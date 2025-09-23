Oana Țoiu a ținut un discurs, cu public de data asta, la ONU: „Condamnăm cu fermitate comportamentul nesăbuit și periculos al Rusiei”

Aflată în vizită oficială în SUA, ministrul de Externe, Oana Țoiu, a făcut o oprire și la ONU, acolo unde a prezentat un discurs pe care l-a citit în fața membrilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, reuniți în ședință de urgență. Cei din sală au reacționat pe măsură.

Oana Țoiu atacă direct Rusia, în discursul său, în numele „guvernului meu” care „salută eforturile”.

„Este consternant faptul că un membru permanent al acestui Consiliu de Securitate este desincronizat și încalcă flagrant aceste principii. Rusia a încălcat în mod repetat spațiul aerian suveran al țărilor europene.

Acum este Estonia, săptămâna trecută a fost România, înainte de asta, Polonia. În cazul României , în majoritatea acestor situații au fost implicate drone de proveniență iraniană.

Condamnăm cu fermitate comportamentul nesăbuit și periculos al Rusiei, care pune în pericol direct și mai mult pacea și securitatea internațională.

Războiul declanșat de Rusia ar putea afecta securitatea în Marea Neagră”, a transmis ministrul de Externe membrilor ONU din Consiliul de Securitate.