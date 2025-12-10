Prima pagină » Actualitate » O țară europeană vrea sa urmeze exemplul Australiei și să să interzică accesul la rețelele sociale pentru adolescenţii sub 16 ani

O țară europeană vrea sa urmeze exemplul Australiei și să să interzică accesul la rețelele sociale pentru adolescenţii sub 16 ani

11 dec. 2025, 00:05, Actualitate
O țară europeană vrea sa urmeze exemplul Australiei și să să interzică accesul la rețelele sociale pentru adolescenţii sub 16 ani
Luând exemplul Australiei, Franța vrea să interzică accesul pe reţelele sociale tinerilor sub 15 sau 16 ani. Preşedintele Emmanuel Macron a confirmat miercuri că doreşte „să impună tuturor reţelelor sociale verificarea vârstei utilizatorilor lor”, iar un astfel de proiect de lege va fi depus în parlament la începutul lui 2026.

„Obiectivul este de a depune un text de lege al guvernului încă din ianuarie’ 2026 şi ‘a-l face votat în cel mai bun termen”, a spus Macron, vorbind despre un „consens pe cale să se realizeze” pe acest subiect, potrivit Agerpres.

Macron a menţionat că „Australia tocmai a făcut acest lucru”, în cazul tinerilor sub 16 ani, unde sute de mii de adolescenţi s-au trezit, miercuri, deconectaţi de la aplicaţiile pe care puteau să îşi petreacă mai multe ore pe zi.

De acum înainte, Giganţii Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat sau Reddit sunt obligaţi să le interzică accesul utilizatorilor australieni care nu au împlinit 16 ani. La fel se întâmplă şi cu platformele de streaming Kick şi Twitch, precum şi cu reţelele sociale Threads şi X.

„Cu cât creşte timpul de ecran, cu atât scad performanţele educaţionale (…), cu cât creşte timpul de ecran, cu atât cresc problemele de sănătate mintală”, a afirmat Macron cu prilejul unei dezbateri în vestul Franţei.

Liderul deputaţilor macronişti, Gabriel Attal a anunţat, săptămâna trecută, că o propunere de lege de interzicere a reţelelor sociale pentru minorii sub 15 ani urmează să fie dezbătut în Adunarea Naţională pe 19 ianaurie 2026.

