Interdicție istorică. Milioane de copii din Australia s-au trezit fără acces la conturile de pe rețelele de socializare

Milioane de copii din Australia au pierdut accesul la conturile de pe rețelele de socializare, miercuri dimineață, 10 decembrie 2025. Este vorba despre o interdicție istorică la nivel mondial care are scopul de a-i proteja pe minorii cu vârsta sub 16 ani atât de agresorii digital, cât și de algoritmii care creează dependență. Interdicția se aplică pe 10 platforme.

Vă reamintim că Parlamentul European ceruse luna trecută ca accesul pe rețelele de socializare să fie făcut doar de persoanele de peste 16 ani. Potrivit oficialilor europeni, scopul acestei măsuri este de a proteja minorii de pericolele din mediul online. Mai multe informații pot fi consultate AICI.

Miercuri dimineață, 10 decembrie 2025, în schimb, această decizie a intrat în vigoare în Australia, marcându-se în acest mod o interdicție istorică la nivel de mapamond. Interdicția se aplică pe 10 platforme: Instagram, Facebook, Threads, Snapchat, YouTube, TikTok, Kick, Reddit, Twitch şi X. Platformele de socializare susțin că această interdicție va fi respectată, însă nu consideră că acest aspect va spori siguranța în rândul copiilor.

Interdicție istorică: copiii sub 16 ani din Australia nu mai au conturi pe 10 platforme

Prim-ministrul Anthony Albanese a făcut o serie de declarații publice, în urma interdicției care a fost aplicată pe teritoriul australian. Prim-ministrul a mai precizat că „nu va fi simplu”.

„Aceasta este ziua în care familiile australiene recâştigă puterea de la aceste mari companii de tehnologie. Ele afirmă dreptul copiilor de a fi copii şi al părinţilor de a avea mai multă linişte sufletească”, a spus oficialul, scrie News.ro, care citează ABC.

Noua lege arată că cele 10 platforme trebuie să demonstreze că au dezactivat conturile persoanelor sub 16 ani și că le împiedică să își deschidă altele noi. În caz contrar, riscă să primească amenzi de până la 49,5 milioane de dolari australieni (32 de milioane de dolari americani). Se aşteaptă ca unii copii – şi părinţii lor – să încalce această interdicție, însă nu există consecinţe pentru niciuna dintre părţi, scrie sursa citată.

Modul în care se aplică aceste interdicții

Spanchat: conturi suspendate timp de 3 ani sau până când utilizatorii împlinesc 16 ani.

YouTube: conturile vor fi deconectate automat pe 10 decembrie. Deși canalele nu vor mai fi vizibile, datele rămân salvate. Conturile vor putea fi reactivate când împlinesc 16 ani.

TikTok: tehnologia sa de verificare a vârstei va determina cine utilizează aplicația.

Twitch: Conturile actuale deținute de minori sub 16 ani nu vor fi dezactivate până pe 9 ianuarie 2026. Altfel, niciun minor sub 16 ani nu va mai putea să își deschidă un cont.

Meta (Instagram, Facebook, Threads): Eliminarea conturilor a început din 4 decembrie.

Reddit: Nu vor mai putea fi deschise conturi noi, dacă utilizatorul are sub 16 ani. Celelalte conturi ale minorilor, tot sub 16 ani, sunt suspendate.

X: Se opune legislației despre care spune că ar reprezenta o încălcare a libertății de exprimare.

Kick: nu a răsnpus la solicitarea de comentarii. Este un alt serviciu de live streaming (este similar cu Twitch).

Platforme care nu au interdicție: Discord, GitHub, Google Classroom, LEGO Play, Messenger, Pinterest, Roblox, Steam şi Steam Chat, WhatsApp şi YouTube Kids, arată CNN.

Decizia a stârnit reacții în spațiul public. Adolescenții caută, acum, alternative. De asemenea, comisarul eSafety afirmă că lista site-urilor interzise este în continuă evoluţie.

Sursă foto: colaj Gândul/Shutterstock