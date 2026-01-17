O nouă epidemie face ravagii în Italia

Sistemul de sănătate din Italia se află sub o presiune imensă. Acest lucru se datorează epidemiei de gripă neobișnuit de timpurie și severă. În doar o săptămână, autoritatea sanitară de top din Roma (Istituto Superiore di Sanità, ISS) a înregistrat aproximativ 800.000 de cazuri. Potrivit unui raport al canalului de știri italian Rai, multe spitale funcționează la capacitate maximă: camerele de urgență sunt pline, iar pacienții sunt uneori tratați pe targă, pe coridoare. Departamentele de urgență sunt sub presiune în centrul și sudul Italiei.

„Un tsunami”

„Epidemia de gripă este ca un tsunami”, a declarat pentru Rai Matteo Bassetti, directorul departamentului de boli infecțioase de la spitalul San Martino din Genova, preluat de Magyar Hirlap.

Primarul orașului italian Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli, a raportat că numeroase persoane cu simptome asemănătoare gripei au murit, a relatat Corriere Fiorentino. El a spus că o rată a mortalității atât de mare nu a fost înregistrată nici măcar în timpul pandemiei de coronavirus.

„Se sapă morminte unul după altul. Unii dintre morți aveau simptome asemănătoare gripei. Unii oameni au murit la câteva zile după ce au apărut”, a spus liderul orașului.

Potrivit primarului, o situație similară are loc și în regiunile învecinate.

Gripa K, responsabilă pentru „tsunami-ul viral”

Răspândirea așa-numitului subgrup K – un subgrup din linia H3N2 a virusului gripal A – este o preocupare deosebită pentru autoritățile italiene. H3N2 circulă de ani de zile și este cunoscut ca fiind o cauză gravă a bolilor, în special la vârstnici. H3N2 infectează în principal tractul respirator inferior, provocând adesea pneumonie.

Subtipul A este caracterizat de mai multe mutații care afectează proteina de suprafață. Acest lucru permite virusului să se răspândească mai rapid și să ocolească apărarea imună existentă – făcându-l mai infecțios. Cu toate acestea, până în prezent, experții nu bănuiesc că varianta provoacă o boală mai severă.

Conform celui mai recent raport săptămânal al ISS, virusul A(H3N2), cu subgrupul K dominant, este detectat la o rată mai mare atât în ​​asistența medicală ambulatorie, cât și în spitalele italiene. Și Institutul Robert Koch observă același lucru: „Printre virusurile gripale, virusurile gripale A(H3N2) au fost detectate predominant de câteva săptămâni”, se arată în cel mai recent raport săptămânal.

Încă nu este atins apogeul

În Italia, experții consideră că numărul de infecții va continua să crească. Deși numărul de cazuri a scăzut ușor după Anul Nou, cifrele raportate în prezent ar putea să nu reflecte frecvența și prevalența reală din cauza întârzierilor cauzate de sărbători, așa cum subliniază în mod specific raportul ISS.

Întrucât epidemia de gripă atinge de obicei vârful în ianuarie și februarie, situația din emisfera sudică este, de asemenea, îngrijorătoare.

