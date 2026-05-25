Incident grav la bordul avionului ministrului britanic al Apărării. Semnalul GPS al aeronavei, bruiat într-o țară NATO de la granița cu Rusia

Avionul guvernamental cu care ministrul britanic al apărării, John Healey, revenea din Estonia a rămas brusc fără semnal GPS în apropierea granițelor Rusiei.

Avionul Royal Air Force care l-a transportat săptămâna trecută pe ministrul britanic al apărării, John Healey, a fost afectat de un bruiaj al sistemului GPS în timpul unui zbor desfășurat în apropierea teritoriului rus, potrivit informațiilor publicate de The Times.

Incidentul s-a produs joi, în timp ce oficialul britanic se întorcea din Estonia, unde efectuase o vizită la trupele britanice dislocate în statul baltic, în contextul consolidării măsurilor de securitate pe flancul estic al NATO.

Potrivit publicației britanice, un jurnalist aflat la bordul aeronavei guvernamentale a relatat că „semnalul satelit al avionului său guvernamental a fost întrerupt”.

În urma pierderii semnalului GPS, dispozitivele electronice aflate la bord, inclusiv telefoanele și calculatoarele, nu au mai avut acces la internet. Situația i-a obligat pe piloți să utilizeze metode alternative pentru stabilirea poziției aeronavei.

Falcon 900LX a continuat zborul în aceste condiții timp de aproximativ trei ore, până la destinație.

Deși autoritățile britanice nu au lansat acuzații oficiale, suspiciunile se îndreaptă către Rusia, în contextul în care incidente similare au fost raportate și anterior în apropierea unor zone sensibile.

Un incident asemănător a avut loc și în 2024

Nu este prima situație de acest tip raportată de autoritățile britanice. În 2024, avionul care îl transporta pe fostul ministru al apărării, Grant Shapps, a suferit un bruiaj al semnalului GPS în timp ce zbura în apropierea enclavei ruse Kaliningrad.

Reprezentanții Downing Street au transmis că astfel de perturbări electronice nu sunt considerate neobișnuite în apropierea teritoriului respectiv.

