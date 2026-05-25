Intervenția de săptămâna trecută a guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, alături de propunerea unui premier tehnocrat în persoana „doamnei de fier” a FMI, Delia Velculescu, confirmă o realitate simțită de toți românii. Criza economică se amplifică de la o zi la alta și, fără măsuri ferme, perspectivele nu sunt deloc optimiste, a transmis Mugur Isărescu. Analistul economic Adrian Negrescu a explicat pentru Gândul de ce Nicușor Dan trebuie să fie ferm, din perspectiva funcției supreme în stat, pentru a frâna prăbușirea economică, deblocând în primul rând reformele atât de necesare.

În opinia cunoscutului economic, mesajul lansat de guvernatorul BNR pune punctul pe i: cheltuielile publice nu trebuie să mai susțină consumul, care crește inflația, ci marile proiecte de infrastructură de transport și energie.

Semnal de alarmă de la vârful BNR

„Mesajul lui Mugur Isărescu pune pe masă o realitate matematică inedită și extrem de dură. O economie națională nu își poate finanța la nesfârșit consumul intern prin datorii externe și deficite bugetare uriașe. Fără a genera o inflație care să devoreze veniturile cetățenilor.

Soluția concretă este redirecționarea urgentă a cheltuielilor publice către marile proiecte de infrastructură de transport și energie. O autostradă nouă nu generează inflație, ci conectează o fabrică locală la o piață de desfacere mai largă. Scăzând costurile de transport și stimulând afacerile reale”, observă Adrian Negrescu.

„Isărescu ne spune ce știm cu toții. Va mai dura mult până când pacientul România se va face bine”

Analistul economic pledează, ca în toate intervențiile sale recente, pentru nevoia de reforme. Un nod gordian, de care se împiedică mai toate guvernările, indiferent de orientarea politică.

„Și domnul Isărescu, în intervenția sa recentă (n.r. – marți, 19 mai) ne-a spus că nu trebuie să renunțăm la reforme. Din această perspectivă, ce spune Isărescu e ceea ce știm cu toții, că va mai dura mult până când pacientul România se va face bine.

Suntem la Terapie Intensivă din punct de vedere economic și mai avem mult de parcurs, mai ales din perspectiva efectelor economice generate de această austeritate. Domnul Isărescu ne-a spus că inflația va crește semnificativ, peste 11%, în luna iulie. Și că chiar și ținta de final de an nu va mai fi de 5,5%. Altfel spus, o inflație puternică care va continua să erodeze puternic puterea de cumpărare, consumul și performanța firmelor românești.

„Suntem cu spatele la zid/Trebuie să tăiem de undeva minim 15 miliarde de euro”

Negrescu avertizează că operația pe cord deschis, și anume reducerea cheltuielilor publice, nu mai poate fi amânată. În condițiile în care România se împrumută 1 miliard de euro pe zi de la finanțatorii externi.

Suntem într-o situație extrem de dificilă din perspectivă macroeconomică în care suntem cu spatele la zid. Nu avem altceva de făcut, indiferent cine va veni la Palatul Victoria, decât să încercăm să reducem cheltuielile publice și să atragem bani de pe unde putem, în așa fel încât să avem cu ce ne plăti facturile.

Asta în condițiile în care trebuie să coborâm deficitul bugetar la 6,2%. Asta înseamnă că trebuie să tăiem de undeva minim 15 miliarde de euro.

Eroarea fatală a lui Ilie Bolojan

Analistul a mai explicat, în exclusivitate pentru Gândul, că evitarea reformelor a fost eroarea majoră care a compromis politica de austeritate a guvernului recent demis.

Greșeala domnului Bolojan a fost, dincolo de creșterile astea de taxe care erau inevitabile, chiar dacă unii se tatuau că nu va crește TVA-ul, că nu a luat măsuri de reformare a aparatului public. Încă din primele zile ale guvernării trebuia să propună reducerea cheltuielilor statului. Practic, să forțeze coaliția să ia niște măsuri de reducere a cheltuielilor publice. Altele decât cele de la mame, de la pensionari sau alte categorii defavorizate.

Prima măsură pe care ar trebui să o ia președintele

Adrian Negrescu apreciază că președintele are un mare atu în statutul funcției sale și poate impune un calendar concret de măsuri economice. În care să fie inclusă obligatoriu demararea reformelor de reducere a cheltuielilor bugetare.

Asta este realitatea, e deja istorie domnul Bolojan și din această perspectivă eu sper ca domnul Nicușor Dan, în momentul în care se va întâlni din nou cu liderii partidelor să le ceară măcar un lucru esențial, dincolo de persoanele care vor conduce Guvernul.

Să le ceară un plan concret de guvernare, cu un timeline concret de măsuri de reducere a cheltuielilor statului. Cu niște ținte foarte clare și cu niște termene foarte clare, care să dea predictibilitate mediului de afaceri. Și să ne aducă predictibilitatea asta de care avem nevoie în fața celor care finanțează România, atenție, cu 1 miliard de euro pe săptămână pentru a avea cu ce plăti cheltuielile statului.

În viziunea specialistului, Nicușor Dan ar trebui și chiar poate să pună niște termene și condiții clare partidelor din coaliție pentru a se debloca criza.

,,Să pună piciorul în prag și să ceară reforme/Altfel putem ajunge în groapa de salvare de la FMI”

În primul rând, trebuie să pună un termen clar până la care să avem un guvern. Măcar atât să facă, dincolo de discuțiile astea nesfârșite, informale sau formale, cu politicienii. Și în al doilea rând să pună piciorul în prag și să ceară niște lucruri concrete din partea viitoarei coaliții guvernamentale. Ce, cum, când și în ce condiții se pot întâmpla niște reforme, cu niște studii de caz foarte clare legate de măsurile pe care și le propun. Cu niște calcule foarte concrete legate de evoluția economică a României în perspectiva următoarelor 2-3, poate chiar 4 trimestre. Altfel va fi încă o decizie politică și ulterior vom vedea din nou același zgomot politic din coaliție, aceleași veșnice discuții de ce ar fi bine să facem ca să nu fie rău din punct de vedere structural în economia românească. Lucrurile sunt simple, trebuie să facem reforme pentru că altfel nu mai primim bani. Și dacă nu mai primim bani de la investitorii străini, economia ajunge într-adevăr la groapa de salvare de la FMI.

