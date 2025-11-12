Scandalul „Oana Gheorghiu” a rupt în două mașinăria de propagandă „REZIST”

Mașinăria „Rezist” a dat rateuri după ce declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu despre pensiile magistraților au declanșat un iureș mediatic de proporții. În scenariu s-a infiltrat și partenera de ONG a acesteia – Carmen Uscatu, co-fondatoare a Asociației „Dăruiește Viață” – și totul s-a transformat într-o „luptă” mediatică care a dus la fisurarea așa-zisei unități a „reziștilor”.

Carmen Uscatu

Oana Gheorghiu a reacționat și a declarat că este „surprinsă” de intervenția partenerei sale.

Declarațiile făcute de Carmen Uscatu au sesizat Parchetul General

Oana Gheorghiu este acuzată de „instigare la ură și discriminare” .

După ce Oana Gheorghiu a spus că, pentru pensiile magistraților, sunt luați bani de la gura unor copii, iar magistrații „au fost prinşi într-un Caritas care nu putea să dureze la nesfârşit”, reacțiile au fost dure.

Întregul scandal a scos la iveală, însă, și o ruptură evidentă în așa-zisa „unitate de monolit” a mașinăriei „Rezist”.

În spațiul public s-au format, rapid, două tabere, iar Gândul îi prezintă pe cei care s-au poziționat de o parte și de cealaltă a „baricadei”.

Carmen Uscatu, partenera de ONG a Oanei Gheorghiu, i-a cerut demisia din asociație: „Incompatibilitate, are drept de vot în AG”

Exact atunci când declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu despre pensiile magistraților produceau stupefacție și declanșau un adevărat „război”, aceasta a primit o lovitură dură chiar din partea partenerei de ONG, Carmen Uscatu.

Carmen Uscatu a cerut demisia Oanei Gheorghiu din asociația „Dăruiește Viața” și a motivat că „am semnat contracte de sponsorizare în care am spus că nu avem membri în Guvern”.

Carmen Uscatu a catalogat numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier al României drept o „mare vulnerabilitate”, pentru că aceasta nu a demisionat de la conducerea Asociației „Dăruiește Viață”.

„După anunțul numirii, unii sponsori ne-au scris să întrebe dacă Oana mai are drept de decizie în ONG. Iar ea are. Unii ar putea decide să nu mai sponsorizeze în viitor. Acest lucru nu e etic față de eforturile echipei, dar este o realitate. Am discuții cu sponsorii și le-am comunicat că voi veni cu un plan care să asigure independența organizației. Există o vulnerabilitate foarte mare la care Asociația „Dăruiește Viață” este acum supusă tocmai datorită unei incompatibilități între rolul Oanei Gheorghiu într-un ONG, într-o asociație non-guvernamentală, versus rolul ei în Guvernul României”, a precizat Carmen Uscatu.

„Sunt surprinsă. Sper că e vorba de o neînțelegere”, a reacționat Oana Gheorghiu după declarațiile lui Carmen Uscatu. (alte informații AICI)

Oana Gheorghiu a precizat că a rămas doar membru fondator al asociației „Dăruiește Viață”.

Carmen Uscatu a aruncat „bomba”, însă, și a precizat că Oana Gheorghiu nu s-a retras din Adunarea Generală a „Dăruiește Viață”, acolo unde are drept de vot.

Oana Gheorghiu, luată la „țintă” de Cristian Tudor Popescu

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a avut o reacție vehementă după declarațiile Oanei Gheorghiu în legătură cu pensiile magistraților.

Afirmațiile Oanei Gheorghiu au fost catalogate drept „absurde”, iar jurnalistul a scos în evidență și faptul că Oana Gheorghiu și-a dat singură un salariu de 5.000 de euro, în calitate de șefă a asociației „Dăruiește Viață”.

Mai mult, Cristian Tudor Popescu a scris că și în cazul Oanei Gheorghiu poate fi folosit argumentul că a „luat de la gura copiilor bolnavi de cancer”.

„Dacă aș fi fost în studio cu doamna Gheorghiu, i-aș fi spus: «Bine, atunci vă spun și eu că salariul dumneavoastră de 5.000 euro pe care vi l-ați dat singură reprezintă – n-ați luat 2.000 euro, ați luat 5000 euro- diferența ați luat-o de la gura copiilor bolnavi de cancer». Este același tip de argument, același tip de argument”, a declarat Cristian Tudor Popescu la Europa FM.

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a ținut, însă, să menționeze și că rămâne „un susținător al Oanei Gheorghiu”, dar nu este de acord cu utilizarea „copiilor bolnavi de cancer” ca pretext într-o luptă politică a cărei miză este pensia magistraților.

Marian Godină: „Am achitat aproape trei salarii pentru doamna Gheorghiu”

Fostul polițist Marian Godină, acum influencer, a scris în mediul online că tot ceea ce a declarat Oana Gheorghiu referitor la pensiile magistraților este „penibil” și denotă „populism”. În același timp, însă, a recunoscut că a fost unul dintre cei care au crezut în proiectul „celor două doamne”, respectiv Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu.

Godină a dezvăluit pe Facebook că a donat 10.000 de euro către „Dăruiește Viață”. Inițial, a crezut că banii vor ajunge la copiii bolnavi, numai că și-a data seama, într-un final, că a achitat salarii pentru Oana Gheorghiu.

„Declarația doamnei Gheorghiu a fost penibilă și populistă, a omis doar să spună că acei copii săraci cărora magistrații le iau banii mănâncă seara cartofi fierți, așa cum spunea marele guru dac. Vreți să spun și eu ceva populist și penibil, să vedeți cât de ușor e? Ia fiți atenți aici. Când am donat cei 10 mii de euro către asociație, am crezut că banii aceia vor fi pentru copilași bolnavi, dar se pare că din ei am achitat aproape trei salarii pentru doamna Gheorghiu”, a scris Marian Godină.

Cine sunt cei care i-au luat apărarea Oanei Gheorghiu

Tudor Chirilă a încercat să facă „pace” între Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu

Artistul Tudor Chirilă este un cunoscut susținător al asociației „Dăruiește Viață” și vocal în sfera activismului.

Tudor Chirilă și-a exprimat – de-a lungul timpului – aprecierea față de Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu, cofondatoarele ONG-ului „Dăruiește Viață”, care a construit un spital oncologic pentru copii.

Artistul ținut să precizeze că ONG-ul „Dăruiește Viață”, fără Oana Gheorghiu, „nu există”.

„Plecarea Oanei din fundație, renunțarea la calitatea de membru fondator echivalează cu a lăsa acest copil frumos orfan de unul dintre părinți”, a precizat Tudor Chirilă. (mai multe detalii AICI).

Oana Țoiu (USR) – ministru de Externe

Oana Țoiu, ministrul de Externe al Românie, are state vechi de serviciu în mașinăria „Rezist”. A fost aleasă în 2020 deputat din partea USR-PLUS și realeasă în 2024 din partea USR.

În scandalul „Gheorghiu” care a încins spiritele până la incandescență, Țoiu s-a poziționat de partea acesteia și a spus că Oana Gheroghiu este „atacată” pentru că orice „demers reformator” trebuie „stopat brutal”.

„Putem vorbi onest despre ce se întâmplă în aceste zile? Când vedeți atacuri în rafală asupra unui om care se implică în reforma unei instituții, a statului sau care doar reclamă o nedreptate întrebați-vă de ce se consumă atâtea resurse, bani și nervi? Intimidează ca să fie stopat brutal și din fașă orice demers reformator.

Atacă pentru a speria oamenii onești și liberi, dar și pentru a-i timora pe alții care le seamănă și au un gând de implicare publică în guvernarea națională sau locală.

Hărțuiesc mediatic pentru ca vechile rețele să-și conserve monopolul resurselor publice la care s-au mufat, cu rândul, nederanjați”, a scris Țoiu pe Facebook.

Stelian Ion, deputat USR, fost ministru al Justiției

Deputatul USR Stelian Ion – fost ministru al Justiției – s-a poziționat tot în tabăra „Oana Gheorghiu”. Acesta a declanșat un atac dur la adresa CSM, cuvintele-cheie ale intervenției sale fiind fiind „intimidare” și „hărțuire”.

„Această plângere penală are scopul de a intimida orice politician care ar îndrăzni să propună diminuarea pensiilor magistraților sau modificarea condițiilor de pensionare. Nu ai voie nici măcar să vorbești despre asta fără riscul de a fi hărțuit de Sistemul Judiciar”, a spus Stelian Ion.

Mai mult, fostul ministru al Justiției a considerat că Oana Gheorghiu ar fi spus cu vocea tare ceea ce gândesc 90% din români, fără să explice modalitatea prin care a ajuns la un astfel de procent.

„Demersul rușinos al CSM face și mai mult rău Sistemului Judiciar. Ceea ce a spus Oana Gheorghiu gândesc 90% dintre români. Deci, în logica CSM, ar trebui să ajungem cu toții la pușcărie doar pentru că îndrăznim să afirmăm că nu ne mai permitem să susținem acele pensii exorbitante. Sunt absolut convins că acești reprezentanți ai Sistemul Judiciar nu vor renunța nici măcar la un leu din pensioara de lux, oricâte discuții sau negocieri s-ar purta”, a mai spus Stelian Ion, fost ministru al Justiției.

Vlad Gheorghe, fost europarlamentar USR

Vlad Gheorghe, candidat independent pentru Primăria Capitalei, fost europarlamentar USR, s-a afișat alături de Nicușor Dan în campania pentru prezidențiale.

Între anii 2017-2020 a fost consilier juridic al USR la Camera Deputaților. A fost ales europarlamentar pe listele USR PLUS în mandatul 2020-2024 și a ocupat locul lăsat liber de Clotilde Armand, care a demisionat după ce a câștigat Primăria Sectorului 1.

Vlad Gheorghe a demisionat, în 2024, din USR, dar a rămas un „apropiat” al lui Nicușor Dan. În trecut făcea parte din echipa de voluntari a USR.

Și Vlad Gheorghe i-a luat apărarea Oanei Gheorghiu.

Candidatul independent la Primăria Capitalei a depus – marţi, 11 noiembrie 2025 – o plângere împotriva hotărârii CSM prin care s-a decis sesizarea organelor penale pentru declaraţii publice critice la adresa pensiilor speciale, făcute de vicepremierul Oana Gheorghiu.

Vlad Gheorghe a mai anunțat că plângerea depusă este doar primul pas dintr-un demers judiciar mai amplu și a anunțat că urmează să solicite instanţei să constate nelegalitatea deciziei CSM.

„Această acţiune nu este despre un singur om, este despre noi toţi, despre libertatea de exprimare şi despre egalitatea în faţa legii. În 2025, nu putem fi cenzuraţi nici de CSM, nici de speciali, nici de oricine altcineva, atâta timp cât respectăm legea”, a declarat Vlad Gheorghe.

Actrița Oana Pellea: „Cred că se putea rezolva totul în cadrul unui dialog privat”

Actrița Oana Pellea a intervenit, la rândul său, în acest scandal, însă a „pedalat” pe ideea unei împăcări între Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu. Actrița scrie că un „dialog privat” ar fi putut „rezolva totul”, iar mesajul său public este destinat partenerei de ONG a actualului vicepremier al României.

Oana Pellea a mai scris în mediul online că Oana Gheorghiu este „acuzată fără argumente, din toate părțile” și că, alături de Carmen Uscatu, la „Dăruiește Viață”, a avut un „parteneriat minunat”.

„Carmen Uscatu, draga mea… Toată lumea are dreptul la liberă exprimare dar cred că se putea rezolva totul în cadrul unui dialog privat.

Când Oana Gheorghiu este acuzată, fară argumente, din toate părțile… m-aș fi așteptat să iei atitudine, să depui mărturie despre prietenia voastră, despre parteneriatul minunat pe care l-ați avut și sper în continuare să-l aveți…

V-am susținut pe amândouă, am susținut „DĂRUIEȘTE VIAȚĂ” și susțin în continuare acest minunat demers. Pe lângă scopul de a construi un spital, cel mai tare m-am bucurat că ne-ați demonstrat că ÎMPREUNĂ puteți (putem) să faceți (facem) lucruri importante.

Într-o societate divizată ca a noastră, existența voastră ca ECHIPĂ a fost o gură de aer proaspăt, am recăpătat speranța că mai există oameni cinstiți, că societatea civilă mai are un cuvânt de spus.

Vă rog, demonstrați-ne că a fi ÎMPREUNĂ este mai presus de interese, politică, etc. Vă sărut pe amândouă și am speranța că o discuție privată poate rezolva frumos tot! Mulțumesc”, a scris Oana Pellea pe pagina sa de Facebook.

