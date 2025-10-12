Prima pagină » Actualitate » Oana Țoiu, entuziasmată de ruta „Prietenia”, trenul direct care leagă Kievul de București, prin Republica Moldova: „Un nou pas important”

Mara Răducanu
12 oct. 2025, 18:44, Actualitate
Trenul direct care leagă Kievul de București, prin Republica Moldova, și-a început circulația de vineri. Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a precizat, într-o postare pe platforma X, că această rută, numită „Prietenia”, unește oameni care împărtășesc o viziune comună asupra unei Europe puternice, pașnice și unite. Oana Țoiu, ministrul de Externe din România, a avut și ea o reacție duminică, într-un mesaj postat pe pagina de facebook.

„Legăturile aeriene cu Kievul sunt imposibile din cauza agresiunii Rusiei”

Oficialul român a mărturisit că acest tren direct este un nou pas important pentru România, Ucraina și Republica Moldova, aflate într-un parteneriat regional special.

„Vineri a fost inaugurată prima legătură feroviară directă dintre Kiev și București. Numit ”Prietenia”, trenul leagă Ucraina de România prin Republica Moldova și arată că facem pași concreți spre o normalitate pentru vremuri de pace la care aspirăm și pentru care lucrăm împreună cu Andrii Sybiha și Mihai Popșoi.

Acest tren direct este un nou pas important pentru România, Ucraina și Republica Moldova aflate într-un parteneriat regional special și va ajuta la creșterea conectivității și mobilității cetățenilor din toate cele trei state în condițiile în care legăturile aeriene cu Kievul sunt imposibile din cauza agresiunii Rusiei, iar cele rutiere au multe restricții și un grad mai mare de pericol.

Nu vreau să închei fără un cuvânt de mulțumire pentru lucrătorii de la căile ferate române, moldovenești și ucrainene care fac posibilă această legătură. În timpul vizitei mele la Kiev am avut ocazia să înțeleg importanța muncii Ukrzaliznytsia care, în ciuda războiului, reușește să țină în viață un serviciu esențial.”

Sursă foto: facebook Oana Țoiu

