Un brutar român a renunțat la job-ul din România și s-a făcut cioban în Spania, pe un salariu de cinci ori mai mare

Un brutar român a luat o decizie radicală și s-a mutat în Spania unde a ales să fie cioban. Avea doar 20 de ani când a plecat și câștiga de cinci ori mai mult decât în țară.

Gregori a plecat din România, unde lucra pe 200 de euro la o brutărie și era în căutarea unei oportunități mai bune din punct de vedere financiar, astfel a ajuns în La Roja, o provincie din nordul Spaniei.

Avea doar 20 de ani când a obținut job-ul de cioban, pentru un salariu de cinci ori mai mare. La doi ani distanță destinul l-a readus la meseria de bază și a început să lucreze la un mic cuptor artizanal din Arnedo, unde se ocupa cu prepararea pâinii și a produselor de patiserie, acolo a petrecut 16 ani.

Acum aproape doi ani, brutăria care funcționa de peste 70 de ani s-a închis, iar pentru Gregori momentul acesta nu a fost unul deloc ușor. Nu a renunțat, iar la un an distanță și-a deschis propria brutărie în La Roja.

„Noi suntem un magazin mic. Nu știm dacă va funcționa sau nu. Când am deschis, ne-am asumat un risc mare. De aceea lucrez și într-o altă companie, cu jumătate de normă, iar seara pregătesc aluatul pentru ziua următoare. Ceea ce producem nu rămâne mai multe zile în brutărie, tot ce vindem este proaspăt”, a declarat Gregori pentru publicația Cope, citată de Libertatea.

Potrivit datelor Regimului Special al Lucrătorilor Independenți (RETA), în La Rioja există 2.756 de lucrători independenți de origine străină, ceea ce indică o tendință clară spre antreprenoriat.

