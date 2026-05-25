Prima pagină » Știri externe » Avioanele viitorului prind contur: inteligența articifială învață să piloteze avioane și să comunice cu turnurile de control

Avioanele viitorului prind contur: inteligența articifială învață să piloteze avioane și să comunice cu turnurile de control

Ionuț Stan
Avioanele viitorului prind contur: inteligența articifială învață să piloteze avioane și să comunice cu turnurile de control
Foto: Freepik.com
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Inteligența artificială începe să intre în cockpit. Companii din industria aeronautică testează sisteme capabile să piloteze avioane, să comunice cu turnurile de control și să ia decizii fără intervenție umană directă, deschizând drumul către o nouă eră a aviației.

Avioanele controlate parțial de inteligența artificială nu mai aparțin scenariilor SF. Mai multe companii din industria aeronautică testează deja sisteme capabile să preia funcții complexe de pilotaj, într-un moment în care sectorul se confruntă cu lipsa piloților și cu presiuni tot mai mari asupra infrastructurii de trafic aerian.

Un reportaj realizat de CNN la bordul unui avion experimental de tip Cessna Caravan a arătat modul în care un sistem dezvoltat de Merlin Labs a controlat aproape integral aeronava în timpul unui zbor de test desfășurat în Rhode Island.

În timpul demonstrației, pilotul de test Matt Diamond și-a luat mâinile de pe manșă, lăsând totul pe seama inteligenței artificiale. Sistemul AI a controlat accelerația, direcția și traiectoria aparatului de zbor.

AI-ul poate asculta, răspunde și lua decizii în timpul zborului

Noua tehnologie depășește semnificativ conceptul clasic de pilot automat folosit în aviație de zeci de ani.

Sistemul poate interpreta comenzile vocale primite de la controlorii de trafic aerian și poate răspunde automat prin radio folosind o voce sintetizată. În timpul demonstrației, după primirea comenzii „Authorize”, aeronava și-a modificat singură traiectoria.

Interesul pentru astfel de tehnologii vine într-un context sensibil pentru industria aviatică mondială. Estimările arată că sectorul va avea nevoie de peste 600.000 de noi piloți în următorii 20 de ani, în timp ce sistemele de control aerian din multe țări funcționează deja aproape de limitele lor.

În același timp, mai multe incidente și accidente aviatice au reaprins dezbaterile privind rolul erorii umane în siguranța zborurilor.

„Aproximativ 80% dintre accidentele aviatice sunt încă provocate de greșeli umane. Dacă putem reduce asta, este un lucru foarte valoros”, a declarat Matthew George, CEO-ul Merlin Labs.

Piloții avertizează: „oamenii nu trebuie înlocuiți”

Autoritățile americane susțin dezvoltarea unor soluții bazate pe inteligență artificială pentru modernizarea infrastructurii aeriene, însă insistă că oamenii vor continua să joace un rol central în procesul decizional.

„Nu vom externaliza spațiul aerian național către AI”, a declarat Sean Duffy, secretarul american al Transporturilor.

Tehnologia rămâne însă un subiect controversat în industrie. Reprezentanții sindicatului Air Line Pilots Association, care reprezintă peste 79.000 de piloți, spun că sistemele AI trebuie să fie un instrument de sprijin și nu un înlocuitor pentru oameni.

„Cea mai importantă componentă de siguranță a unui zbor va fi întotdeauna reprezentată de doi piloți bine pregătiți”, a transmis organizația.

Deși avioanele comerciale complet autonome sunt încă departe de realitate, armata americană ar putea deveni primul utilizator major al acestei tehnologii. Merlin Labs a obținut deja un contract de peste 100 de milioane de dolari pentru integrarea sistemelor AI pe aeronave cargo militare.

Recomandarea autorului

Marco Rubio temperează entuzismul unui posibil acord rapid SUA-Iran: „Dosarul nuclear nu se încheie în 72 de ore”

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Aleksandar Vucic anunță că ar putea renunța la funcția de președinte al Serbiei. „Este posibil să demisionez în curând”
13:15
Aleksandar Vucic anunță că ar putea renunța la funcția de președinte al Serbiei. „Este posibil să demisionez în curând”
PACE ÎN IRAN Iranul raportează progrese în negocierile cu SUA, dar anunță că va impune taxe pentru tranzitul navelor în Strâmtoarea Ormuz
13:06
Iranul raportează progrese în negocierile cu SUA, dar anunță că va impune taxe pentru tranzitul navelor în Strâmtoarea Ormuz
INEDIT O femeie din Austria a supraviețuit în mod miraculos după ce parapanta i-a fost lovită de un avion turistic
12:21
O femeie din Austria a supraviețuit în mod miraculos după ce parapanta i-a fost lovită de un avion turistic
FLASH NEWS Ce este racheta balistică „Oreșnik” cu care Rusia a bombardat Ucraina. Moscova susține că poate lovi ținte din întreaga Europă în câteva minute, iar interceptarea este imposibilă
12:02
Ce este racheta balistică „Oreșnik” cu care Rusia a bombardat Ucraina. Moscova susține că poate lovi ținte din întreaga Europă în câteva minute, iar interceptarea este imposibilă
CONTROVERSĂ „Jocurile Olimpice pe steroizi”, competiția care zguduie lumea sportului. Reguli fără precedent și milioane de dolari puse în joc
11:53
„Jocurile Olimpice pe steroizi”, competiția care zguduie lumea sportului. Reguli fără precedent și milioane de dolari puse în joc
FLASH NEWS Marco Rubio temperează entuzismul unui posibil acord rapid SUA-Iran: „Dosarul nuclear nu se încheie în 72 de ore”
10:38
Marco Rubio temperează entuzismul unui posibil acord rapid SUA-Iran: „Dosarul nuclear nu se încheie în 72 de ore”
Mediafax
Prețul unui kilogram de cireșe în 2026: surpriza șocantă din ultimul deceniu
Digi24
Își vând copiii ca să supraviețuiască: Alegerile imposibile pe care familiile au ajuns să le facă din cauza sărăciei
Cancan.ro
Românii care pot primi gratis panouri solare și baterii. Programul anunțat într-o localitate din România
Prosport.ro
Caz revoltător: o jucătoare, agresată de administratorul stadionului. „A intrat în vestiar peste noi în timp ce eram dezbrăcate, m-a îmbrâncit și m-a lovit cu pumnul în față”
Adevarul
SURSE Surpriza lui Nicușor Dan. Cine e favorit pentru funcția de prim-ministru
Mediafax
Manifestul secret despre AI care zguduie lumea: Papa trage un semnal de alarmă
Click
25 mai 1949, ziua în care comuniștii decid construirea Canalului Dunăre-Marea Neagră. Inițiativa construcției i-ar fi fost sugerată lui Gheorghe Gheorghiu-Dej chiar de către Stalin
Digi24
Cum ar vota românii la un referendum pentru demiterea președintelui Nicușor Dan (sondaj)
Cancan.ro
Câți bani a primit eliminata Maria Dumitru, de la Antena 1, pentru cele 17 săptămâni la Survivor
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Roberta Anastase la 50 de ani? Transformarea discretă a fostei Miss România 1994
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
VIDEO - Ce autonomie reală a obținut noul Skoda Kodiaq PHEV în România
Descopera.ro
Planul secret pentru revenirea lui Cuza la domnie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Descopera.ro
Afectează sauna fertilitatea masculină? Ce spun specialiștii
FLASH NEWS Sfatul lui Traian Băsescu pentru tineri: „Să nu vă duceți în politică până când nu ați învățat o meserie”
13:50
Sfatul lui Traian Băsescu pentru tineri: „Să nu vă duceți în politică până când nu ați învățat o meserie”
Înregistrare scandaloasă cu ministrul Culturii, Demeter András István (UDMR): Vând radioul la ruși cu 5 milioane și îmi bag p… în interesul național, pentru că eu sunt ungur!/Explicațiile ministrului
13:42
Înregistrare scandaloasă cu ministrul Culturii, Demeter András István (UDMR): Vând radioul la ruși cu 5 milioane și îmi bag p… în interesul național, pentru că eu sunt ungur!/Explicațiile ministrului
SCANDAL Un consilier USR din Sectorul 4 îl acuză pe Băluță că a fraudat votul pentru denumirea parcului „Donald Trump”
13:37
Un consilier USR din Sectorul 4 îl acuză pe Băluță că a fraudat votul pentru denumirea parcului „Donald Trump”
UTILE De ce să pui folie de aluminiu la ferestre, începând chiar de azi, potrivit experților
13:30
De ce să pui folie de aluminiu la ferestre, începând chiar de azi, potrivit experților
INFRASTRUCTURĂ Ciprian Ciucu a evaluat Bucureștiul cu nota 7. Ce plan are pentru transformarea Capitalei în următorii 10 ani
13:24
Ciprian Ciucu a evaluat Bucureștiul cu nota 7. Ce plan are pentru transformarea Capitalei în următorii 10 ani
METEO Cum va fi vremea de Ziua Copilului în România. De mulți ani nu a mai fost așa
13:17
Cum va fi vremea de Ziua Copilului în România. De mulți ani nu a mai fost așa

Cele mai noi

Trimite acest link pe