La ce temperatură se spală corect blugii. Greșelile care îi pot deforma și decolora

28 ian. 2026, 20:15, Social
Blugii și produsele din denim sunt printre cele mai populare din întreaga lume. Pentru a le purta cât mai mult timp, este important să știm la câte grade trebuie spălate, dar și în ce condiții.

Blugii și articolele din denim sunt nelipsite din garderoba oricui, însă pentru ca ele sa își păstreze aspectul pentru cât mai mult timp, este foarte important să știm la ce temperatură trebuie spălate, pentru că asemenea detalii sunt mult mai importante decât credeam.

La ce temperatură se spală blugii pentru a nu se deforma sau decolora

Temperatura apei în care spălăm blugii are un impact direct asupra structurii materialului, dar și asupra culorii și a duratei de viață pe care pantalonii o vor avea.

Când alegem să îi spălăm în apă prea caldă, fibrele din bumbac vor tinde să se contracte. De aici explicația că blugii se pot strânge sau deforma, dacă sunt spălați la o temperatură prea ridicată.

Acest fenomen poate fi observat chiar și în cazul blugilor moderni, care conțin elastan. Practic, ei pot suferi modificări de formă atunci când sunt expuși la temperaturi prea ridicate.

Apa fierbinte afectează aspectul blugilor

Apa prea fierbinte poate accelera desprinderea pigmentului, lucru ce va decolora blugii mult mai rapid decât în mod obișnuit. Practic, blugii vor fi afectați puternic de spălarea la temperaturi ridicate.

Din acest motiv, temperatura optimă recomandată pentru spălarea blugilor este de 30 de grade Celsius. Iar în cazul în care aceștia sunt foarte murdari, se poate apela la o temperatură ceva mai ridicată, de 40 de grade.

