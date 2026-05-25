25 Mai, calendarul zilei: Cillian Murphy împlinește 50 de ani. Ziua Internațională a Copiilor Dispăruți

Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 25 mai. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Cillian Murphy, născut pe 25 mai 1976 în Cork, Irlanda, este un actor irlandez de film, teatru și televiziune, cunoscut pentru rolurile sale intense și expresive. A debutat în teatru în 1996, iar primul său rol important în film a fost în 28 Days Later (2002), unde a atras rapid atenția internațională. Ulterior a jucat în producții precum Batman Begins (2005), Inception (2010) și Dunkirk (2017), colaborând frecvent cu regizorul Christopher Nolan. Cel mai cunoscut rol al său este Tommy Shelby din serialul Peaky Blinders (2013–2022), care l-a transformat într-un nume major în televiziune. În 2023 a interpretat rolul principal în filmul Oppenheimer, performanță pentru care a câștigat premii importante, inclusiv Oscarul pentru Cel mai bun actor. Cillian Murphy este apreciat pentru stilul său de joc subtil, intens și pentru faptul că evită viața publică excesivă, preferând discreția și viața de familie.

Ziua Internațională a Copiilor Dispăruți este marcată anual pe 25 mai și are rolul de a crește gradul de conștientizare privind problema copiilor dispăruți și de a sprijini eforturile de căutare și protecție a acestora la nivel global. Această zi a fost stabilită în 1983, în Statele Unite, după dispariția lui Etan Patz, un băiat de 6 ani care a devenit un simbol al minorilor pierduţi. Ulterior, inițiativa s-a extins internațional, fiind adoptată în numeroase țări. Scopul principal al evenimentului este de a reaminti societății importanța prevenției, a siguranței copiilor și a reacției rapide în cazurile de dispariție. Organizațiile de protecție a copilului și autoritățile folosesc această zi pentru campanii de informare și pentru promovarea unor sisteme de alertă și sprijin, precum liniile telefonice dedicate și rețelele de căutare. De asemenea, ziua este un moment de solidaritate cu familiile implicate in aceste cazuri, oferindu-le sprijin moral și vizibilitate în eforturile de găsire a celor pierduți.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1803: Ralph Waldo Emerson 🇺🇸✒️ scriitor și filosof, fondatorul transcendentalismului

🎂1848: Jan Urban Jarník 🇨🇿🇦🇹✒️ filolog ceh, membru de onoare al Academiei Române În 1919, a participat la negocierile pentru stabilirea relațiilor diplomatice dintre Cehoslovacia și România

🎂1887: Padre Pio 🇮🇹✝️ preot și călugăr capucin, considerat sfânt de Biserica Catolică atât datorită stigmatelor, cât și datorită anumitor minuni cum ar fi levitația

🎂1933: Eugen Simion 🇷🇴✒️ critic și istoric literar, editor, eseist, profesor universitar, membru titular al Academiei Române și președinte al acestui for cultural român din 1998 până în 2006

🎂1939: Ian McKellen 🇬🇧🎬 cunoscut pentru Gandalf din Stăpânul Inelelor și Hobbitul, Sir Leigh Teabing în Codul lui Da Vinci, Magneto din filmele X-Men, Sherlock Holmes în Mr. Holmes, Cogsworth în Frumoasa și bestia

🎂1941: Vladimir Voronin 🇲🇩🗣️ președinte al Republicii Moldova

🎂1947: Flavio Bucci 🇮🇹🎬 cunoscut pentru interpretarea tâlharului Blackie în filmul L’ultimo treno della notte (1975) al lui Aldo Lado, al pianistului orb Daniel în filmul Suspiria (1977) al lui Dario Argento și al preotului militant antimafia Don Manfredi Santamaria în prima parte a serialului TV Caracatița (1984)

🎂1950: Dan Radu Rușanu 🇷🇴🗣️ politician

🎂1963: Ludovic Orban 🇷🇴🗣️ politician

🎂1969: Anne Heche 🇺🇸🎬 a murit la 53 de ani (2022), la o săptămână după ce fusese grav rănită într-un accident de mașină

🎂1976: Cillian Murphy 🇮🇪🎬 câștigător al premiului Oscar pentru rolul din „Oppenheimer”

🎂1977: Gabriel Boștină 🇷🇴⚽️

🎂1980: Eugen Baciu 🇷🇴⚽️

🎂1982: Victor Crivoi 🇷🇴🥎

Decese 🕯

🕯️1984: Henriette Yvonne Stahl 🇷🇴✒️ romancieră scriitoare și traducătoare, sora sociologului H. H. Stahl și fiica scriitorului Henri Stahl

🕯️1993: Horia Sima 🇷🇴🗣️ politician, lider al Mișcării Legionare (Data și locul morții, deși recente, sunt neclare, învăluite în mister)

🕯️2014: Wojciech Jaruzelski 🇵🇱🗣️ ultimul președinte comunist al Poloniei

🕯️2019: Nicolae Pescaru 🇷🇴⚽️ a jucat în Echipa națională de fotbal a României la Campionatul Mondial de Fotbal din Mexic, 1970

Evenimente📋

📋🆘 Ziua internaţională a copiilor dispăruţi; la 25 mai 1979, Etan Patz, în vârstă de 6 ani, a dispărut de la domiciliul său din New York şi nu a mai fost găsit; începând din următorul an, cunoscuţii lui au organizat în acea zi diverse manifestări; din 1983, la 25 mai, a început să fie marcată în SUA „Ziua naţională a copiilor dispăruţi”; din 1986, la iniţiativa Crucii Roşii Internaţionale, a început să fie marcată o astfel de zi la nivel internaţional, pe fondul înmulţirii alarmante a cazurilor de dispariţii în rândul copiilor

📋🇦🇷 Ziua naţională a Republicii Argentina; aniversarea începutului revoluţiei pentru independenţa naţională din 1810

📋🇯🇴 Ziua națională a Iordaniei; aniversarea proclamării independenţei – 1946

📋🌍Ziua eliberării Africii”; la 25.05.1963 a fost creată Organizaţia Unităţii Africane (OUA), când a fost adoptată „Carta Africii”, în cadrul Consiliului şefilor de stat şi de guvern desfăşurat la Addis Abeba (Etiopia)

Calendar 🗒️

🗒️240 î.Hr.: Prima trecere la periheliu documentată a cometei Halley

🗒️1085: Alfonso al VI-lea al Leonului și Castiliei cucerește de la mauri Toledo

🗒️1521: Dieta de la Worms a interzis scrierile reformatorului protestant Martin Luther și a cerut arestarea acestuia, acuzat de erezie

🗒️1728: Un decret regal emis de Ludovic al XV-lea permite francezilor să transporte vinuri nu numai în butoaie, ci și în sticle. Acest decret stă la baza înfloririi șampaniei Ruinart în Reims

🗒️1895: Oscar Wilde este acuzat de „comiterea de acte indecente grave cu alte persoane de sex masculin” și condamnat la doi ani de inchisoare

🗒️1920: S-a inaugurat Opera Română din Cluj, cu opera Aida, de Verdi

🗒️1925: „Procesul Maimuțelor” – Profesorul John T. Scopes este pus sub acuzare pentru predarea teoriei evoluției a lui Charles Darwin

🗒️1953: Nevada: SUA efectuează primul și singurul test de artilerie nucleară

🗒️1961: John F. Kennedy a anunțat în fața Congresului susținerea Programului Apollo, care își propunea ca până la sfârșitul acelui deceniu să ducă un om pe Lună

🗒️1977: A avut loc premiera filmului Războiul stelelor, în regia lui George Lucas

🗒️1979: Cel mai grav accident aviatic din Statele Unite. Un avion McDonnell Douglas DC-10 pierde un motor și se prăbușește în timpul decolării de la Aeroportul Internațional O’Hare din Chicago, Illinois. Toți cei 258 de pasageri și 13 membri ai echipajului sunt uciși impreună cu alți doi oameni la sol

🗒️2008: Phoenix Mars Lander amartizează în regiunea Valea Verde pe Marte

🗒️2009: Coreea de Nord testează al doilea dispozitiv nuclear

