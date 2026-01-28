Femeia povestește pentru publicația Heute că a deschis ușa unui curier în Gablitz (districtul St. Pölten, Austria Inferioară). Bărbatul a cerut politicos 125 de euro pentru livrarea unui colet. Femeia a plătit pentru livrarea ramburs și a ridicat coletul, preia ProTV

Deoarece familia comandă frecvent piese auto, femeie, pe nume Antonella, a presupus inițial că este o livrare reală. Mai ales că tatăl ei comanda adesea online, livrarea părea plauzibilă la prima vedere.

Surpriza din colet

Șocul a venit însă mai târziu: nimeni din familie nu comandase coletul, dar plata fusese deja efectuată. Mai târziu, când Antonella a deschis pachetul, a devenit clar că nu era o simplă neînțelegere, ci o escrocherie de doi lei.

În loc de produse de calitate, coletul conținea o trusă de scule ieftină și deteriorată plină cu unelte din plastic de proastă calitate, care semănau mai mult cu jucării pentru copii decât cu adevărate scule.

Expeditorul pretins nu a oferit nicio factură, aviz de expediție sau date de contact. Acest caz sugerează o strategie de fraudă recurentă: trimiterea de bunuri nedorite, adesea cu plată la livrare.

Un truc infantil

Trucul constă în faptul că multe persoane plătesc la ușă într-o situație stresantă, crezând că este o livrare autentică sau pentru că nu vor să facă pe nimeni să aștepte. Acest lucru se poate întâmpla ușor, mai ales dacă la acea adresă se primesc des colete.

Poliția a confirmat că era vorba despre un colet cu confirmare de primire, ceea ce înseamnă că poate fi predat destinatarului doar după achitarea sumei restante. Chitanța pentru plată este emisă de personalul de livrare numai la cerere. Deoarece clienții nu au obiceiul să ceară chitanța expeditorului, aceasta este de cele mai multe ori inexistentă.

Femeia încă mai speră că poate recupera cei 125 de euro plătiți.

