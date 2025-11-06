Oana Țoiu și Mircea Geoană participă la NATO Industry Forum, eveniment sub patronajul Statului Major Internațional al NATO

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, și Mircea Geoană au venit la NATO Industry Forum, eveniment, unde președintele Nicușor Dan va susține un discurs. Evenimentul este organizat în România de Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare (ACT) și de Divizia pentru Industria de Apărare, Inovație și Armament din cadrul Statului Major Internațional al NATO, cu sprijinul Ministerului Apărării Naționale.