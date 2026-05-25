Prima pagină » Știri externe » Marco Rubio temperează entuzismul unui posibil acord rapid SUA-Iran: „Dosarul nuclear nu se încheie în 72 de ore”

Ionuț Stan
Marco Rubio - Foto: Profimedia images
Secretarul de stat american Marco Rubio avertizează că dosarul nuclear iranian nu poate fi rezolvat rapid, deși Washingtonul și Teheranul transmit că se apropie de un acord. Negocierile privind Strâmtoarea Ormuz și programul nuclear rămân însă complicate.

Statele Unite și Iranul transmit tot mai multe semnale privind apropierea unei înțelegeri care ar putea transforma actualul armistițiu într-un acord mai amplu, însă șeful diplomației americane, Marco Rubio, avertizează că dosarul nuclear iranian este prea complex pentru a fi soluționat în câteva zile.

Declarațiile vin în contextul unor negocieri intense și al informațiilor privind un posibil „memorandum de înțelegere” care ar urma să stabilească o foaie de parcurs pentru încheierea conflictului și rezolvarea principalelor dispute dintre cele două state.

„Negocierile cu privire la programul nuclear sunt chestiuni extrem de tehnice. Nu se poate rezolva o problemă nucleară în 72 de ore, pe colţul unei mese”, a declarat Marco Rubio pentru New York Times, la New Delhi.

Strâmtoarea Ormuz, una dintre mizele majore ale acordului

Secretarul de stat american a cerut și redeschiderea imediată a Strâmtorii Ormuz, unul dintre cele mai importante puncte strategice pentru transportul mondial de petrol.

„După care vom începe, potrivit modalităţilor convenite, negocieri foarte serioase privind îmbogăţirea (uraniului), privind uraniul înalt îmbogăţit şi privind angajamentul lor de a nu se dota niciodată cu arme nucleare”, a declarat Marco Rubio.

El a vorbit despre un calendar estimativ de aproximativ 60 de zile și a susținut că inițiativa ar avea sprijinul a „șapte sau opt ţări din regiune”.

Totuși, în timp ce președintele Donald Trump a afirmat că strâmtoarea ar putea fi redeschisă în baza memorandumului, mesajele venite din Iran indică o abordare diferită.

Iranul transmite că va păstra controlul asupra punctului strategic

Potrivit unor publicații iraniene apropiate de Gardienii Revoluției, reluarea traficului comercial nu va însemna renunțarea Teheranului la controlul asupra zonei.

„Strâmtoarea este deja deschisă, dar trebuie să existe coordonare cu autorităţile iraniene pentru a garanta tranzitul în siguranţă”, a declarat o sursă iraniană pentru CNN.

Autoritățile iraniene insistă că punctul strategic va rămâne sub supravegherea Teheranului, iar traficul ar urma să fie reluat gradual în următoarele 30 de zile. Între timp, există încă neclarități privind conținutul memorandumului. Agenția iraniană Tasnim a transmis că persistă divergențe asupra „uneia sau a două clauze” din document.

Deși Donald Trump a afirmat anterior că acordul este „în mare parte negociat”, liderul de la Casa Albă a transmis ulterior că Washingtonul nu se grăbește să îl semneze.

„Dacă voi încheia un acord cu Iranul, acesta va fi unul bun și corect, nu ca cel încheiat de Obama, care i-a oferit Iranului sume uriașe de BANI GHEAȚĂ și o cale clară și deschisă către o armă nucleară. Acordul nostru este exact opusul, dar nimeni nu l-a văzut și nici nu știe despre ce este vorba.

Nici măcar nu a fost încă negociat în întregime. Așadar, nu-i ascultați pe ratați, care critică ceva despre care nu știu nimic. Spre deosebire de cei dinaintea mea, care ar fi trebuit să rezolve această problemă cu mulți ani în urmă, eu nu închei acorduri proaste! „, a scris președintele Donald Trump pe Truth Social.

