Cola dietetică este cea mai proastă băutură de comandat în avion. Însoțitoarele de bord urăsc să o servească, mai ales la altitudini de croazieră, 9000 de metri.

O însoțitoare de bord a împărtășit motivul practic pentru care urăște să servească „Diet Coke” în timpul zborului. Poate că nu v-ați dat seama de asta până acum, publică Express. „Jet”a dezvăluit exact de ce se tem în momentul în care un pasager cere în mod inocent o Coca-Cola dietetică, făcând-o una dintre cele mai obositoare băuturi de servit la 9.000 de metri altitudine.

Cea mai nefericită comandă la mare altitudine

În momentul în care comanzi o Coca-Cola dietetică răcoritoare, membrul echipajului de cabină care ți-o toarnă s-ar putea să fie înfuriat, în liniște. Această problemă anume a fost evidențiată într-o postare sinceră pe blog, scrisă de o însoțitoare de bord anonimă, cunoscută doar sub numele de „Jet”.

Aceștia au prezentat explicația științifică pentru care Diet Coke se dovedește destul de dificil de turnat la altitudini mari.

Odată ce sunt în aer, băuturile carbogazoase servite la bordul aeronavelor fac mult mai multă spumă decât ar face-o în mod normal.

Durează un secol să o torni

Acest lucru se datorează ușurinței cu care CO2 este eliberat la o presiune a aerului mai scăzută. Se pare că Diet Coke produce cea mai multă spumă dintre toate.

În postarea lor revelatoare de pe blog, Jet, care scrie sub numele These Gold Wings, a împărtășit: „Băuturile răcoritoare fac mult mai multă spumă atunci când sunt turnate dintr-o doză.

Iar cel mai mare vinovat pentru asta este Diet Coke – trebuie să stau și să aștept să cadă bulele înainte de a putea continua să torn.

„Dacă toți cei trei pasageri cer Diet Coke, adesea îi încep să bea, iau alte trei comenzi de băuturi, le servesc și apoi termin Diet Coke-urile.”

Secretul stewardeselor

Din fericire, există o soluție pentru această problemă a băuturilor efervescente. Așa cum a demonstrat Jet într-un videoclip util care le arată spectatorilor cum să toarne băutura într-un „mod inteligent”.

De când videoclipul a fost încărcat, acesta a atras peste o jumătate de milion de vizionări.

Aceștia au adăugat: „Ceea ce nu puteți vedea este că Diet Coke nu iese din doză atunci când este răsturnată cu susul în jos până când nu o ridicați și o înclinați ușor. „Acest lucru se datorează faptului că presiunea aerului menține Diet Coke în doză. Acest lucru face ca turnarea Diet Coke să fie foarte controlabilă și reduce șansele de vărsare sau revărsare.”

Timp pierdut

Deși acest truc poate părea complet „minor” pentru unii, într-un rol solicitant precum cel al lui Jet, tehnici fiabile de economisire a timpului, cum ar fi acestea, pot face o diferență enormă.

Jet a explicat: „A turna Diet Coke este una dintre cele mai mari încetiniri în serviciul de bar. Iar pe zborurile mai scurte, acele secunde prețioase contează!”

Deranjul pasagerilor

Pe lângă faptul că sunt iritante pentru însoțitoarele de zbor, băuturile carbogazoase nu sunt cea mai bună idee nici când ești pasager. Asta pentru că sunt carbogazoase.

La altitudinea de croazieră, presiunea mai scăzută din cabină înseamnă că gazul se dilată. Așa că băuturile acidulate te pot face să te simți mai balonat și mai inconfortabil. De asemenea, pot agrava indigestia, mai ales când stai jos perioade lungi de timp.

Apa este opțiunea mai bună pentru a te menține hidratat – și va ține la distanță și durerile de cap și uscăciunea.

Recomandarea autorului: În avion ca-n tren. Paturi pentru „săraci” în avioanele viitorului