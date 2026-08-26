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Pe 29 martie 1997, un cal a sărit gardul, s-a alăturat unei curse de ciclism din Franța și a început să depășească cicliștii. Ce s-a întâmplat apoi

Pe 29 martie 1997, un cal a sărit gardul, s-a alăturat unei curse de ciclism din Franța și a început să depășească cicliștii. Ce s-a întâmplat apoi
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Pe 29 martie 1997, un cal a sărit gardul, s-a alăturat unei prestigioase curse de ciclism din Franța și a început să depășească cicliștii. Ce s-a întâmplat cu 20 km înainte de sosire.

Pe 29 martie 1997, un cal a sărit gardul, s-a alăturat unei prestigioase curse de ciclism din Franța și a început să depășească cicliștii

În martie 1997, cursa de ciclism Criterium din Franța a avut un „concurent” mai puțin obișnuit: un cal.

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Animalul a sărit gardul și a aterizat direct în fața cicliștilor care pedalau cu viteză în cunoscuta cursă.

În loc să se întoarcă, animalul a „concurat” alături de cicliști, ajungând pe primul loc.

Incidentul a devenit unul din cele mai memorabile momente din istoria ciclismului.

Cursa inedită a avut loc în 29 martie 1997, în timpul competiției Criterium International, ținută în regiunea Tarn din Franța.

Traseul de 188 kilometri între Blaye-les-Mines și Rabastens a devenit de referință, fiind străbătut de cicliști precum Laurent Jalabert, Marco Pantani și Chris Boardman.

În timpul cursei, un cal a scăpat de pe un câmp și s-a alăturat cicliștilor, stârnind confuzie în rândul acestora.

Animalul a rămas alături de grup mai mulți kilometri, înainte să dispară din cursă. Incidentul a avut loc cu 15-20 km înainte de finish.

Cicliștii și calul „nărăvaș”

Cicliștii concurau cu mare viteză când calul s-a proptit în rândul lor.

Televiziunile au filmat cum animalul a ajuns în mijlocul sportivilor de performanță.

Pentru aceștia, armăsarul a reprezentat o curiozitate. Era, însă, un pericol iminent.

Un cal alergând cu o asemenea viteză în mijlocul cicliștilor putea să cauzeze un accident grav.

Ulterior, Frederic Moncassin și-a adus aminte sunetul pe care l-a făcut animalul când a „aterizat” în plutonul de cicliști.

Calul nu s-a speriat, ci dimpotrivă, a continuat să alerge alături de concurenți.

Animalul a concurat cu unii dintre cei mai buni cicliști din lume și chiar ar fi câștigat primul loc, dacă s-ar fi…calificat pentru cursă.

Cursa a continuat apoi fără concurentul neobișnuit. În prima etapă, Stephane Barthe din Casino a câștigat cursa de 188 kilometri între Blaye-les-Mines și Rabastens, devansându-i pe Mario Traversoni și Frederic Moncassin.

În dimineața următoare, clasamentul s-a schimbat în timpul etapei Pic de Nore. Marcelino Garcia de la ONCE a dominat etapa de 80 kilometri și a terminat cu un minut înaintea lui Laurent Jalabert și a altor cicliști.

Garcia a ajuns astfel pe locul 1 general. A urmat o cursă contracronometru de 8 kilometri în Castres. Garcia nu a avut nevoie să o câștige pentru a-și asigura titlul.

Coechipierul său de la ONCE, Aitor Garmendia, a avut cel mai rapid timp, înaintea lui Chris Boardman, în timp ce Garcia a terminat pe locul șase și și-a protejat titlul.

A câștigat Criterium International din 1997 la clasament general, iar calul a devenit un simbol al acestui concurs de neuitat.

Armăsarul a apărut într-un film celebru

Filmarea cu animalul din cursa de ciclism a fost folosită în filmul franțuzesc „Amelie”, din 2001, regizat de Jean-Pierre Jeunet.

Incidentul nu a fost spectaculos doar prin prisma faptului că un cal s-a aventurat pe circuitul de ciclism.

Animalul s-a deplasat alături de cicliști, mai mulți kilometri, a ținut ritmul cu ei și a continuat cursa.

Pentru un moment, competiția profesionistă a avut o aură neobișnuită, cu cicliștii care și-au urmat tacticile pentru a câștiga un loc bun sau chiar podiumul, alături de un concurent mai puțin obișnuit, calul „nărăvaș”.

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