Prima pagină » Știri » Ploi, descărcări electrice și frig la sfârșit de mai. Unde se vor înregistra doar 4 grade Celsius. ANM, noi informații pentru Gândul

Ploi, descărcări electrice și frig la sfârșit de mai. Unde se vor înregistra doar 4 grade Celsius. ANM, noi informații pentru Gândul

Cristian Lisandru
Ploi, descărcări electrice și frig la sfârșit de mai. Unde se vor înregistra doar 4 grade Celsius. ANM, noi informații pentru Gândul
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Săptămâna debutează cu vreme frumoasă, iar meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) nu au mai emis, deocamdată, atenționări meteorologice. Totuși, nu lipsesc ploile și descărcările electrice în anumite zone, iar mercurul din termometre va coborî surprinzător.

La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a transmis ultimele informații despre evoluția vremii, cu doar câteva zile înainte de luna iunie.

În cea mai mare parte a țării, valorile termice se vor cita peste mediile multe anuale.

  • Cerul va fi variabil.
  • Mai ales după-amiaza și seara vor fi ploi de scurtă durată și trecătoare și descărcări electrice.
  • În restul teritoriului, vântul va sufla moderat, cu ușoare intensificări – 45 km/h în est, nord-est și pe crestele montane.

Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 30°, iar cele minime vor fi cuprinse între 8-18 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, acolo unde se vor situa în jurul a 4 grade”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

Ce temperaturi s-au înregistrat în această dimineață, potrivit ANM

În această dimineață, cerul a fost mai mult senin în cea mai mare parte din țară.

Au fost 10 grade Celsius la Miercurea Ciuc și la Iezer, aceasta fiind cea mai scăzută temperatură înregistrată la ora 08:00, conform informațiilor publicate pe site-ul ANM.

  • La aceeași oră, la București s-au înregistrat 17 grade Celsius.

Sursa – ANM

  • Cea mai ridicată temperatură a a dimineții s-a înregistrat la Suceava, Focșani și Buzău – 18 grade Celsius.

Potrivit ANM, nu s-au înregistrat precipitații în România, la ora 08:00. Cerul a fost acoperit doar la Baia Mare, Iezer și Bistrița.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Tragedie în Buzău: un copil de 4 ani a murit după ce a fost atacat de un câine
07:35
Tragedie în Buzău: un copil de 4 ani a murit după ce a fost atacat de un câine
ANALIZA de 10 Gheață subțire în Arctica, cooperarea dintre Rusia și China stă în echilibru instabil. Ce calcule se fac la Beijing
10:00
Gheață subțire în Arctica, cooperarea dintre Rusia și China stă în echilibru instabil. Ce calcule se fac la Beijing
Câți soldați au dezertat din armata Ucrainei, în primele 10 luni ale anului 2025, comparativ cu perioada 2022 – 2024. „Fracturi tot mai mari între societate și sistemul de mobilizare”
09:00
Câți soldați au dezertat din armata Ucrainei, în primele 10 luni ale anului 2025, comparativ cu perioada 2022 – 2024. „Fracturi tot mai mari între societate și sistemul de mobilizare”
FLASH NEWS AutoFEST 2026 sau motoare turate la maxim, drifturi şi adrenalină, pe platoul din incinta Politehnica Bucureşti
18:21, 23 May 2026
AutoFEST 2026 sau motoare turate la maxim, drifturi şi adrenalină, pe platoul din incinta Politehnica Bucureşti
UPDATE Alertă în Bucegi. 15 oameni au avut nevoie de intervenția salvatorilor montani, la ultramaratonul „Transilvania 100”. În zonă a fost semnalat și un urs
12:30, 23 May 2026
Alertă în Bucegi. 15 oameni au avut nevoie de intervenția salvatorilor montani, la ultramaratonul „Transilvania 100”. În zonă a fost semnalat și un urs
INCIDENT Casă lovită de fulger, în Galați. Incendiul izbucnit a mistuit vila de 140 de metri pătrați
11:04, 23 May 2026
Casă lovită de fulger, în Galați. Incendiul izbucnit a mistuit vila de 140 de metri pătrați
Mediafax
Prețul unui kilogram de cireșe în 2026: surpriza șocantă din ultimul deceniu
Digi24
Își vând copiii ca să supraviețuiască: Alegerile imposibile pe care familiile au ajuns să le facă din cauza sărăciei
Cancan.ro
Românii care pot primi gratis panouri solare și baterii. Programul anunțat într-o localitate din România
Prosport.ro
Caz revoltător: o jucătoare, agresată de administratorul stadionului. „A intrat în vestiar peste noi în timp ce eram dezbrăcate, m-a îmbrâncit și m-a lovit cu pumnul în față”
Adevarul
Barajele abandonate care sufocă râurile României. Peste 600 de bariere inutile au fost demolate pe râurile Europei, în 2025
Mediafax
Manifestul secret despre AI care zguduie lumea: Papa trage un semnal de alarmă
Click
25 mai 1949, ziua în care comuniștii decid construirea Canalului Dunăre-Marea Neagră. Inițiativa construcției i-ar fi fost sugerată lui Gheorghe Gheorghiu-Dej chiar de către Stalin
Digi24
„Cum am reușit să înving NATO”: Un expert militar spune cum a condus armata Rusiei spre victorie într-o simulare de război
Cancan.ro
Câți bani a primit eliminata Maria Dumitru, de la Antena 1, pentru cele 17 săptămâni la Survivor
Ce se întâmplă doctore
Secretul lui Heidi Klum să ardă mai multe calorii, fără să meargă la sală. Cum se menține modelul la 52 de ani
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
VIDEO - Ce autonomie reală a obținut noul Skoda Kodiaq PHEV în România
Descopera.ro
Planul secret pentru revenirea lui Cuza la domnie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce este o secundă bisectă?

Cele mai noi

Trimite acest link pe