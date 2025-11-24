Prima pagină » Actualitate » Vicepremierul Oana Gheorghiu anunță un proiect de reformare a 10 companii de stat: „Vom începe cu acest lot și nu ne vom opri. Urmează cele locale”

🚨 Vicepremierul Oana Gheorghiu anunță un proiect de reformare a 10 companii de stat: „Vom începe cu acest lot și nu ne vom opri. Urmează cele locale”

Bianca Dogaru
24 nov. 2025, 13:39, Actualitate
Actualizări
14:08
14:02

În ce sectoare nu are statul un rol strategic și unde s-ar putea privatiza?

„Statul român deține peste 1.500 de companii care prestează diferite servicii. Poate statul hotărăște că nu mai vrea să se ocupe de asta, toate aceste lucruri vor reieși din această analiză. Sunt domenii precum logistică, în care statul va alege să rămână un actor minoritar. Pe baza acestei hărți va fi un reper foarte clar atunci când decidem dacă o companie va rămâne sau nu.”

14:02

„În cadrul comitetului se pune diagnosticul și soluția companiilor. După care intră în procesul legal AMEPIP. Va avea o conducere selecționată într-un proces transparent și corect. Mi-e foarte greu să cred că va veni cineva să spună „Nu te atinge de oamenii mei.” Am avut susținere din partea tuturor partidelor.”

13:57

Ce vă recomandă pentru grupul de lucru care se ocupă de reforma companiilor de stat?

„Mă recomandă niște proiecte pe care am reușit să le implementez. E nevoie de coordonare, un comitet care să se uite la toate procesele care se întâmplă și să le cenntralizeze. Cred că asta am făcut bine în ultimii 15 ani și cred că asta mă recomandă. O reformă nu depinde doar de un singur om, e nevoie de o echipă.”

13:55

Despre avizul CSM

„Nu am niciun mesaj pentru CSM. Regret dacă metaforele pe care le-am folosit au fost interpretate într-un mod atât de dur. Intenția mea nu era să lezez pe nimeni. Voiam doar să explic de ce societatea are nevoie de o solidaritate din partea tuturor.”

13:46

Când se va opri reforma?

Gheorghiu: „Vom începe cu acest lot de 10 companii și nu ne vom opri. Probabil că vom începe mai intens după ce vom vedea care e modul de lucru. Urmează să ne uităm și către companiile la nivel local, aici problemele sunt mai multe”

13:43

Top 10 al companiilor care urmează să fie închise sau restructurate

Oana Gheorghiu: „Eu nu am lista premierului. Ne uităm la problemă, nu la fiecare companie în parte. Vom face o analiză și cu siguranță cele 27 de companii vor fi prioritare pentru analiză. Vă asigur că în perioada următoare, toate companiilor vor fi analizate și supuse unui proces de reorganizare. Nu putem să vă spunem că se dizolvă ceva sau se lichidează. Dacă este o companie strategică pentru statul român, va fi o cu totul altă decizie. Dacă e o companie care nu e necesară pentru statul român, atunci probabil va intra într-un proces de dizolvare.

Începem cu un pachet de 10 companii pe care le analizăm. După această analiză, pentru fiecare companie în parte va exista o decizie. Da, vor fi cu siguranță companii care urmează să intre într-un proces de listare.”

13:39

Ați rămas în Asociația Dăruiește Viață sau ați plecat, așa cum vi s-a cerut?

Oana Gheorghiu: „Nu mă aflu în niciun fel de incompatibilitate. Asociația Dăruiește Viață o să-și regleze problemele, cu siguranță. Vom discuta aceste aspecte într-un alt cadru”

13:18

Despre procesul de selecție AMEPIP

Procesul de selecție e în faza finală. Nu știu să vă dau detalii. La companiile din Energie este unul dintre jaloanele pentru 31 martie 2026. E o discuție pe care o purtăm cu comisia pentru că au conduceri interimare majoritatea.

13:18

Vicepremierul Oana Gheorghiu anunță un proiect de reformare a zece companii de stat din energie și transporturi

Prima direcție prioritară este eliminarea conducerilor interimare de la toate companiile de stat și a doua direcție prioritară este începerea reformei în cadrul companiilor de stat.

Astăzi am vorbit despre o hartă sectorială care devine un instrument strategic pentru statul român și care fixează pentru prima dată ambiția statului român. Este un instrument care ajută Guvernul și comitetul să ia decizii. Dincolo de PNRR, trebuie să punem bazele unei reforme reale. Să facem curățenie și ordine, astfel încât să fie cu adevărat în serviciul statului și să nu producă pierderi.

Ne-am propus să facem un registru unic pe companiile de stat. Acest registru are rolul de a da statului român o imagine clară a ceea ce deține în orice clipă. Va fi completat cu datele financiare lunare. Reforma nu este un exercițiu tehnic, ci este un proces real, etapizat. Ne-am propus să începem cu zece companii, să testăm. Urmează să definitizăm această listă.

Oana Gheorghiu susține la Palatul Victoria prima conferință de presă de când a fost învestită în funcția de vicepremier, pe tema reformei companiilor de stat. 

Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat luni că reforma în domeniul companiilor de stat va începe cu 10 dintre acestea, din domeniile Transporturi și Energie. Ea spune că România are peste 1.500 de companii de stat, iar 83 dintre ele concentrează pierderi istorice de aproximativ 14 miliarde de lei.

