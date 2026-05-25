Ploi, descărcări electrice și frig la sfârșit de mai. Unde se vor înregistra doar 4 grade Celsius. ANM, noi informații pentru Gândul

Săptămâna debutează cu vreme frumoasă, iar meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) nu au mai emis, deocamdată, atenționări meteorologice. Totuși, nu lipsesc ploile și descărcările electrice în anumite zone, iar mercurul din termometre va coborî surprinzător.

La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a transmis ultimele informații despre evoluția vremii, cu doar câteva zile înainte de luna iunie.

„În cea mai mare parte a țării, valorile termice se vor cita peste mediile multe anuale.

Cerul va fi variabil.

Mai ales după-amiaza și seara vor fi ploi de scurtă durată și trecătoare și descărcări electrice.

În restul teritoriului, vântul va sufla moderat, cu ușoare intensificări – 45 km/h în est, nord-est și pe crestele montane.

Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 30°, iar cele minime vor fi cuprinse între 8-18 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, acolo unde se vor situa în jurul a 4 grade”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

Ce temperaturi s-au înregistrat în această dimineață, potrivit ANM

În această dimineață, cerul a fost mai mult senin în cea mai mare parte din țară.

Au fost 10 grade Celsius la Miercurea Ciuc și la Iezer, aceasta fiind cea mai scăzută temperatură înregistrată la ora 08:00, conform informațiilor publicate pe site-ul ANM.

La aceeași oră, la București s-au înregistrat 17 grade Celsius.

Cea mai ridicată temperatură a a dimineții s-a înregistrat la Suceava, Focșani și Buzău – 18 grade Celsius.

Potrivit ANM, nu s-au înregistrat precipitații în România, la ora 08:00. Cerul a fost acoperit doar la Baia Mare, Iezer și Bistrița.

