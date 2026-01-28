Prima pagină » Actualitate » O americancă a plătit doar 3 euro pe un tablou, iar acasă a aflat că valorează peste 30.000 de euro

28 ian. 2026, 20:23, Actualitate
Foto Ilustrativ

O tânără americancă a cumpărat cu doar 3 euro un tablou dintr-un magazin caritabil, fără să bănuiască că a achiziționat o comoară. Ajunsă acasă, femeia a descoperit că pictura, semnată de artistul Johann Berthelsen, valora de fapt peste 30.000 de euro, preia Libertatea.

Johann Henrik Carl Berthelsen a fost un pictor impresionist american celebru, inițial tenor, de origine daneză, decedat în 1972 în SUA.

Marisa Alcorn a cumpărat dintr-un magazin Emmaüs din Ohio, SUA, un tablou cu doar 3 euro, după ce pictura, mai preccis rama, i-a furat privirea. Femeia, în vârstă de 27 de ani, vizita magazinul caritabil împreună cu logodnicul ei. În momentul în care se pregătea să plece, ea a văzut, într-un cărucior, o pânză cu ramă aurie, care i-a atras atenția, un moment de mare inspirație.

Rama a făcut toți banii

Marisa a povestit pentru presa locală, citată de publicația Le Journal de la Maison, că tocmai rama, mai mult decât opera în sine, a convins-o să o cumpere pentru aproximativ 3 euro. Fotograf de profesie, femeia nu-și imagina că ține în mâini altceva decât un obiect decorativ frumos.

Odată ajunși acasă, cei doi au analizat pânza mai îndeaproape, iar o mică inscripție le-a atras atenția. Pe pânză era gravat numele Johann Berthelsen. După câteva cercetări, ea a descoperit că picturile acestui artist se vindeau cu peste 30.000 de euro. Tânăra a contactat mai mulți experți, care au confirmat autenticitatea tabloului.

