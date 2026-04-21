O ofertă de nerefuzat. 70.000 de euro pe an să fi slugă de câine zi de zi. Care sunt cerințele

Rene Pârșan
Pe piața serviciilor din Anglia a apărut o ofertă de nerefuzat. 70.000 de euro pe an să fi slugă de câine zi de zi. O familie excentrică cu mare dare de mână a lansat un proces de recrutare pentru ceea ce mulți ar numi un job de vis. Salariul? Aproape 70.000 de euro pe an pentru a îngriji iubitul câine al familiei.

Postul, promovat de agenția britanică Achieve Hospitality: caută un dog sitter. Acestat trebuie să fie si îngrijitor hibrid pentru o proprietate privată prestigioasă situată în inima orașului Surrey, Anglia.

Cușcă de lux separată

Oferta este aproape fără precedent în acest sector. candidatul selectat, pe lângă un salariu de 60.000 de lire sterline (aproximativ 69.000 de euro), va locui într-o căsuță independentă situată pe proprietate, toate utilitățile și cheltuielile fiind acoperite de proprietari.

Rolul necesită o dedicare totală față de bunăstarea animalului.

  • Nu este vorba doar de hrănire sau îngrijire; familia caută pe cineva care să monitorizeze constant sănătatea câinelui, ținând un jurnal detaliat al activităților, dietei și vizitelor veterinare ale acestuia.
  • Cu toate acestea, angajamentul nu se termină aici.
  • Candidatul ideal va acționa ca un adevărat administrator de proprietate, asigurându-se că locuința funcționează fără probleme, gestionând livrările și supraveghind proprietatea în timpul călătoriilor familiei.
  • Nu sunt necesare sarcini casnice intense, dar este esențială disponibilitatea de a îndeplini mici sarcini organizatorice, de a face ordine în bucătărie și, ocazional, de a reîncălzi mesele pregătite de bucătarul casei.

Cerințele câinelui, „Prietenos, calm și de încredere”

„Prietenos, calm și de încredere”, cu discreție absolută pentru a respecta intimitatea proprietății. Programul standard de lucru este de duminică până joi, dar este necesară flexibilitate atunci când proprietarii sunt prezenți.

Deși pasiunea pentru animale este o cerință cheie, experiența anterioară în gestionarea reședințelor de lux sau în furnizarea de îngrijire la domiciliu este un avantaj considerabil.

Pentru cei care iubesc o viață liniștită și își doresc un mediu structurat, această oportunitate în mediul rural englezesc reprezintă, până în prezent, una dintre cele mai interesante și profitabile oferte de pe piața internă internațională.

