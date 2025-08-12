Prima pagină » Actualitate » Legătura neștiută dintre SOMN și osteoartrită. Studiul care dă peste cap toate cercetările în domeniu

12 aug. 2025, 15:45, Actualitate
Un somn neadecvat, caracterizat prin insomnie, somn insuficient sau excesiv, somnolență diurnă și sforăit frecvent, este asociat cu un risc crescut de osteoartrită.

Cel puțin asta reiese dintr-un studiu realizat cu peste 325.000 de participanți din Marea Britanie.

Studiu întins pe 12 ani

Cercetarea, publicată luni, 11 august, în jurnalul științific Nature, a urmărit participanții pe o perioadă medie de peste 12 ani și a arătat că persoanele cu un somn considerat „prost” au avut un risc cu 23% mai mare să dezvolte osteoartrită, comparativ cu cele cu un somn sănătos.

Riscul a fost și mai ridicat pentru osteoartrita mâinilor, cu o creștere de 29%.

În plus, cercetătorii au identificat un profil metabolic specific legat de somnul deficitar, iar persoanele cu această caracteristică au prezentat un risc crescut cu 14% de a dezvolta boala.

Această legătură sugerează că metabolismul organismului joacă un rol important în modul în care somnul influențează sănătatea articulațiilor.

Studiul subliniază importanța unei igiene corecte a somnului în prevenirea osteoartritei, o afecțiune cu impact major asupra calității vieții și costurilor medicale la nivel global.

