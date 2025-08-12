Legătura neștiută dintre SOMN și osteoartrită. Studiul care dă peste cap toate cercetările în domeniu

Un somn neadecvat, caracterizat prin insomnie, somn insuficient sau excesiv, somnolență diurnă și sforăit frecvent, este asociat cu un risc crescut de osteoartrită.

Cel puțin asta reiese dintr-un studiu realizat cu peste 325.000 de participanți din Marea Britanie.

Studiu întins pe 12 ani

Cercetarea, publicată luni, 11 august, în jurnalul științific Nature, a urmărit participanții pe o perioadă medie de peste 12 ani și a arătat că persoanele cu un somn considerat „prost” au avut un risc cu 23% mai mare să dezvolte osteoartrită, comparativ cu cele cu un somn sănătos.

Riscul a fost și mai ridicat pentru osteoartrita mâinilor, cu o creștere de 29%.

În plus, cercetătorii au identificat un profil metabolic specific legat de somnul deficitar, iar persoanele cu această caracteristică au prezentat un risc crescut cu 14% de a dezvolta boala.

Această legătură sugerează că metabolismul organismului joacă un rol important în modul în care somnul influențează sănătatea articulațiilor.

Studiul subliniază importanța unei igiene corecte a somnului în prevenirea osteoartritei, o afecțiune cu impact major asupra calității vieții și costurilor medicale la nivel global.

