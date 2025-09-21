Prima pagină » Actualitate » Eșec pe linie, până acum, pentru Oana Țoiu, în SUA. Nu a bifat nicio bilaterală importantă. Nu a călcat în Departamentul de Stat, instituție echivalentă cu Ministerul Afacerilor Externe. Niciun orizont clar pentru vizita de “la anul” a președintelui Nicușor Dan

Eșec pe linie, până acum, pentru Oana Țoiu, în SUA. Nu a bifat nicio bilaterală importantă. Nu a călcat în Departamentul de Stat, instituție echivalentă cu Ministerul Afacerilor Externe. Niciun orizont clar pentru vizita de “la anul” a președintelui Nicușor Dan

21 sept. 2025, 17:29, Actualitate
Eșec pe linie, până acum, pentru Oana Țoiu, în SUA. Nu a bifat nicio bilaterală importantă. Nu a călcat în Departamentul de Stat, instituție echivalentă cu Ministerul Afacerilor Externe. Niciun orizont clar pentru vizita de “la anul” a președintelui Nicușor Dan
Galerie Foto 8

România pare că a intrat pe ușa din dos în Statele Unite, cu Oana Țoiu în vizită oficială. Aflată în plină “ofensivă diplomatică” pe pământ american, acțiunea nu s-a lăsat cu nicio întâlnire la nivel înalt care să ateste valoarea Parteneriatului Strategic pe care România îl are cu SUA, în ciuda tonului victorios din postările ministrului, de până acum. De asemenea, până în acest moment, Țoiu nu s-a întâlnit cu nimeni din Departamentul de Stat, pentru a discuta despre o viitoare vizită în SUA a președintelui Nicușor Dan, aceasta fiind și unul dintre scopurile declarate ale vizitei.

În schimb, Oana Țoiu a bifat un eveniment cu o sală goală, așa cum a dezvăluit Gândul, o vizită la Muzeul Holocaustului și una la Universitatea Georgetown.

Aflată în vizită oficială în SUA, în perioada 18-29 septembrie, Oana Țoiu a reușit, pana în acest punct, chestiuni minimale care țin mai degrabă de palmaresul personal și nu de interesul României.

În cele trei zile scurse, nu a primit-o niciun membru al Departamentului de Stat SUA. Or, pentru a aranja o eventuală vizită a președintelui Nicușor Dan în America, este nevoie de discuții cu Departamentul de Stat, echivalentul MAE, și mai puțin de întâlniri cu congresmeni sau cu universitari.

Tot ce a bifat, până acum, a fost o vizită la Monumentul Holocaustului, după ce a vorbit în fața unei săli aproape goale la Chicago, cu 54 de oameni prezenți (câți din delegație fiind?!), la Summitul Comunității Române, găzduit de Christian Heritage Academy.

De asemenea, ministrul de Externe a mai marcat o apariție la postul de televiziune CNN, unde a vorbit despre incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al NATO, inclusiv al României sau despre dependența energetică a Europei de Rusia.

Pe 18 septembrie, Oana Țoiu a avut câteva întâlniri cu niște oameni politici americani: senatorul James Risch, Președintele Comisiei pentru Relații Externe a Senatului, senatorul Steve Daines, Președintele Sub-comitetului pentru Europa, congressmanul William Keating, Co-președintele Sub-comitetului pentru Europa, și congressmanul Tom Suozzi, Co-președinte al Grupului de prietenie pentru România (RO Caucus).

Mai departe, pe 20 septembrie, ministrul român de Externe a mers la Universitatea Georgetown, unde a avut „un dialog excepțional cu profesorii și studenții uneia dintre cele mai prestigioase instituții academice din lume, un loc unde se formează viitorii lideri și se gândește strategia globală”, după cum singură se laudă pe Facebook.

Mai are de petrecut încă șapte zile în America. Pașii o vor purta spre Adunarea Generală a ONU. Aceasta va conduce delegaţia României la cea de-a 80-a sesiune a Adunării Generale, de la New York. Țoiu va participa la Dineul transatlantic, organizat de către secretarul de stat american, Marco Rubio, şi la reuniunea informală a miniştrilor care sprijină activitatea Curţii Penale Internaţionale CPI. Rămâne de văzut dacă în marja acestora va reuși să bifeze vreo bilaterală sau dacă totul se va reduce la o vânătoare de oficiali pe holuri, pentru niște poze triumfaliste pentru X si Facebook.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Imaginile dezastrului diplomatic din SUA. Țoiu, ignorată la Chicago. Omagiu pentru Kirk, cu sala goală. În țară nu a suflat o vorbă despre crimă. Nici ea, nici MAE, nici Guvernul, nici Președinția

Dominic Fritz trasează prioritățile politicii externe a României. Anunță imperativ instituire de noi sancțiuni împotriva Rusiei, convenite cu Oana Țoiu

Citește și

EXTERNE Este oficial. Marea Britanie, Canada și Australia au RECUNOSCUT Statul Palestina. Urmează Portugalia. Liniște la Tel Aviv
17:00
Este oficial. Marea Britanie, Canada și Australia au RECUNOSCUT Statul Palestina. Urmează Portugalia. Liniște la Tel Aviv
TENSIUNI Discuții la cel mai înalt nivel în cadrul NATO, după ce Rusia a intrat în spațiul aerian al Estoniei
16:42
Discuții la cel mai înalt nivel în cadrul NATO, după ce Rusia a intrat în spațiul aerian al Estoniei
ANCHETĂ Sens unic „cu dedicație”? Suspiciuni privind decizia controversată de pe strada Marin Preda din Otopeni
16:22
Sens unic „cu dedicație”? Suspiciuni privind decizia controversată de pe strada Marin Preda din Otopeni
POLITICĂ O anchetă locală dezvăluie că, în timp ce Bolojan taie banii elevilor și profesorilor, marii evazioniști cu petrol scapă pe la vama din propriul județ
16:13
O anchetă locală dezvăluie că, în timp ce Bolojan taie banii elevilor și profesorilor, marii evazioniști cu petrol scapă pe la vama din propriul județ
EXTERNE Londra, alături de Varșovia. Avioanele Royal Air Force au survolat în premieră Polonia
16:09
Londra, alături de Varșovia. Avioanele Royal Air Force au survolat în premieră Polonia
POLITICĂ SONDAJ CURS. După 3 luni de mandat, Nicușor Dan e prăbușit în ÎNCREDERE. Georgescu și Simion conduc TOPUL. AUR, pe primul loc, dar cu mai puține procente decât în sondajul AVANGARDE
15:52
SONDAJ CURS. După 3 luni de mandat, Nicușor Dan e prăbușit în ÎNCREDERE. Georgescu și Simion conduc TOPUL. AUR, pe primul loc, dar cu mai puține procente decât în sondajul AVANGARDE
Mediafax
Părinții sunt revoltați: Meta folosește fotografii cu eleve în reclame destinate bărbaților
Digi24
EXCLUSIV De ce se tem politicienii să facă o lege pentru pregătirea populației de război. Explicațiile unui general: Coaliția a greșit
Cancan.ro
Toto Dumitrescu se află în arest de 48 de ore, dar tatăl lui… Ilie Dumitrescu şi-a făcut programul ca într-o vacanţă
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Adevarul
Cel mai vechi Spa din România: trei secole de abur, mozaic și povești. Locul care a reinventat igiena urbană
Mediafax
Putin a decis să intensifice atacurile asupra Ucrainei după întâlnirea cu Trump în Alaska
Click
Jurnalistul Charlie Ottley a dezvăluit ce apreciază la țara noastră: „Unul dintre principalele puncte forte”. Ce expresii românești îl amuză
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Aceasta e cea mai rezistentă creatură din lume. Supraviețuieste în orice scenariu: arsă la 150°C, înghețată și chiar și în spațiu
Digi24
Mărturia românului arestat pe nedrept în Italia, după ce un infractor i-a furat identitatea: „Aveau numele și data mea de naștere
Cancan.ro
Boala Lyme o consumă! Celebra vedetă este pe patul de spital și luptă: 'Handicapul invizibil al bolii'
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Mara Bănică înainte de operații estetice. Nimeni nu o mai recunoaște! Acum, jurnalista arată diferit!
observatornews.ro
Frații Tate, speriați de un bărbat cu pistol airsoft la vila lor din Voluntari. Ce plănuia individul
StirileKanalD
Viteza i-a curmat viața. Un tânăr de 29 de ani a murit la volanul mașinii, după un accident teribil, în Tecuci
KanalD
El este Daniel, românul găsit mort în grădina locuinței sale din Italia. Descoperirea a fost făcută chiar de soția lui
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cu câți km/h poți depăși viteza legală în 2025 fără să fii amendat. Regula din noul Cod Rutier
Descopera.ro
Cum se băteau politicienii români la sfârșitul secolului al XIX-lea
Capital.ro
Data la care intră pensiile în România. Seniorii care vor primi banii mai devreme în octombrie
Evz.ro
Un fruct exotic puțin cunoscut în România, cheia în lupta cu cancerul
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Iulia a murit la 20 de ani, după câteva zile de la decesul surorii sale, proaspăt măritată. Un accident teribil le-a adus sfârșitul
Kfetele
David Pușcaș are de gând să lupte cu mama lui adoptivă, Luminița Anghel, pentru dreptul la casă? „O să spun prin tot ce am trecut, prin câte nedreptăți.”
RadioImpuls
Reacția EXPLOZIVĂ a lui Călin Donca după ce Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare. Afaceristul l-a lovit exact unde doare: "Să îți găsești bunul simț, onoarea, demnitatea și bărbăția ca să îți ceri scuze pentru răul pe care mi l-ai făcut"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Descopera.ro
Deși este în plină expansiune, industria longevității are probleme majore, avertizează experții
PODCAST ALTCEVA Profesorul Horațiu Moldovan, reputat chirurg: „Asocierea cu PIANIȘTII este reală, s-a făcut de multe ori în istorie”
17:15
Profesorul Horațiu Moldovan, reputat chirurg: „Asocierea cu PIANIȘTII este reală, s-a făcut de multe ori în istorie”
PODCAST ALTCEVA Profesorul Horațiu Moldovan: „Nu oprirea activității cardiace definește încheierea vieții, ci oprirea activității cerebrale”
16:34
Profesorul Horațiu Moldovan: „Nu oprirea activității cardiace definește încheierea vieții, ci oprirea activității cerebrale”
PODCAST ALTCEVA Profesorul Horațiu Moldovan: „Nu se poate muri de supărare, dar este vorba despre un anumit tip de personalitate”
15:47
Profesorul Horațiu Moldovan: „Nu se poate muri de supărare, dar este vorba despre un anumit tip de personalitate”
PODCAST ALTCEVA Profesorul Horațiu Moldovan, despre XENOTRANSPLANT: „Există o soluție de a utiliza un corp de porc”
15:41
Profesorul Horațiu Moldovan, despre XENOTRANSPLANT: „Există o soluție de a utiliza un corp de porc”
ADMINISTRAȚIE Drulă constată dezastrul din București, lăsat tocmai de Nicușor Dan, susținătorul lui. În campania din 2020, Nicușor Dan avea aceleași soluții ca cele promise azi de Drulă
15:34
Drulă constată dezastrul din București, lăsat tocmai de Nicușor Dan, susținătorul lui. În campania din 2020, Nicușor Dan avea aceleași soluții ca cele promise azi de Drulă
TRAGEDIE El este Denis, tânărul dansator de doar 13 ani care a murit după ce a căzut cu TROTINETA. Mesaje cutremurătoare pe Facebook
15:21
El este Denis, tânărul dansator de doar 13 ani care a murit după ce a căzut cu TROTINETA. Mesaje cutremurătoare pe Facebook