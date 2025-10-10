O ucraineancă de 35 de ani a fost prinsă la vama Porubne, înainte să intre în România, cu aproape un milion de dolari ascunși sub capota unui Mercedes. Valuta era împachetată în zeci de pachete și mănunchiuri nedeclarate. Grănicerii aveau informații operative despre o posibilă trecere ilegală de valută, astfel că mașina a fost trimisă la un control amănunțit.

În timpul verificării, un grup mixt de inspectori, grăniceri și vameși, a descoperit un loc special amenajat în compartimentul motorului. Acolo se aflau 38 de pachete și 7 mănunchiuri de numerar nedeclarat, mai precis aproape un milion de dolari americani.

Suma confiscată, la cursul Băncii Naționale a Ucrainei, este de 40 de milioane 160 de mii de grivne. A fost confiscat și un automobil Mercedes E 55 AMG, evaluat la 1 milion 200 de mii de grivne.

În urma acestui incident, grănicerii detașamentului Cernăuți au trimis o notificare către departamentul teritorial al Biroului de Securitate Economică al regiunii privind depistarea indiciilor unei infracțiuni.

Recomandarea autorului: Un PEDOFIL ucrainean refugiat în România a fost localizat de polițiști. A violat un copil într-un hotel din București