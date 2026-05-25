Cele 3 alimente de consumat la micul dejun, cu mai multe proteine ​​decât un ou

Experții în nutriție recomandă aceste alimente ca o gustare sănătoasă, datorită valorii lor nutritive superioare, scrie El Economista.

Proteinele sunt esențiale pentru o sănătate bună. Consumul lor prin intermediul anumitor alimente oferă nenumărate beneficii pentru organismul nostru. Deși mulți cred că proteinele pot fi obținute doar din carne, pește sau ouă, există multe alte alimente delicioase și nutritive.

Un exemplu excelent în acest sens sunt nucile, un aliment sănătos, nutritiv și delicios care, datorită conținutului ridicat de fibre și proteine, ajută la menținerea sațietății prin încetinirea digestiei și stabilizarea nivelului de zahăr din sânge. Dar nu toate nucile oferă aceleași beneficia, trei ies în evidență, însă.

Ouăle sunt printre alimentele cu cel mai mare conținut de proteine ​​și, de asemenea, printre cele mai consumate la nivel mondial. Cu toate acestea, aceste trei nuci sunt considerate a fi mai bogate în proteine ​​decât ouăle, iar mulți experți în nutriție le recomandă ca o gustare delicioasă și sănătoasă.

Arahidele

Experții explică faptul că arahidele sunt o nucă ce conține 7 grame de proteine ​​și 2 grame de fibre per sfert de cană, ceea ce le face perfecte pentru a însoți anumite feluri de mâncare sau chiar pentru a fi consumate separat, oferind organismului cantități semnificative de proteine.

Fisticul

Fisticul are un profil nutrițional marcat în principal de potasiu, care este responsabil pentru reglarea tensiunii arteriale, întărirea sistemului imunitar și, eventual, îmbunătățirea sănătății microbiomului. Dar ceea ce iese cel mai în evidență este conținutul lor de protein, care ​​este foarte benefic pentru organismul uman și se potrivește perfect cu nenumărate alimente și feluri de mâncare.

Migdale

Această nucă reprezintă o sursă excelentă de nutrienți, cum ar fi fibrele și antioxidanții, care contribuie la o sănătate cardiovasculară bună. Migdalele pot oferi până la 3,5 grame de fibre per 23 de nuci, acoperind mai mult de 10% din necesarul zilnic de fibre.

