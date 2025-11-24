🚨 Vicepremierul Oana Gheorghiu anunță un proiect de reformare a 10 companii de stat: „Vom începe cu acest lot și nu ne vom opri. Urmează cele locale”

13:43

Oana Gheorghiu: „Eu nu am lista premierului. Ne uităm la problemă, nu la fiecare companie în parte. Vom face o analiză și cu siguranță cele 27 de companii vor fi prioritare pentru analiză. Vă asigur că în perioada următoare, toate companiilor vor fi analizate și supuse unui proces de reorganizare. Nu putem să vă spunem că se dizolvă ceva sau se lichidează. Dacă este o companie strategică pentru statul român, va fi o cu totul altă decizie. Dacă e o companie care nu e necesară pentru statul român, atunci probabil va intra într-un proces de dizolvare.

Începem cu un pachet de 10 companii pe care le analizăm. După această analiză, pentru fiecare companie în parte va exista o decizie. Da, vor fi cu siguranță companii care urmează să intre într-un proces de listare.”