Primarul municipiului Caracal, Ion Doldurea, a anunțat că demisionează din funcție din cauza problemelor grave de sănătate apărute după un accident rutier suferit în urmă cu 6 luni. Edilul PSD, în vârstă de 71 de ani și aflat la al doilea mandat, renunță, de asemenea, la conducerea organizației PSD Caracal.
Acum aproximativ 6 luni, mașina în care se afla acesta, în drum spre București, a fost lovită din spate de un TIR, iar în urma accidentului a fost supus unei intervenții chirurgicale pe creier pentru îndepărtarea unui cheag de sânge.
„Astăzi este o zi în care iau una din cele mai dificile decizii din viața mea, cauzată de un eveniment nefericit”, a transmis edilul.
Social-democratul spune că mediciiî i-au recomandat încă de după accident să evite stresul și oboseala. Totuși, a decis să își continue activitatea la conducerea municipiului din județul Olt.
„Cu 6 luni în urmă, deplasându-mă spre București, mașina în care mă aflam a fost lovită în spate de un tir. În urma acestui accident rutier am fost supus unei intervenții chirurgicale pe creier pentru îndepărtarea unui cheag de sânge ce s-a format în urma loviturii”, a mai relatat acesta.
Primarul afirmă că a încercat să își continue mandatul în ciuda riscurilor. Din păcate, starea sa de sănătate s-ar fi deteriorat vizibil în ultima perioadă.
Decizia finală a venit, spune el, după o nouă evaluare medicală. „Ca urmare a ultimei evaluări medicale recente, recomandarea medicilor este categorică: fără stres, fără emoții, fără efort!. Pentru toate aceste motive am decis să demisionez din funcția de primar al Municipiului Caracal”, afirmă Doldurea.
Presa locală a confirmat că edilul se retrage după două mandate și că renunță, simultan, și la funcția de președinte al organizației municipale PSD Caracal.
În mesajul prin care își anunță retragerea, Doldurea face un bilanț al mandatului său. Acesta susține că administrația pe care a condus-o a atras, din 2021, proiecte în valoare de peste 200 de milioane de euro din fonduri europene și naționale.
„Transformările din orașul nostru, proiectele de peste 200 de milioane de euro cu fonduri europene și naționale pe care le-am obținut din 2021 încoace, de când am preluat primul mandat de primar, sunt rezultatul efortului pe care l-am depus împreună cu echipa mea și cu sprijinul cetățenilor”, afirmă acesta.
Municipiul are în prezent mai multe proiecte finanțate din fonduri europene. Astfel, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia anunța la începutul lunii septembrie, investiții de peste 4,4 milioane de euro numai pentru modernizarea unor spații publice centrale și a Teatrului de Vară din Caracal.
Ion Doldurea a devenit foarte cunoscut la nivel național și după exploziile produse în august 2023 la stația GPL din Crevedia. Firma Flagas SRL, care opera punctul unde s-a produs dezastrul, era deținută de Ionuț Daniel Doldurea, fiul primarului din Caracal, împreună cu Cosmin Stîngă. Exploziile s-au soldat cu 6 morți și peste 50 de răniți.
Procurorii au susținut că tragedia a fost provocată în contextul unor transferuri ilegale de GPL între autocisterne, al unor scurgeri de gaz și al existenței unei surse de aprindere. Ionuț Doldurea și asociatul său au fost arestați preventiv în 2023, fiind cercetați pentru distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru. Ulterior au fost plasați în arest la domiciliu. De precizat că Ion Doldurea nu a fost inculpat în dosar.
În mesajul de demisie, edilul spune că va continua să sprijine proiectele culturale și educaționale din municipiu.
„Am fost onorat să vă reprezint în calitatea mea de primar al municipiului și voi continua să susțin și să promovez Caracalul până la sfârșitul vieții mele!”, și-a încheiat Ion Doldurea mesajul. Atribuțiile de primar vor fi preluate de viceprimarul Laurențiu Pătran, potrivit Aktual24. Laurențiu Pătran este membru PSD și face parte din actualul Consiliu Local Caracal.