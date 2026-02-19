Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Nicușor Dan a plecat președinte și se întoarce premier”

Ion Cristoiu: „Nicușor Dan a plecat președinte și se întoarce premier”

Serdaru Mihaela
20 feb. 2026, 00:10, Marius Tucă Show

Ion Cristoiu comentează în emisiunea Marius Tucă Show din 19 februarie 2026 prezența președintelui Nicușor Dan la reuniunea Consiliului pentru Pace de la Washington, condus de Donald Trump. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show 

Ion Cristoiu ironizează așteptările legate de o întâlnire directă cu Trump și subliniază disproporția nivelului de reprezentare românesc față de alte state observatoare.

„Discuția a fost că dacă se duce președintele Nicușor Dan și, de fapt, potrivit domnului Donald Trump, este premier, deci președintele nu s-a dus. Acolo au fost două categorii. Cei care fac parte din Consiliul pentru Pace și observatori, da?  Am constatat că, de la noi, este reprezentat de președinte și am făcut o comparație, era ca măgarul între oi” , spune Ion Cristoiu

Publicistul concluzionează că prezența lui Nicușor Dan servește ca „dovadă supremă” de recunoaștere din partea lui Trump, legitimându-i mandatul în fața românilor, după zvonuri și „știri pe surse”.

