Oana Țoiu a ținut un discurs, cu public de data asta, la ONU: „Condamnăm cu fermitate comportamentul nesăbuit și periculos al Rusiei”

23 sept. 2025, 13:34, Actualitate
Aflată în vizită oficială în SUA, ministrul de Externe, Oana Țoiu, a făcut o oprire și la ONU, acolo unde a prezentat un discurs pe care l-a citit în fața membrilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, reuniți în ședință de urgență. Cei din sală au reacționat pe măsură. 

Oana Țoiu atacă direct Rusia, în discursul său, în numele „guvernului meu” care „salută eforturile”.

„Este consternant faptul că un membru permanent al acestui Consiliu de Securitate este desincronizat și încalcă flagrant aceste principii. Rusia a încălcat în mod repetat spațiul aerian suveran al țărilor europene.

Acum este Estonia, săptămâna trecută a fost România, înainte de asta, Polonia. În cazul României , în majoritatea acestor situații au fost implicate drone de proveniență iraniană.

Condamnăm cu fermitate comportamentul nesăbuit și periculos al Rusiei, care pune în pericol direct și mai mult pacea și securitatea internațională.

Războiul declanșat de Rusia ar putea afecta securitatea în Marea Neagră”, a transmis ministrul de Externe membrilor ONU din Consiliul de Securitate.

Oana Țoiu se află în vizită oficială în SUA, în perioada 18-29 septembrie, pregătind o eventuală vizită a președintelui Nicușor Dan în SUA, pentru anul viitor.

Ion Cristoiu o compară pe Oana Țoiu, în funcția de șef al MAE, cu „o șoferiță proastă" : „Ea se străduiește săraca, dar nu se pricepe"

Eșec pe linie, până acum, pentru Oana Țoiu, în SUA. Nu a bifat nicio bilaterală importantă. Nu a călcat în Departamentul de Stat, instituție echivalentă cu Ministerul Afacerilor Externe. Niciun orizont clar pentru vizita de "la anul" a președintelui Nicușor Dan

