Prima pagină » Actualitate » O femeie din Austria a achitat 125 de euro pentru un colet misterios apărut în fața casei. Ce a urmat a fost un șoc

O femeie din Austria a achitat 125 de euro pentru un colet misterios apărut în fața casei. Ce a urmat a fost un șoc

28 ian. 2026, 21:00, Actualitate
O femeie din Austria a achitat 125 de euro pentru un colet misterios apărut în fața casei. Ce a urmat a fost un șoc
Sursa foto Heute

O femeie din Austria a plătit 125 de euro pentru un colet primit la ușa casei, dar în loc de bunuri comandate, a găsit doar unelte de jucărie și a căzut victima unei escrocherii elaborate, aproape românească.

Femeia povestește pentru publicația Heute că a deschis ușa unui curier în Gablitz (districtul St. Pölten, Austria Inferioară). Bărbatul a cerut politicos 125 de euro pentru livrarea unui colet. Femeia a plătit pentru livrarea ramburs și a ridicat coletul, preia ProTV

Deoarece familia comandă frecvent piese auto, femeie, pe nume Antonella, a presupus inițial că este o livrare reală. Mai ales că tatăl ei comanda adesea online, livrarea părea plauzibilă la prima vedere.

Surpriza din colet

Șocul a venit însă mai târziu: nimeni din familie nu comandase coletul, dar plata fusese deja efectuată. Mai târziu, când Antonella a deschis pachetul, a devenit clar că nu era o simplă neînțelegere, ci o escrocherie de doi lei.

În loc de produse de calitate, coletul conținea o trusă de scule ieftină și deteriorată plină cu unelte din plastic de proastă calitate, care semănau mai mult cu jucării pentru copii decât cu adevărate scule.

Expeditorul pretins nu a oferit nicio factură, aviz de expediție sau date de contact. Acest caz sugerează o strategie de fraudă recurentă: trimiterea de bunuri nedorite, adesea cu plată la livrare.

Un truc infantil

Trucul constă în faptul că multe persoane plătesc la ușă într-o situație stresantă, crezând că este o livrare autentică sau pentru că nu vor să facă pe nimeni să aștepte. Acest lucru se poate întâmpla ușor, mai ales dacă la acea adresă se primesc des colete.

Poliția a confirmat că era vorba despre un colet cu confirmare de primire, ceea ce înseamnă că poate fi predat destinatarului doar după achitarea sumei restante. Chitanța pentru plată este emisă de personalul de livrare numai la cerere. Deoarece clienții nu au obiceiul să ceară chitanța expeditorului, aceasta este de cele mai multe ori inexistentă.

Femeia încă mai speră că poate recupera cei 125 de euro plătiți.

Recomandarea autorului: „Aveți un colet. Alegeți un locker”. Un nou val de fraude face victime printre utilizatorii de pe WhatsApp: Cum funcţionează escrocheria

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE O americancă a plătit doar 3 euro pe un tablou, iar acasă a aflat că valorează peste 30.000 de euro
20:23
O americancă a plătit doar 3 euro pe un tablou, iar acasă a aflat că valorează peste 30.000 de euro
ACTUALITATE O femeie din Anglia și-a pierdut casa ajutând „vedete în impas”. Escrocii de pe X îi promiteau că o iubesc și o iau de soție
19:59
O femeie din Anglia și-a pierdut casa ajutând „vedete în impas”. Escrocii de pe X îi promiteau că o iubesc și o iau de soție
NEWS ALERT Detalii de ultimă oră de la Poliție în cazul medicului Cristian Andrei. Cinci victime identificate, șase mandate de aducere
19:38
Detalii de ultimă oră de la Poliție în cazul medicului Cristian Andrei. Cinci victime identificate, șase mandate de aducere
OPINIE CTP s-a năpustit asupra lui Crin Antonescu pentru declarațiile făcute la Gândul despre Ilie Bolojan: l-am evaluat greșit/Are un suflet mic
19:38
CTP s-a năpustit asupra lui Crin Antonescu pentru declarațiile făcute la Gândul despre Ilie Bolojan: l-am evaluat greșit/Are un suflet mic
FLASH NEWS Lia Olguța Vasilescu îl acuză pe Ilie Bolojan pentru criza de la Electrocentrale Craiova: „Nu mai rezistă nici măcar iarna asta”
19:10
Lia Olguța Vasilescu îl acuză pe Ilie Bolojan pentru criza de la Electrocentrale Craiova: „Nu mai rezistă nici măcar iarna asta”
PROIECT Nazare explică de ce sediul Vămii Europene trebuie să fie la București: „Capacitatea noastră în securitatea cibernetică”
19:01
Nazare explică de ce sediul Vămii Europene trebuie să fie la București: „Capacitatea noastră în securitatea cibernetică”
Mediafax
Ce a găsit o femeie care a călătorit pe o insulă cu un trecut sinistru, ștearsă de pe hărți și unde accesul este interzis
Digi24
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică fără studii
Cancan.ro
Cauza morții Sarei, fetița de 2 ani care s-a stins la o clinică stomatologică din București. Afecțiunea gravă de care suferea, de fapt
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
„Trupele americane din România vor crește calitativ”. Vești bune și avertismente de la un important general NATO
Mediafax
Fake news legat de crima comisă de adolescenți în Timiș. MAI anunță că niciun polițist nu este cercetat
Click
Cum poți elimina igrasia din pereți. Cei 4 pași simpli care te scapă rapid de problemă
Digi24
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală pe internet, stârnește revoltă
Cancan.ro
A ajuns piele și os, iar fanii nu-l mai recunosc pe stradă. Unde a fost surprins zilele trecute
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! Transformarea ce i-a lăsat mască pe fani
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Doar 4 SUV-uri mici sunt sigure la impact spate. Eșec pentru o marcă japoneză de top
Descopera.ro
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Descopera.ro
Cea mai bună rețetă de Conopidă la cuptor – un deliciu sănătos pentru toată familia (P)
JOBURI Un brutar român a renunțat la job-ul din România și s-a făcut cioban în Spania, pe un salariu de cinci ori mai mare
20:59
Un brutar român a renunțat la job-ul din România și s-a făcut cioban în Spania, pe un salariu de cinci ori mai mare
PACE ÎN UCRAINA O femeie care a supraviețuit Holocaustului a murit de frig în propria casă în Kiev. La -18°C, apartamentul arăta ca un patinoar
19:30
O femeie care a supraviețuit Holocaustului a murit de frig în propria casă în Kiev. La -18°C, apartamentul arăta ca un patinoar
EXCLUSIV 🚨 Avocatei PNL, prinsă în flagrant, i s-a făcut rău în sediul DNA. Procurorii au chemat ambulanța. S-au făcut și primele rețineri. Lidera „femeilor liberale” a fost prinsă când cerea sute de mii de euro pentru intervenții la vârful Justiției, DNA și în Guvern. Ultimele evoluții în caz, pe Gândul
18:42
🚨 Avocatei PNL, prinsă în flagrant, i s-a făcut rău în sediul DNA. Procurorii au chemat ambulanța. S-au făcut și primele rețineri. Lidera „femeilor liberale” a fost prinsă când cerea sute de mii de euro pentru intervenții la vârful Justiției, DNA și în Guvern. Ultimele evoluții în caz, pe Gândul
UTILE Aceasta ar putea fi cea mai nesănătoasă cafea din România. Este consumată zilnic de foarte mulți oameni
18:42
Aceasta ar putea fi cea mai nesănătoasă cafea din România. Este consumată zilnic de foarte mulți oameni
EXCLUSIV Ponta: Bolojan e USR. Între ei este o mezalianță sinistră
18:34
Ponta: Bolojan e USR. Între ei este o mezalianță sinistră

Cele mai noi

Trimite acest link pe