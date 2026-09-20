Primarul municipiului Caracal, Ion Doldurea, a anunțat că demisionează din funcție din cauza problemelor grave de sănătate apărute după un accident rutier suferit în urmă cu 6 luni. Edilul PSD, în vârstă de 71 de ani și aflat la al doilea mandat, renunță, de asemenea, la conducerea organizației PSD Caracal.

Acum aproximativ 6 luni, mașina în care se afla acesta, în drum spre București, a fost lovită din spate de un TIR, iar în urma accidentului a fost supus unei intervenții chirurgicale pe creier pentru îndepărtarea unui cheag de sânge.

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„Una din cele mai dificile decizii din viața mea”

„Astăzi este o zi în care iau una din cele mai dificile decizii din viața mea, cauzată de un eveniment nefericit”, a transmis edilul.

Social-democratul spune că mediciiî i-au recomandat încă de după accident să evite stresul și oboseala. Totuși, a decis să își continue activitatea la conducerea municipiului din județul Olt.

„Cu 6 luni în urmă, deplasându-mă spre București, mașina în care mă aflam a fost lovită în spate de un tir. În urma acestui accident rutier am fost supus unei intervenții chirurgicale pe creier pentru îndepărtarea unui cheag de sânge ce s-a format în urma loviturii”, a mai relatat acesta.

Primarul afirmă că a încercat să își continue mandatul în ciuda riscurilor. Din păcate, starea sa de sănătate s-ar fi deteriorat vizibil în ultima perioadă.