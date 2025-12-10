Prima pagină » Știri externe » Interdicție istorică. Milioane de copii din Australia s-au trezit fără acces la conturile de pe rețelele de socializare

Interdicție istorică. Milioane de copii din Australia s-au trezit fără acces la conturile de pe rețelele de socializare

10 dec. 2025, 10:18, Știri externe
Interdicție istorică. Milioane de copii din Australia s-au trezit fără acces la conturile de pe rețelele de socializare

Milioane de copii din Australia au pierdut accesul la conturile de pe rețelele de socializare, miercuri dimineață, 10 decembrie 2025. Este vorba despre o interdicție istorică la nivel mondial care are scopul de a-i proteja pe minorii cu vârsta sub 16 ani atât de agresorii digital, cât și de algoritmii care creează dependență. Interdicția se aplică pe 10 platforme.

Vă reamintim că Parlamentul European ceruse luna trecută ca accesul pe rețelele de socializare să fie făcut doar de persoanele de peste 16 ani. Potrivit oficialilor europeni, scopul acestei măsuri este de a proteja minorii de pericolele din mediul online. Mai multe informații pot fi consultate AICI.

Miercuri dimineață, 10 decembrie 2025, în schimb, această decizie a intrat în vigoare în Australia, marcându-se în acest mod o interdicție istorică la nivel de mapamond. Interdicția se aplică pe 10 platforme: Instagram, Facebook, Threads, Snapchat, YouTube, TikTok, Kick, Reddit, Twitch şi X. Platformele de socializare susțin că această interdicție va fi respectată, însă nu consideră că acest aspect va spori siguranța în rândul copiilor.

Interdicție istorică: copiii sub 16 ani din Australia nu mai au conturi pe 10 platforme

Prim-ministrul Anthony Albanese a făcut o serie de declarații publice, în urma interdicției care a fost aplicată pe teritoriul australian. Prim-ministrul a mai precizat că „nu va fi simplu”.

„Aceasta este ziua în care familiile australiene recâştigă puterea de la aceste mari companii de tehnologie. Ele afirmă dreptul copiilor de a fi copii şi al părinţilor de a avea mai multă linişte sufletească”, a spus oficialul, scrie News.ro, care citează ABC.

Noua lege arată că cele 10 platforme trebuie să demonstreze că au dezactivat conturile persoanelor sub 16 ani și că le împiedică să își deschidă altele noi. În caz contrar, riscă să primească amenzi de până la 49,5 milioane de dolari australieni (32 de milioane de dolari americani). Se aşteaptă ca unii copii – şi părinţii lor – să încalce această interdicție, însă nu există consecinţe pentru niciuna dintre părţi, scrie sursa citată.

Interdicții pe 10 platforme de social media, în Australia / foto: Shutterstock

Modul în care se aplică aceste interdicții

  • Spanchat: conturi suspendate timp de 3 ani sau până când utilizatorii împlinesc 16 ani.
  • YouTube: conturile vor fi deconectate automat pe 10 decembrie. Deși canalele nu vor mai fi vizibile, datele rămân salvate. Conturile vor putea fi reactivate când împlinesc 16 ani.
  • TikTok: tehnologia sa de verificare a vârstei va determina cine utilizează aplicația.
  • Twitch: Conturile actuale deținute de minori sub 16 ani nu vor fi dezactivate până pe 9 ianuarie 2026. Altfel, niciun minor sub 16 ani nu va mai putea să își deschidă un cont.
  • Meta (Instagram, Facebook, Threads): Eliminarea conturilor a început din 4 decembrie.
  • Reddit: Nu vor mai putea fi deschise conturi noi, dacă utilizatorul are sub 16 ani. Celelalte conturi ale minorilor, tot sub 16 ani, sunt suspendate.
  • X: Se opune legislației despre care spune că ar reprezenta o încălcare a libertății de exprimare.
  • Kick: nu a răsnpus la solicitarea de comentarii. Este un alt serviciu de live streaming (este similar cu Twitch).

Platforme care nu au interdicție: Discord, GitHub, Google Classroom, LEGO Play, Messenger, Pinterest, Roblox, Steam şi Steam Chat, WhatsApp şi YouTube Kids, arată CNN.

Decizia a stârnit reacții în spațiul public. Adolescenții caută, acum, alternative. De asemenea, comisarul eSafety afirmă că lista site-urilor interzise este în continuă evoluţie.

Autorul recomandă:

Sursă foto: colaj Gândul/Shutterstock

Recomandarea video

Citește și

TURISM Îndrăgostiții, taxați cu 12 euro la Casa Julietei din Verona. Faimosul balcon din opera lui Shakespeare a provocat haos și proteste în oraș
09:22
Îndrăgostiții, taxați cu 12 euro la Casa Julietei din Verona. Faimosul balcon din opera lui Shakespeare a provocat haos și proteste în oraș
I-a pus Dumnezeu mâna-n cap! A jucat de trei ori la loto în 2025 și a devenit milionar înainte de Crăciun. Jackpotul, peste 6.200.000 de euro
08:17
I-a pus Dumnezeu mâna-n cap! A jucat de trei ori la loto în 2025 și a devenit milionar înainte de Crăciun. Jackpotul, peste 6.200.000 de euro
RĂZBOI Thailanda atacă Cambodgia. De ce s-a prăbușit armistițiul lui Trump?
06:00
Thailanda atacă Cambodgia. De ce s-a prăbușit armistițiul lui Trump?
ECONOMIE Industria petrolului este dată peste cap de războaie. După Ucraina, și în Sudan sunt probleme: miliția preia un centru petrolier al țării
05:45
Industria petrolului este dată peste cap de războaie. După Ucraina, și în Sudan sunt probleme: miliția preia un centru petrolier al țării
EXTERNE Cum se implică Trump în alegerile din Honduras? Guvernanții acuză o „lovitură de stat”
05:00
Cum se implică Trump în alegerile din Honduras? Guvernanții acuză o „lovitură de stat”
MILITAR FT: Colete suspecte au explodat în 3 țări înainte să ajungă în avioane. UK dezvăluie cea mai mare rețea de sabotaj din Europa, după 11 septembrie
05:00
FT: Colete suspecte au explodat în 3 țări înainte să ajungă în avioane. UK dezvăluie cea mai mare rețea de sabotaj din Europa, după 11 septembrie
Mediafax
Un donator de spermă cu o mutație genetică gravă, devine tată pentru aproape 200 de copii în Europa
Digi24
Planul de pace revizuit al Volodimir Zelenski: interese globale, garanții de securitate, redresarea economică. „O structură vie”
Cancan.ro
Rodica Stănoiu, controlată total de iubitul mai tânăr?! Apropiații vorbesc de relația controversată: 'Se opera excesiv pentru a fi pe placul lui'
Prosport.ro
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Adevarul
Cum să cheltui fără stres de Sărbători - sfatul unui expert în educație financiară
Mediafax
Ferrari-ul parcat pe balcon: Cazul incredibil care a pus pe jar autoritățile din Viena
Click
Monica Pop a spus care este rețeta pentru creșterea imunității. Nu recomandă Vitamina C: „O prostie”
Digi24
Investiție americană importantă în România: O fabrică va fi construită pentru a reduce dependența de China pentru resurse vitale
Cancan.ro
Rodica Stănoiu a fost omorâtă?! Un raport medical aruncă totul în aer: 'Era subnutrită, lovită la cap și ochi'
Ce se întâmplă doctore
Rita Mureșan e alt om! Vedeta, de nerecunoscut! În tinerețe, era una dintre cele mai frumoase femei
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
Descopera.ro
Cine a fost soția lui Shakespeare? Puțini știu adevărul despre...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Descopera.ro
Semne de activitate pe cometa 3I/ATLAS. Ce au observat astronomii?
EXTERNE Palatul Versailles va majora cu 3 euro preţul biletului de intrare pentru vizitatorii din afara Europei. Cât va costa din 2026
10:06
Palatul Versailles va majora cu 3 euro preţul biletului de intrare pentru vizitatorii din afara Europei. Cât va costa din 2026
ULTIMA ORĂ Explozie puternică într-un bloc din Bihor. Un balcon s-a prăbușit în urma deflagrației. O femeie, grav rănită. 30 de locatari evacuați
09:50
Explozie puternică într-un bloc din Bihor. Un balcon s-a prăbușit în urma deflagrației. O femeie, grav rănită. 30 de locatari evacuați
SPORT Dumitru Dragomir: „Nadia Comăneci trăiește ca boieroaica în SUA cu renta viageră din România. Are peste 5.000 de euro”
09:42
Dumitru Dragomir: „Nadia Comăneci trăiește ca boieroaica în SUA cu renta viageră din România. Are peste 5.000 de euro”
SPORT Un antrenor l-a făcut praf pe patronul de la CFR Cluj. „Îl cunosc foarte bine pe Neluțu sau «Taty», cum îi mai spune lumea interlopă”
09:36
Un antrenor l-a făcut praf pe patronul de la CFR Cluj. „Îl cunosc foarte bine pe Neluțu sau «Taty», cum îi mai spune lumea interlopă”
EXTERNE Uimit de atmosfera de la târgul de Crăciun de la Craiova, un tânăr din Italia a vrut să-l viziteze, dar a aterizat, din greșeală… la Cracovia
09:24
Uimit de atmosfera de la târgul de Crăciun de la Craiova, un tânăr din Italia a vrut să-l viziteze, dar a aterizat, din greșeală… la Cracovia

Cele mai noi