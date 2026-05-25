Prima pagină » Actualitate » Cele 3 alimente de consumat la micul dejun, cu mai multe proteine ​​decât un ou

Cele 3 alimente de consumat la micul dejun, cu mai multe proteine ​​decât un ou

Cele 3 alimente de consumat la micul dejun, cu mai multe proteine ​​decât un ou
sursa foto: Envato
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Experții în nutriție recomandă aceste alimente ca o gustare sănătoasă, datorită valorii lor nutritive superioare, scrie El Economista.

Proteinele sunt esențiale pentru o sănătate bună. Consumul lor prin intermediul anumitor alimente oferă nenumărate beneficii pentru organismul nostru. Deși mulți cred că proteinele pot fi obținute doar din carne, pește sau ouă, există multe alte alimente delicioase și nutritive.

Un exemplu excelent în acest sens sunt nucile, un aliment sănătos, nutritiv și delicios care, datorită conținutului ridicat de fibre și proteine, ajută la menținerea sațietății prin încetinirea digestiei și stabilizarea nivelului de zahăr din sânge. Dar nu toate nucile oferă aceleași beneficia, trei ies în evidență, însă.

Ouăle sunt printre alimentele cu cel mai mare conținut de proteine ​​și, de asemenea, printre cele mai consumate la nivel mondial. Cu toate acestea, aceste trei nuci sunt considerate a fi mai bogate în proteine ​​decât ouăle, iar mulți experți în nutriție le recomandă ca o gustare delicioasă și sănătoasă.

Arahidele

Experții explică faptul că arahidele sunt o nucă ce conține 7 grame de proteine ​​și 2 grame de fibre per sfert de cană, ceea ce le face perfecte pentru a însoți anumite feluri de mâncare sau chiar pentru a fi consumate separat, oferind organismului cantități semnificative de proteine.

Fisticul

Fisticul are un profil nutrițional marcat în principal de potasiu, care este responsabil pentru reglarea tensiunii arteriale, întărirea sistemului imunitar și, eventual, îmbunătățirea sănătății microbiomului. Dar ceea ce iese cel mai în evidență este conținutul lor de protein, care ​​este foarte benefic pentru organismul uman și se potrivește perfect cu nenumărate alimente și feluri de mâncare.

Migdale

Această nucă reprezintă o sursă excelentă de nutrienți, cum ar fi fibrele și antioxidanții, care contribuie la o sănătate cardiovasculară bună. Migdalele pot oferi până la 3,5 grame de fibre per 23 de nuci, acoperind mai mult de 10% din necesarul zilnic de fibre.

Autorul recomandă:

Vlad Ciurea: Ce să mâncăm pentru a preveni cancerul la creier. Lista completă a alimentelor recomandate de faimosul neurochirurg

Recomandarea video

Citește și

UTILE Obiceiul nocturn obișnuit pe care cardiologii îl consideră periculos pentru sănătatea inimii
10:24
Obiceiul nocturn obișnuit pe care cardiologii îl consideră periculos pentru sănătatea inimii
JUSTIȚIE Revoltă într-o închisoare din Venezuela. Sute de deținuți dețin controlul și denunță „torturile” la care sunt supuși
09:59
Revoltă într-o închisoare din Venezuela. Sute de deținuți dețin controlul și denunță „torturile” la care sunt supuși
UTILE Proverbul chinezesc al zilei: „Cazi de șapte ori, ridică-te de opt”. Ce înseamnă, de fapt
09:32
Proverbul chinezesc al zilei: „Cazi de șapte ori, ridică-te de opt”. Ce înseamnă, de fapt
SPORT Gigi Becali a spus tot. Cine a făcut schimbările, de fapt, la primul meci al lui Marius Baciu la FCSB. „Întrebați-i pe ei!”
09:09
Gigi Becali a spus tot. Cine a făcut schimbările, de fapt, la primul meci al lui Marius Baciu la FCSB. „Întrebați-i pe ei!”
UTILE Psihologii susțin că toate persoanele care comandă mereu același fel de mâncare, la restaurant, au acest mare defect comun
08:38
Psihologii susțin că toate persoanele care comandă mereu același fel de mâncare, la restaurant, au acest mare defect comun
RĂZBOI Planul lui Mark Rutte, blocat de cinci puteri din NATO, în frunte cu Marea Britanie și Franța. Ce erau obligate statele membre să facă pentru Ucraina
08:34
Planul lui Mark Rutte, blocat de cinci puteri din NATO, în frunte cu Marea Britanie și Franța. Ce erau obligate statele membre să facă pentru Ucraina
Mediafax
Prețul unui kilogram de cireșe în 2026: surpriza șocantă din ultimul deceniu
Digi24
Își vând copiii ca să supraviețuiască: Alegerile imposibile pe care familiile au ajuns să le facă din cauza sărăciei
Cancan.ro
Românii care pot primi gratis panouri solare și baterii. Programul anunțat într-o localitate din România
Prosport.ro
Caz revoltător: o jucătoare, agresată de administratorul stadionului. „A intrat în vestiar peste noi în timp ce eram dezbrăcate, m-a îmbrâncit și m-a lovit cu pumnul în față”
Adevarul
Barajele abandonate care sufocă râurile României. Peste 600 de bariere inutile au fost demolate pe râurile Europei, în 2025
Mediafax
Manifestul secret despre AI care zguduie lumea: Papa trage un semnal de alarmă
Click
25 mai 1949, ziua în care comuniștii decid construirea Canalului Dunăre-Marea Neagră. Inițiativa construcției i-ar fi fost sugerată lui Gheorghe Gheorghiu-Dej chiar de către Stalin
Digi24
„Cum am reușit să înving NATO”: Un expert militar spune cum a condus armata Rusiei spre victorie într-o simulare de război
Cancan.ro
Câți bani a primit eliminata Maria Dumitru, de la Antena 1, pentru cele 17 săptămâni la Survivor
Ce se întâmplă doctore
Secretul lui Heidi Klum să ardă mai multe calorii, fără să meargă la sală. Cum se menține modelul la 52 de ani
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
VIDEO - Ce autonomie reală a obținut noul Skoda Kodiaq PHEV în România
Descopera.ro
Planul secret pentru revenirea lui Cuza la domnie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce este o secundă bisectă?
FLASH NEWS Irineu Darău acuză nereguli la ADR: „Cheltuieli neeligibile. Reguli ignorate. Responsabilitate zero”
10:55
Irineu Darău acuză nereguli la ADR: „Cheltuieli neeligibile. Reguli ignorate. Responsabilitate zero”
FLASH NEWS Marco Rubio temperează entuzismul unui posibil acord rapid SUA-Iran: „Dosarul nuclear nu se încheie în 72 de ore”
10:38
Marco Rubio temperează entuzismul unui posibil acord rapid SUA-Iran: „Dosarul nuclear nu se încheie în 72 de ore”
ENERGIE Axios: Prețul petrolului a scăzut sub 100 de dolari, însă criza energetică generată de blocada din Ormuz ar putea continua ani de zile
10:09
Axios: Prețul petrolului a scăzut sub 100 de dolari, însă criza energetică generată de blocada din Ormuz ar putea continua ani de zile
RĂZBOI Biroul OMS din Kiev, avariat în urma căderii fragmentelor provenite din interceptarea unor rachete rusești
10:06
Biroul OMS din Kiev, avariat în urma căderii fragmentelor provenite din interceptarea unor rachete rusești
FILM Le Monde: Cristian Mungiu, cineastul „mai decorat decât un general sovietic” cucerește lumea filmului de la Cannes cu pelicula „Fjord”
09:41
Le Monde: Cristian Mungiu, cineastul „mai decorat decât un general sovietic” cucerește lumea filmului de la Cannes cu pelicula „Fjord”
INEDIT Papa Leon al XIV-lea lansează, astăzi, manifestul „Magnifica Humanitas”. Ce cuprinde acesta
09:28
Papa Leon al XIV-lea lansează, astăzi, manifestul „Magnifica Humanitas”. Ce cuprinde acesta

Cele mai noi

Trimite acest link pe