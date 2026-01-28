Prima pagină » Știri externe » Cât costă cea mai scumpă ciorbă din lume. Din ce este făcută

28 ian. 2026, 21:42
Pentru mulți ciorba reprezintă un preparat simplu, reconfortant și accesibil. Fie ca este de pui, de legume sau de burtă, preparatul este rar asociat cu ceva luxos. În prezent, cea mai scumpă ciorbă este o reinterpretare a unei supe tradiționale vietnameze, vândută cu 5.000 de dolari pe porție.

Preparatul este o variantă ultra-luxoasă de Pho, celebra supă vietnameză cunoscută în mod normal ca fiind un fel de mâncare stradal, popular și accesibil. Pho este o supă aromată, care conține tăiței de orez, carne de vită sau de pui și condimente.

Ciorba extravagantă se numește AnQi Pho și se află în meniul celebrului restaurant Crustacean, situat în inima opulentului cartier Beverly Hills. Aici, luxul nu este doar o opțiune, ci o regulă, relatează CSID.

Prețul pentru cea mai scumpă ciorbă din lume

O singură porție de AnQi Pho se vinde cu 5.000 de dolari, iar asta o transformă în cea mai scumpă ciorba din lume care există. Prețul este stabilit și de notorietatea restaurantului, dar și de ingredientele rare folosite în prepararea ei.

Supa este gândită ca o experiență gastronomică exclusivistă, comandată de clienți extrem de bogați, colecționari de experiențe culinare ori persoane care vor să încerce „ce este mai scump” în materie gastronomică.

Ingredientele de lux folosite

Prețul extrem de mare este justificat de ingrediente, în primul rând carnea de vită Wagyu A5, trufele albe de Alb, dar și bulionul preparat din foie gras, un ingredient asociat cu bucătăria de lux franceză, cunoscut pentru gustul său bogat și catifelat.

Cel mai spectaculos element este dat de tăițeii speciali din carne de homar albastru rar. Acești tăiței nu sunt doar un element de show, ci contribuie semnificativ la textura și complexitatea gustului final, adăugând note marine fine într-un preparat dominat de carne de vită și arome intense.

