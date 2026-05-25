Obiceiul nocturn obișnuit pe care cardiologii îl consideră periculos pentru sănătatea inimii

Cardiologul spaniol Aurelio Rojas avertizează că dificultățile de respirație în poziția culcat se numesc ortopnee și este recomandabil să consultați un medic pentru a exclude o problemă de sănătate, scrie La Razon.

Astfel, expertul a avertizat asupra unei situații cu care s-ar putea confrunta mulți oameni din întreaga lume. Deși s-ar putea să se fi întâmplat sporadic, este posibil să se întâmple și zilnic, și să reprezinte o problemă foarte complexă.

Se întâmplă întotdeauna când te bagi în pat. Există dificultăți vizibile de respirație atunci când stai complet întins, ceea ce poate îngreuna adormirea și poate provoca tuse constantă.

Este ca și cum ai experimenta acea senzație neplăcută de sufocare. Potrivit specialistului, acest simptom ar putea fi legat de o problemă cardiacă și ar trebui luat în serios.

„Dacă stai întins în pat și nu poți sta complet întins, dar trebuie să te ridici rapid și să te așezi ca să respiri corect, aceasta se numește ortopnee”, explică medicul.

Ortopneea este o dificultate respiratorie care apare atunci când persoana stă întinsă pe o suprafață plată, obligând-o să se ridice în șezut sau să doarmă cu mai multe perne pentru a se simți mai confortabil. Aurelio Rojas insistă că acesta este un semn care nu ar trebui considerat normal, mai ales la persoanele în vârstă, principalul grup de risc având în vedere vârsta lor.

„Dacă sau tatăl, mama, bunicii se întind în pat și nu se simt confortabil întinși pe o suprafață plată pentru că nu pot respira și trebuie să se ridice în șezut sau să folosească mai multe perne decât de obicei,  înseamnă că inima lor ar putea să nu funcționeze corect”, explică el.

În plus, specialistul avertizează că această situație poate fi un semn precoce că inima nu funcționează corect, deoarece statul întins crește revenirea sângelui la inimă și plămâni.

Prin urmare, cardiologul insistă că nu trebuie subestimat sau respins ca un simplu disconfort trecător legat de poziția de dormit. „Nu ar trebui să-l ignore, ci mai degrabă să consulte medicul cât mai curând posibil”, sfătuiește Aurelio Rojas.

