiar dacă a greșit titulatura lui Nicușor Dan la care s-a referit ca „premier al României”, a liderul american a avut numai vorbe frumoase de spus despre poporul român.
Întrebat despre acest moment, în cadrul unui interviu la Antena 3, Nicușor Dan a precizat că „s-a văzut afecțiune de ambele părți”
„A fost o zi cu o încărcătură emoțională în relația bilaterală. Mă bucur că a ieșit bine în ambele părti. S-a vazut afecțiune din ambele parti”, a declarat Nicușor Dan.