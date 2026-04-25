O mașină ucraineană burdușită cu argint a fost capturată la frontiera cu Ungaria. Destinația, Cehia

Sursa foto Poliția de Frontieră

O mașină ucrainenă burdușită cu argint a fost capturată la frontiera cu Ungaria. Destinația transportului era Cehia. Șoferul ontrabandist era de origine ucraineană.

Poliţiştii români de frontieră au descoperit peste 15 kilograme de argint, sub formă de granule, în maşina unui cetăţean ucrainean. Acesta care s-a prezentat la intrarea în ţară la punctul de trece a frontierei Halmeu şi care se îndrepta către Cehia.

„Vineri, 24 aprilie a.c., în jurul orei 11.00, în Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu (judeţul Satu Mare) s-a prezentat un cetăţean ucrainean, în vârstă de 41 de ani.

Acesta conducea un microbuz înmatriculat în Ucraina, care intenţiona să ajungă în Cehia.

În baza analizei de risc, echipa mixtă formată din poliţişti de frontieră şi lucrători vamali a efectuat un control amănunţit asupra mijlocului de transport, a persoanei şi a bagajelor”, informează, sâmbătă, Poliţia de Frontieră.

15,386 kilograme de metal alb

Verificările făcute de către poliţiştii de frontieră au dus la descoperirea a 15,386 kilograme de metal alb, sub formă de granule, susceptibil a fi argint.

Metalul era păstrat în cinci pungi din plastic, ascunse şi nedeclarate înaintea controlului de. Şoferul nu a putut prezenta documente justificative, astfel încât întreaga cantitate, a cărei valoare a fost estimată la 155.088 lei, a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor.

În urma descoperirii au demarat cercetări penale pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă.

