Avioanele viitorului prind contur: inteligența articifială învață să piloteze avioane și să comunice cu turnurile de control

Inteligența artificială începe să intre în cockpit. Companii din industria aeronautică testează sisteme capabile să piloteze avioane, să comunice cu turnurile de control și să ia decizii fără intervenție umană directă, deschizând drumul către o nouă eră a aviației.

Avioanele controlate parțial de inteligența artificială nu mai aparțin scenariilor SF. Mai multe companii din industria aeronautică testează deja sisteme capabile să preia funcții complexe de pilotaj, într-un moment în care sectorul se confruntă cu lipsa piloților și cu presiuni tot mai mari asupra infrastructurii de trafic aerian.

Un reportaj realizat de CNN la bordul unui avion experimental de tip Cessna Caravan a arătat modul în care un sistem dezvoltat de Merlin Labs a controlat aproape integral aeronava în timpul unui zbor de test desfășurat în Rhode Island.

În timpul demonstrației, pilotul de test Matt Diamond și-a luat mâinile de pe manșă, lăsând totul pe seama inteligenței artificiale. Sistemul AI a controlat accelerația, direcția și traiectoria aparatului de zbor.

AI-ul poate asculta, răspunde și lua decizii în timpul zborului

Noua tehnologie depășește semnificativ conceptul clasic de pilot automat folosit în aviație de zeci de ani.

Sistemul poate interpreta comenzile vocale primite de la controlorii de trafic aerian și poate răspunde automat prin radio folosind o voce sintetizată. În timpul demonstrației, după primirea comenzii „Authorize”, aeronava și-a modificat singură traiectoria.

Interesul pentru astfel de tehnologii vine într-un context sensibil pentru industria aviatică mondială. Estimările arată că sectorul va avea nevoie de peste 600.000 de noi piloți în următorii 20 de ani, în timp ce sistemele de control aerian din multe țări funcționează deja aproape de limitele lor.

În același timp, mai multe incidente și accidente aviatice au reaprins dezbaterile privind rolul erorii umane în siguranța zborurilor.

„Aproximativ 80% dintre accidentele aviatice sunt încă provocate de greșeli umane. Dacă putem reduce asta, este un lucru foarte valoros”, a declarat Matthew George, CEO-ul Merlin Labs.

Piloții avertizează: „oamenii nu trebuie înlocuiți”

Autoritățile americane susțin dezvoltarea unor soluții bazate pe inteligență artificială pentru modernizarea infrastructurii aeriene, însă insistă că oamenii vor continua să joace un rol central în procesul decizional.

„Nu vom externaliza spațiul aerian național către AI”, a declarat Sean Duffy, secretarul american al Transporturilor.

Tehnologia rămâne însă un subiect controversat în industrie. Reprezentanții sindicatului Air Line Pilots Association, care reprezintă peste 79.000 de piloți, spun că sistemele AI trebuie să fie un instrument de sprijin și nu un înlocuitor pentru oameni.

„Cea mai importantă componentă de siguranță a unui zbor va fi întotdeauna reprezentată de doi piloți bine pregătiți”, a transmis organizația.

Deși avioanele comerciale complet autonome sunt încă departe de realitate, armata americană ar putea deveni primul utilizator major al acestei tehnologii. Merlin Labs a obținut deja un contract de peste 100 de milioane de dolari pentru integrarea sistemelor AI pe aeronave cargo militare.

