Scandal în Cisiordania: un parlamentar israelian de extremă dreapta, filmat în timp ce distruge cu barosul un monument palestinian, escortat de soldați israelieni

Parlamentarul israelian Zvi Sukkot a fost filmat lovind cu un baros un monument palestinian din Cisiordania. Totul s-a întâmplat în timp ce mai mulți soldați israelieni se aflau în apropiere.

Un ddeputat israelian de extremă dreapta a fost filmat în timp ce lovea cu un baros un monument palestinian din satul Madama, în Cisiordania ocupată, în timpul unei deplasări în care era escortat de soldați israelieni.

Incidentul, produs marți, a provocat reacții puternice și noi controverse privind comportamentul oficialilor israelieni în teritoriul ocupat, într-o perioadă marcată de intensificarea violențelor împotriva palestinienilor din Cisiordania.

În imaginile video verificate de The New York Times, parlamentarul Zvi Sukkot apare lovind în mod repetat monumentul din calcar.

Sursa video – X/@clashreport

Sukkot, membru al unui partid israelian de extremă dreapta, și-a apărat ulterior gestul. El a susținut că pe monument erau înscrise numele unor persoane implicate în atacuri împotriva israelienilor.

Armata israeliană a prezentat însă o versiune diferită asupra circumstanțelor incidentului și a susținut că acțiunea parlamentarului nu fusese autorizată. Potrivit armatei, Sukkot și asistenții săi participau la un tur al unor comunități palestiniene, desfășurat sub protecția militarilor israelieni.

Aceștia ar fi „acționat în mod înșelător și manipulator, fără autorizație, abătându-se complet de la cadrul aprobat, și au început să demoleze unul dintre monumentele din Madama”, a transmis armata israeliană, într-o declarație.

Militarii aflați la fața locului ar fi raportat situația superiorilor, după care au primit ordin să intervină.

Soldații „au raportat incidentul comandanților lor, care le-au dat instrucțiuni să oprească activitatea”, iar Zvi Sukkot și persoanele care îl însoțeau au fost „escortate rapid în afara satului”, a precizat armata israeliană.

Imaginile provoacă o dispută privind reacția soldaților israelieni

Întrebată de ce lui Sukkot și persoanelor care îl însoțeau li s-a permis să filmeze acțiunea înainte ca trupele să intervină, armata israeliană a respins acuzația potrivit căreia soldații ar fi asistat pasiv la distrugerea monumentului.

Militarii au oprit „demolarea în câteva minute”, iar „orice afirmație conform căreia soldații ar fi stat cu mâinile în sân contrazice direct ceea ce s-a întâmplat în realitate”, a transmis armata israeliană.

Biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu a condamnat, la rândul său, acțiunile individuale de acest tip.

„Luarea legii în propriile mâini, în special de către personalități publice, este inacceptabilă”, a transmis Biroul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu.

Monumentul atacat se află în Madama, o localitate palestiniană din nordul Cisiordaniei.

Acesta prezintă conturul întregului teritoriu dintre Marea Mediterană și râul Iordan, iar în centru este înscris în limba arabă cuvântul „Palestina”.

Pe monument sunt trecute și numele unor „persoane ucise de inamic” de-a lungul ultimelor decenii, potrivit lui Rami Nassar, primarul localității Madama.

Cel puțin unul dintre acestea este numele lui Yamen Faraj, fost comandant al Brigăzilor Abu Ali Mustapha, aripa armată a Frontului Popular pentru Eliberarea Palestinei. Oficialii israelieni au susținut că Faraj a fost implicat într-un atentat sinucigaș comis în 2003.

Smotrich susține demolarea monumentului. Primarul din Madama acuză armata

Incidentul a primit sprijin din partea ministrului israelian de Finanțe, Bezalel Smotrich, politician cu poziții radicale și lider al partidului din care face parte Zvi Sukkot.

Într-o postare pe rețelele sociale, Smotrich a susținut că Israelul „ar fi trebuit să demoleze de mult timp monumentul terorismului”, a declarat Bezalel Smotrich, ministrul israelian de Finanțe și liderul partidului lui Zvi Sukkot. El a afirmat că în Cisiordania există alte zeci de monumente similare și a cerut armatei israeliene să le demoleze.

De cealaltă parte, primarul din Madama spune că monumentul a fost atât de grav avariat încât nu mai poate fi reparat, chiar dacă structura a rămas în picioare după loviturile parlamentarului.

Rami Nassar și-a exprimat furia mai ales față de comportamentul soldaților israelieni aflați la fața locului.

„Au oferit un scut pentru acest act criminal. Trăim într-o situație care devine din ce în ce mai extremă”, a declarat Rami Nassar, primarul localității palestiniene Madama.

Incidentul s-a produs într-un context deja extrem de tensionat în Cisiordania. În calitate de putere ocupantă, Israelul are obligații față de populația civilă din teritoriul ocupat în baza dreptului internațional umanitar, inclusiv în ceea ce privește ordinea publică și protecția populației civile.

Tot marți, autoritățile israeliene au preluat controlul asupra unui centru din zona Ierusalimului administrat de UNRWA, agenția ONU pentru refugiații palestinieni.

Benjamin Netanyahu a declarat că el a ordonat evacuarea clădirii, în timp ce UNRWA susține că imobilul funcționa de mult timp drept centru de formare profesională.