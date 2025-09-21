Eșec pe linie, până acum, pentru Oana Țoiu, în SUA. Nu a bifat nicio bilaterală importantă. Nu a călcat în Departamentul de Stat, instituție echivalentă cu Ministerul Afacerilor Externe. Niciun orizont clar pentru vizita de “la anul” a președintelui Nicușor Dan

România pare că a intrat pe ușa din dos în Statele Unite, cu Oana Țoiu în vizită oficială. Aflată în plină “ofensivă diplomatică” pe pământ american, acțiunea nu s-a lăsat cu nicio întâlnire la nivel înalt care să ateste valoarea Parteneriatului Strategic pe care România îl are cu SUA, în ciuda tonului victorios din postările ministrului, de până acum. De asemenea, până în acest moment, Țoiu nu s-a întâlnit cu nimeni din Departamentul de Stat, pentru a discuta despre o viitoare vizită în SUA a președintelui Nicușor Dan, aceasta fiind și unul dintre scopurile declarate ale vizitei.

În schimb, Oana Țoiu a bifat un eveniment cu o sală goală, așa cum a dezvăluit Gândul, o vizită la Muzeul Holocaustului și una la Universitatea Georgetown.

Aflată în vizită oficială în SUA, în perioada 18-29 septembrie, Oana Țoiu a reușit, pana în acest punct, chestiuni minimale care țin mai degrabă de palmaresul personal și nu de interesul României.

În cele trei zile scurse, nu a primit-o niciun membru al Departamentului de Stat SUA. Or, pentru a aranja o eventuală vizită a președintelui Nicușor Dan în America, este nevoie de discuții cu Departamentul de Stat, echivalentul MAE, și mai puțin de întâlniri cu congresmeni sau cu universitari.

Tot ce a bifat, până acum, a fost o vizită la Monumentul Holocaustului, după ce a vorbit în fața unei săli aproape goale la Chicago, cu 54 de oameni prezenți (câți din delegație fiind?!), la Summitul Comunității Române, găzduit de Christian Heritage Academy.

De asemenea, ministrul de Externe a mai marcat o apariție la postul de televiziune CNN, unde a vorbit despre incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al NATO, inclusiv al României sau despre dependența energetică a Europei de Rusia.

Pe 18 septembrie, Oana Țoiu a avut câteva întâlniri cu niște oameni politici americani: senatorul James Risch, Președintele Comisiei pentru Relații Externe a Senatului, senatorul Steve Daines, Președintele Sub-comitetului pentru Europa, congressmanul William Keating, Co-președintele Sub-comitetului pentru Europa, și congressmanul Tom Suozzi, Co-președinte al Grupului de prietenie pentru România (RO Caucus).

Mai departe, pe 20 septembrie, ministrul român de Externe a mers la Universitatea Georgetown, unde a avut „un dialog excepțional cu profesorii și studenții uneia dintre cele mai prestigioase instituții academice din lume, un loc unde se formează viitorii lideri și se gândește strategia globală”, după cum singură se laudă pe Facebook.

Mai are de petrecut încă șapte zile în America. Pașii o vor purta spre Adunarea Generală a ONU. Aceasta va conduce delegaţia României la cea de-a 80-a sesiune a Adunării Generale, de la New York. Țoiu va participa la Dineul transatlantic, organizat de către secretarul de stat american, Marco Rubio, şi la reuniunea informală a miniştrilor care sprijină activitatea Curţii Penale Internaţionale CPI. Rămâne de văzut dacă în marja acestora va reuși să bifeze vreo bilaterală sau dacă totul se va reduce la o vânătoare de oficiali pe holuri, pentru niște poze triumfaliste pentru X si Facebook.

