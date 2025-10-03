Prima pagină » Actualitate » Ofertă RECORD în domeniul imobiliarelor din România. Clădirea One Tower ar putea fi achiziționată de fondatorul Superbet la o sumă colosală

Afaceristul Sacha Dragic, fondatorul Superbet, a făcut o ofertă dezvoltatorului imobiliar One United Properties pentru achiziția clădirii de birouri One Tower, din cartierul Floreasca al Capitalei. Suma avansată de omul de afaceri ar fi una record, la care nu a mai fost vândută până acum nicio clădire de birouri din România, transmite Profit.ro.

Victor Căpitanu, co-CEO al One United Properties, a anunțat că era în discuții cu un investitor străin pentru vânzarea clădirii pentru suma de 114 milioane euro, ceea ce i-ar aduce un profit de circa 30 de milioane de euro. Cel care ar fi oferta pentru achiziția One Tower ar fi chiar afaceristul Sacha Dragic, fondatorul Superbet.

Potrivit sursei citate, oferta pentru achiziția One Tower ar fi una record și ar marca cea mai scumpă achiziție din domeniul imobiliar din România, la prețul de peste 4.700 de euro/metru pătrat.

„Suntem angajați în discuții pentru vânzarea One Tower și anticipăm o tranzacție pentru anul viitor. Clădirea generează 7 milioane de euro chirii nete cu durata medie a contractelor de aproximativ 7 ani și avem listă de așteptare pentru închiriere. Prețul e un preț corect de piață. E cea mai reprezentativă și vizibilă clădire de birouri din România.

Sunt cumpărători interesați în piață și cred că în 2026 o să crească numărul de tranzacții, mai ales în perspectiva scăderii dobânzilor de către Rezerva Federală (FED). Clădirile închiriate pe termen lung devin foarte dezirabile“, a declarat anterior, pentru Profit.ro, Victor Căpitanu co-CEO al One United Properties.

Clădirea figurează în contabilitatea One United Properties cu o valoare de circa 84 de milioane de euro, echivalentul a 14% din valoarea întregului portofoliu imobiliar gestionat de companie.

