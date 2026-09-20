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Prețul motorinei în Franța a atins un nivel record de aproximativ 2,41 euro. Cât a ajuns să coste un plin

Melania Agiu
Prețul motorinei în Franța a atins un nivel record de aproximativ 2,41 euro. Cât a ajuns să coste un plin
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Prețul mediu al unui litru de motorină în Franța a atins aproximativ 2,41 euro duminică. Conform calculelor agenției de știri AFP, bazate pe datele de la benzinăriile franceze, acesta este un nou record. Comparativ cu sâmbătă, media națională a crescut cu aproximativ jumătate de cent, depășind recordurile anterioare din primăvara anului 2026.

Calculul se bazează pe prețurile de vânzare pe care benzinăriile le raportează portalului de stat Prix-carburants.gouv.fr. Datele disponibile acolo sunt actualizate continuu. Acest lucru este diferit de statisticile săptămânale oficiale publicate de ministerul responsabil: acestea sunt publicate în fiecare luni și reflectă prețurile medii colectate în vinerea precedentă. Prin urmare, cifra de duminică este o imagine de ansamblu actuală, nu încă o cifră săptămânală oficială.

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Prețurile au crescut deja semnificativ de la începutul lunii septembrie. Pe 18 septembrie, conform relatărilor din mass-media, prețul mediu al motorinei a depășit pentru prima dată 2,39 euro pe litru. Un motiv major este considerat a fi creșterea costului produselor petroliere ca urmare a tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Franța se aprovizionează cu o parte considerabilă din țiței și produse petroliere rafinate de pe piața globală; prin urmare, fluctuațiile prețurilor internaționale se reflectă în prețurile la pompe.

Creșterea este deosebit de vizibilă pentru navetiști și angajați din zonele rurale, care au puține resurse pentru transportul public. La un preț de 2,41 euro pe litru, o alimentare de 50 de litri costă 120,50 euro. Comparativ cu un preț de 2 euro pe litru, aceasta reprezintă o creștere de 20,50 euro. Pentru gospodăriile cu navete lungi multiple, această povară suplimentară se acumulează rapid.

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