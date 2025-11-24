🚨 Vicepremierul Oana Gheorghiu anunță un proiect de reformare a 10 companii de stat: „Vom începe cu acest lot și nu ne vom opri. Urmează cele locale”

Prima direcție prioritară este eliminarea conducerilor interimare de la toate companiile de stat și a doua direcție prioritară este începerea reformei în cadrul companiilor de stat.
Astăzi am vorbit despre o hartă sectorială care devine un instrument strategic pentru statul român și care fixează pentru prima dată ambiția statului român. Este un instrument care ajută Guvernul și comitetul să ia decizii. Dincolo de PNRR, trebuie să punem bazele unei reforme reale. Să facem curățenie și ordine, astfel încât să fie cu adevărat în serviciul statului și să nu producă pierderi.
Ne-am propus să facem un registru unic pe companiile de stat. Acest registru are rolul de a da statului român o imagine clară a ceea ce deține în orice clipă. Va fi completat cu datele financiare lunare. Reforma nu este un exercițiu tehnic, ci este un proces real, etapizat. Ne-am propus să începem cu zece companii, să testăm. Urmează să definitizăm această listă.