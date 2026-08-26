Prima pagină » Știri externe » Scandal în Cisiordania: un parlamentar israelian de extremă dreapta, filmat în timp ce distruge cu barosul un monument palestinian, escortat de soldați israelieni

Scandal în Cisiordania: un parlamentar israelian de extremă dreapta, filmat în timp ce distruge cu barosul un monument palestinian, escortat de soldați israelieni

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Parlamentarul israelian Zvi Sukkot a fost filmat lovind cu un baros un monument palestinian din Cisiordania. Totul s-a întâmplat în timp ce mai mulți soldați israelieni se aflau în apropiere. 

Un ddeputat israelian de extremă dreapta a fost filmat în timp ce lovea cu un baros un monument palestinian din satul Madama, în Cisiordania ocupată, în timpul unei deplasări în care era escortat de soldați israelieni.

Incidentul, produs marți, a provocat reacții puternice și noi controverse privind comportamentul oficialilor israelieni în teritoriul ocupat, într-o perioadă marcată de intensificarea violențelor împotriva palestinienilor din Cisiordania.

În imaginile video verificate de The New York Times, parlamentarul Zvi Sukkot apare lovind în mod repetat monumentul din calcar.

Sursa video – X/@clashreport

Sukkot, membru al unui partid israelian de extremă dreapta, și-a apărat ulterior gestul. El a susținut că pe monument erau înscrise numele unor persoane implicate în atacuri împotriva israelienilor.

Armata israeliană a prezentat însă o versiune diferită asupra circumstanțelor incidentului și a susținut că acțiunea parlamentarului nu fusese autorizată. Potrivit armatei, Sukkot și asistenții săi participau la un tur al unor comunități palestiniene, desfășurat sub protecția militarilor israelieni.

Aceștia ar fi „acționat în mod înșelător și manipulator, fără autorizație, abătându-se complet de la cadrul aprobat, și au început să demoleze unul dintre monumentele din Madama”, a transmis armata israeliană, într-o declarație.

Militarii aflați la fața locului ar fi raportat situația superiorilor, după care au primit ordin să intervină.

Soldații „au raportat incidentul comandanților lor, care le-au dat instrucțiuni să oprească activitatea”, iar Zvi Sukkot și persoanele care îl însoțeau au fost „escortate rapid în afara satului”, a precizat armata israeliană.

Imaginile provoacă o dispută privind reacția soldaților israelieni

Întrebată de ce lui Sukkot și persoanelor care îl însoțeau li s-a permis să filmeze acțiunea înainte ca trupele să intervină, armata israeliană a respins acuzația potrivit căreia soldații ar fi asistat pasiv la distrugerea monumentului.

Militarii au oprit „demolarea în câteva minute”, iar „orice afirmație conform căreia soldații ar fi stat cu mâinile în sân contrazice direct ceea ce s-a întâmplat în realitate”, a transmis armata israeliană.

Biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu a condamnat, la rândul său, acțiunile individuale de acest tip.

„Luarea legii în propriile mâini, în special de către personalități publice, este inacceptabilă”, a transmis Biroul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu.

Monumentul atacat se află în Madama, o localitate palestiniană din nordul Cisiordaniei.

Acesta prezintă conturul întregului teritoriu dintre Marea Mediterană și râul Iordan, iar în centru este înscris în limba arabă cuvântul „Palestina”.

Pe monument sunt trecute și numele unor „persoane ucise de inamic” de-a lungul ultimelor decenii, potrivit lui Rami Nassar, primarul localității Madama.

Cel puțin unul dintre acestea este numele lui Yamen Faraj, fost comandant al Brigăzilor Abu Ali Mustapha, aripa armată a Frontului Popular pentru Eliberarea Palestinei. Oficialii israelieni au susținut că Faraj a fost implicat într-un atentat sinucigaș comis în 2003.

Smotrich susține demolarea monumentului. Primarul din Madama acuză armata

Incidentul a primit sprijin din partea ministrului israelian de Finanțe, Bezalel Smotrich, politician cu poziții radicale și lider al partidului din care face parte Zvi Sukkot.

Într-o postare pe rețelele sociale, Smotrich a susținut că Israelul „ar fi trebuit să demoleze de mult timp monumentul terorismului”, a declarat Bezalel Smotrich, ministrul israelian de Finanțe și liderul partidului lui Zvi Sukkot. El a afirmat că în Cisiordania există alte zeci de monumente similare și a cerut armatei israeliene să le demoleze.

De cealaltă parte, primarul din Madama spune că monumentul a fost atât de grav avariat încât nu mai poate fi reparat, chiar dacă structura a rămas în picioare după loviturile parlamentarului.

Rami Nassar și-a exprimat furia mai ales față de comportamentul soldaților israelieni aflați la fața locului.

„Au oferit un scut pentru acest act criminal. Trăim într-o situație care devine din ce în ce mai extremă”, a declarat Rami Nassar, primarul localității palestiniene Madama.

Incidentul s-a produs într-un context deja extrem de tensionat în Cisiordania. În calitate de putere ocupantă, Israelul are obligații față de populația civilă din teritoriul ocupat în baza dreptului internațional umanitar, inclusiv în ceea ce privește ordinea publică și protecția populației civile.

Tot marți, autoritățile israeliene au preluat controlul asupra unui centru din zona Ierusalimului administrat de UNRWA, agenția ONU pentru refugiații palestinieni.

Benjamin Netanyahu a declarat că el a ordonat evacuarea clădirii, în timp ce UNRWA susține că imobilul funcționa de mult timp drept centru de formare profesională.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Statele Unite suspendă programările pentru vize la nivel mondial. Care sunt explicațiile oficialilor americani
10:12
Statele Unite suspendă programările pentru vize la nivel mondial. Care sunt explicațiile oficialilor americani
ANALIZA de 10 Popularitatea lui Putin după aproape 5 ani de război în Ucraina. Câtă încredere au rușii în liderul de la Kremlin și ce spun tinerii sub 30 de ani
10:00
Popularitatea lui Putin după aproape 5 ani de război în Ucraina. Câtă încredere au rușii în liderul de la Kremlin și ce spun tinerii sub 30 de ani
FLASH NEWS Coincidență stranie la o zi după moartea lui Dolly Parton: următoarea furtună din Atlantic se va numi Dolly, nume ales cu mult timp înainte
09:35
Coincidență stranie la o zi după moartea lui Dolly Parton: următoarea furtună din Atlantic se va numi Dolly, nume ales cu mult timp înainte
INEDIT Descoperire arheologică rară în Turcia: o sculptură misterioasă, veche de 11 milenii, înfățișează un om pe spatele unui leopard. Ce semnifică
08:10
Descoperire arheologică rară în Turcia: o sculptură misterioasă, veche de 11 milenii, înfățișează un om pe spatele unui leopard. Ce semnifică
FLASH NEWS SUA au cerut Ucrainei să nu atace Moscova și Sankt Petersburg în timpul vizitei secrete a șefului CIA în Rusia
07:25
SUA au cerut Ucrainei să nu atace Moscova și Sankt Petersburg în timpul vizitei secrete a șefului CIA în Rusia
INFRASTRUCTURĂ Franța va avea un parc tematic Dragon Ball Z de 7 miliarde de dolari. Proiectul ar urma să creeze peste 20.000 de locuri de muncă
23:56
Franța va avea un parc tematic Dragon Ball Z de 7 miliarde de dolari. Proiectul ar urma să creeze peste 20.000 de locuri de muncă
Mediafax
Invazie de șobolani, din cauza temperaturilor mari. „Otrava nu este soluția”
Digi24
Un politician vrea să organizeze o petrecere cu sex chiar în sediul primăriei
Cancan.ro
Influencerul Andrei Bordeianu, accident teribil pe motocicletă. Ar fi ajuns în stare gravă la spital
Prosport.ro
Ioana Timofeciuc a luat decizia! A plecat din România după Florinel Coman
Adevarul
După scandalul merdenelei, o nouă controversă la Mița Biciclista: celebrele decorațiuni de pe clădire au fost date jos după sesizări la Poliția Locală
Mediafax
Rusia poate prelua active fizice și financiare după atacurile Ucrainei. Decretul, semnat de Putin
Click
Locul unde femeile se spală doar o dată în viață. La ce soluții apelează pentru igiena personală
Digi24
Comisia Europeană, îndemnată să blocheze fondurile din PNRR din cauza „amendamentului Fritz”
Cancan.ro
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
Ce se întâmplă doctore
Recunoști fetița din imagine? Micuța cu breton și zâmbet larg a crescut și a devenit soția unui cântăreț celebru din România
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
A fost pus în funcțiune radarul care vede tot: Știe dacă ai telefonul în mână sau dacă nu porți centura
Descopera.ro
Un material uluitor a fost descoperit pe Marte de roverul Perseverance
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţia: – Am luat 200 de euro din buzunarul de la vestă
Descopera.ro
Cel mai nou telescop spațial al NASA se apropie cu pași repezi de lansare
CONTROVERSĂ Fănel Bogos spune ce a vorbit cu Ilie Bolojon în biroul de la Palatul Victoria. Numele premierului demis apare în scandalul de corupție
10:05
Fănel Bogos spune ce a vorbit cu Ilie Bolojon în biroul de la Palatul Victoria. Numele premierului demis apare în scandalul de corupție
VIDEO Ion Cristoiu: O capodoperă de imbecilitate politică – Scrisoarea liderilor PPE și Renew Europe
10:02
Ion Cristoiu: O capodoperă de imbecilitate politică – Scrisoarea liderilor PPE și Renew Europe
SPORT Istvan Kovacs s-a „remarcat”, din nou, în Liga Campionilor. A dat două „roșii” aceleiaşi echipe în prelungirile partidei şi a declanșat dezastrul
09:47
Istvan Kovacs s-a „remarcat”, din nou, în Liga Campionilor. A dat două „roșii” aceleiaşi echipe în prelungirile partidei şi a declanșat dezastrul
Gândul de Vreme Vremea se schimbă radical în România. După caniculă, meteorologii ANM au emis cod galben de ploi și furtuni în mai multe județe
09:43
Vremea se schimbă radical în România. După caniculă, meteorologii ANM au emis cod galben de ploi și furtuni în mai multe județe
O nouă dronă a fost descoperită în această dimineață pe plaja din Olimp. Geniștii și Armata au ajuns la fața locului. Imagini exclusive
09:39
O nouă dronă a fost descoperită în această dimineață pe plaja din Olimp. Geniștii și Armata au ajuns la fața locului. Imagini exclusive
ULTIMA ORĂ S-a abrogat articolul care trimitea acasă peste 100.000 de consilieri locali şi judeţeni. USR a mai încercat o dată să-l salveze pe Dominic Fritz
09:37
S-a abrogat articolul care trimitea acasă peste 100.000 de consilieri locali şi judeţeni. USR a mai încercat o dată să-l salveze pe Dominic Fritz

Cele mai noi

Trimite acest link pe