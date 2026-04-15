25 de câini ținuți în condiții mizere într-un apartament din București, salvați de ASPA

ASPA București anunță, miercuri, că a preluat dintr-un apartament din Calea Văcărești 25 de câini care erau ținuți în condiții greu de imaginat, fără hrană și apă, dar și fără tratamente medicale.

Cățeii au între 10 luni și 15 ani și suferă de diferite afecțiuni, fiind evaluați de către veterinari.

În a doua zi de Paști, ASPA a găsit 25 de câini într-o locuință din Capitală.

Este greu de exprima în cuvinte cum erau „crescute” animalele.

Situația a fost descoperită în urma unui incendiu izbucnit la un apartament din Calea Văcărești, sector 4.

„Lagăr” pentru câini

”La faţa locului au intervenit echipaje ale Secţiei 14 Poliţie şi ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă. Incendiul a fost stins fără pagube majore, însă situaţia descoperită în interior a impus şi intervenţia poliţiştilor de la Serviciul pentru Protecţia Animalelor din cadrul DGPMB. Poliţiştii de la Serviciul pentru Protecţia Animalelor au constatat că în apartament se aflau 25 de câini de talie mică şi medie, ţinuţi în condiţii insalubre, care nu beneficiau de hrană şi apă în cantităţi suficiente, de un adăpost corespunzător sau de tratamente medicale, motiv pentru care au emis ordine de plasare în adăpost”, a transmis ASPA Bucureşti.

ASPA a intervenit urgent cu 3 echipaje, care au preluat în siguranță toți cei 25 de câini, în prezența oamenilor legii.

”Ajunşi în adăpostul ASPA Bragadiru, s-a constatat că toţi câinii erau microcipaţi şi înregistraţi în RECS. Medicii i-au evaluat medical şi au constatat probleme diverse, precum dermatită, otită, infestare cu purici, deficienţe de vedere, plăgi şi fistule la nivelul membrelor, iar unul dintre câini nu se poate deplasa cu membrele posterioare. Toţi câinii primesc în prezent îngrijirea de care au nevoie”, au precizat reprezentanţii instituţiei citate.

Salvatorii anunță că animalele sunt de diferite vârste și rase. Conform datelor înregistrate în RECS, cel mai tânăr are 10 luni, iar cel mai în vârstă are 15 ani.

”Ordinele de plasare în adăpost au o valabilitate de 45 de zile, după această perioadă proprietarul poate solicita restituirea câinilor în termen de 30 de zile, dacă plăteşte sumele cheltuite cu staţionarea în adăpost. Dacă în termen de 30 de zile câinii nu sunt restituiţi proprietarului, devin disponibili pentru adopţie”, a mai precizat ASPA.

