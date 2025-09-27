Prima pagină » Video » Cum lovește creșterea TVA în piața imobiliară. Cu cât au crescut prețurile/Locuințe vechi vs. locuințe noi, care sunt mai rentabile/Topul prețurilor

Cum lovește creșterea TVA în piața imobiliară. Cu cât au crescut prețurile/Locuințe vechi vs. locuințe noi, care sunt mai rentabile/Topul prețurilor

Oana Zvobodă
27 sept. 2025, 09:00, Video
Cum lovește creșterea TVA în piața imobiliară. Cu cât au crescut prețurile/Locuințe vechi vs. locuințe noi, care sunt mai rentabile/Topul prețurilor

Chiar dacă România rămâne printre cele mai accesibile piețe imobiliare din Est, în țara noastră există o tendință clară de creștere a prețurilor. Locuințele vechi și noi s-au scumpit cu aproximativ 12% în august 2025, față de august 2024. Totodată, deși există o cerere constantă, există și o mare prudență din partea cumpărătorilor.

Românii își doresc apartamente cu două sau trei camere atât în oraș, cât și în afara lui.

„Românii sunt interesați de apartamentele cu două și trei camere și, de asemenea, sunt la căutare și apartamentele în ansambluri rezidențiale, chiar dacă sunt mai departe de centrul marilor orașe. Este important ca acestea să vină cu diverse facilități pentru viitorii proprietari, prin care ei să aibă acces la o viață mai activă și mai sănătoasă. Se pune accent și pe soluțiile de eficientizare energetică implementate direct de dezvoltator, dar și de alte diverse bonusuri”, a precizat, pentru Gândul, Cristina Bercea, organizator Târgul Național de Imobiliare.

„Prețurile pornesc de la 45.000 euro”

În București, prețul mediu al unei locuințe este 2.096 €/mp, conform datelor publicate de Storia, iar Clujul se menține orașul cu cele mai scumpe proprietăți, cu un cost mediu de 3.138 €/mp, fiind urmat de Brașov, cu 2241 €/mp.

„Prețurile în cadrul târgului imobiliar pornesc de la 45.000 euro pentru imobilele aflate la revânzare. Dacă ne referim la locuințele noi, acestea au prețuri de la 67.000 euro în Capitală. Cele pretabile pentru investiții în străinătate au prețuri de la 75.000 euro, dacă ne referim la Bulgaria, 85.000 euro pentru Grecia și 130.000 euro pentru Zanzibar. În momentul de față există un interes crescut și pentru locuințele pe structură de lemn, pentru că ele pot fi configurate în funcție de nevoile clientului, folosind proiectul recomandat de arhitect. De asemenea, sunt căutate și casele modulare. Acestea au prețuri de la 22.500 euro până la 65.000 euro și au diverse funcționalități. Sunt și echipate smart home, sunt eficient energetic și mobile”, a completat Cristina Bercea.

„Tranzacțiile au înregistrat o ușoară scădere”

După ce TVA-ul a fost majorat la 21%, piața imobiliară din România a înregistrat o ușoară scădere din punct de vedere al numărului de achiziții, însă nevoia de locuințe este în continuare foarte ridicată.

„Odată cu mărirea TVA-ului, s-a înregistrat un număr mai mare de tranzacții imobiliare, atâta timp cât a permis legea să se mai prindă TVA-ul redus. Practic, până la începutul lunii august 2025. Odată cu mărirea la 21% a TVA-ului, tranzacțiile au înregistrat o ușoară scădere din punct de vedere al numărului. Nevoia de locuințe este în continuare foarte ridicată. Odată ce întâlnește și sursa de finanțare, se transformă în cerere. Ce pot să spun este că în momentul de față, prețurile, în general la nivel național, au înregistrat o creștere de 12% față de aceeași perioadă a anului trecut. Dacă ne referim și la o perioadă mai mare de timp, din 2010 până în 2025, locuințele atât noi, cât și cele vechi din România au înregistrat o creștere de aproximativ 36%.

Prețurile locuințelor au înregistrat o creștere de 12% față de aceeași perioadă a anului trecut

Majorarea TVA-ului a influențat în primul rând locuințele noi, dar și locuințele vechi vin îndeaproape și ușor, ușor se scumpesc. Pe de altă parte, pe termen lung se mai așteaptă să se înregistreze o creștere de cinci procente până la finalul anului, din punct de vedere al măririlor, al scumpirilor.

Cu cinci procente se vor scumpi locuințele noi, în primul rând, și ușor, ușor în timp vor crește și locuințele vechi. Există o preferință a românilor pentru locuințe noi, dar spre exemplu, sunt și categorii de clienți care au nevoie de locuințe vechi pentru că ele sunt amplasate în centrul marilor orașe, cu acces mai facil la facilități urbane”, e explicat Cristina Bercea.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

VIDEO Muzeul de 1 miliard de dolari al Egiptului își deschide porțile. Masca de aur a lui Tutankhamon și peste 100.000 de alte exponate, în cel mai scump și cel mai mare muzeu de arheologie din lume
08:30
Muzeul de 1 miliard de dolari al Egiptului își deschide porțile. Masca de aur a lui Tutankhamon și peste 100.000 de alte exponate, în cel mai scump și cel mai mare muzeu de arheologie din lume
VIDEO Noi TENSIUNI comerciale între UE și SUA /Decizia lui Trump de taxare a importurilor de medicamente generează preocupări în Europa
21:59
Noi TENSIUNI comerciale între UE și SUA /Decizia lui Trump de taxare a importurilor de medicamente generează preocupări în Europa
VIDEO Netanyahu condamnă, la ONU, decizia țărilor occidentale de recunoaștere a statului PALESTINIAN /„Ca și cum ar fi fost oferit un stat rețelei Al-Qaida”
17:31
Netanyahu condamnă, la ONU, decizia țărilor occidentale de recunoaștere a statului PALESTINIAN /„Ca și cum ar fi fost oferit un stat rețelei Al-Qaida”
VIDEO George Simion și-ar fi parcat Dusterul Camerei Deputaților pe un loc destinat persoanelor cu dizabilități
15:27
George Simion și-ar fi parcat Dusterul Camerei Deputaților pe un loc destinat persoanelor cu dizabilități
VIDEO Kelemen Hunor îi atrage atenția lui Ilie Bolojan asupra modului dictatorial în care conduce și-l pune elegant la locul lui: „Ăsta e un alt cartier”
14:53
Kelemen Hunor îi atrage atenția lui Ilie Bolojan asupra modului dictatorial în care conduce și-l pune elegant la locul lui: „Ăsta e un alt cartier”
VIDEO În campanie spunea că nu se mai uită la TV de 8 ani. Acum, Nicușor Dan spune că se uită “în trecere” și “fără sonor.” Și nu-i prea place ce vede
13:18
În campanie spunea că nu se mai uită la TV de 8 ani. Acum, Nicușor Dan spune că se uită “în trecere” și “fără sonor.” Și nu-i prea place ce vede
Mediafax
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
Digi24
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e pregătită să doboare avioanele rusești
Cancan.ro
Ce avere are Serghei Mizil, de fapt. Ce pensie primește și câți bani a luat de la Antena 1 pentru Asia Expres
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
Adevarul
Cheltuială de lux pentru Ion Țiriac. Plăcerea nevinovată care îl costă peste 100.000 euro anual: „Atât face”
Mediafax
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Click
Poftiți în casa Ralucăi Bădulescu. Cum arată apartamentul în care locuiește în chirie? Plătește 1300 de euro lună de lună
Wowbiz
„O să mor. Nu...” Iubitul Ioanei Popescu a făcut publică ultima conversație ȘOCANTĂ pe care a avut-o cu bruneta! Jurnalista și-a prevestit moartea și dispăruse cu câteva zile înainte să se stingă: „Am sunat la poliție. I-au spart ușa și...”
Antena 3
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Digi24
Portughezii își construiesc la Galați prima navă pentru lansarea dronelor. Ironia situației: România nu are nici nave noi, nici drone
Cancan.ro
Pe ce dată scad temperaturile sub 0 grade Celsius în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Cum pot clienții Hidroelectrica să plătească facturi mai mici la curent. Data limită este 26 septembrie
observatornews.ro
Comuna transilvăneană care este prima localitate din România cu un brand înregistrat. Aici s-a scris istorie
StirileKanalD
Nepotul lui Nicolae Botgros, în comă! Cristian se luptă pentru viața lui după ce a luat o supradoză: "Este în stare gravă"
KanalD
Anchetă la Timișoara după ce doi elevi minori s-au filmat în timp ce întrețineau relații intime în toaleta școlii. Aceștia au vândut înregistrarea colegilor
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Amendă usturătoare pentru șoferii care trec intenționat pe galben la semafor. Ce scrie în Codul Rutier 2025
Descopera.ro
Ce au găsit cercetătorii în TOATE băuturile de pe piață?
Capital.ro
Călin Georgescu nu mai are nicio șansă! Anunțul DIICOT. Țeapă de 1,1 milioane de euro
Evz.ro
Ponta, păcălit de ruși. A discutat despre Iohannis, Zelenski și Maia Sandu: Vă iubim țara
A1
Cum arăta Raluca Bădulescu când era tânără. Imagini cu ea din tinerețe, când avea un look complet diferit, fără peruci
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Nicolae Botgros, devastat de durere după ce nepotul său preferat a intrat în comă! Primele declarații ale celebrului dirijor despre starea de sănătate a lui Cristian
RadioImpuls
A crezut că totul e pierdut, dar ce a urmat a lăsat-o pe Alexandrina fără cuvinte și în lacrimi. Ce a pățit imediat după ANUNȚUL prezentatoarei TV și ce s-a întâmplat în SPATELE CAMERELOR
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Creierul lui Albert Einstein ar putea fi studiat printr-o nouă tehnică. Au trecut 70 de ani de la moartea sa
ACTUALITATE Două persoane arestate în Serbia sub suspiciunea că instruiau PROTESTATARI moldoveni și români în tactici de luptă
09:07
Două persoane arestate în Serbia sub suspiciunea că instruiau PROTESTATARI moldoveni și români în tactici de luptă
EXTERNE Blackout în MEXIC. Uriașa pană de curent a afectat 2,3 milioane de persoane/Una dintre cele mai populare stațiuni, lăsate în întuneric
08:34
Blackout în MEXIC. Uriașa pană de curent a afectat 2,3 milioane de persoane/Una dintre cele mai populare stațiuni, lăsate în întuneric
ANALIZĂ EXCLUSIV S-a pus lacăt peste două mari combinate strategice pentru Romania – Sidex și Hunedoara. Viitorul a mii de oameni este incert. Un cercetător român în metalurgie trage un semnal de alarmă: „Industria țării este pe BUTUCI”
08:00
S-a pus lacăt peste două mari combinate strategice pentru Romania – Sidex și Hunedoara. Viitorul a mii de oameni este incert. Un cercetător român în metalurgie trage un semnal de alarmă: „Industria țării este pe BUTUCI”
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 722. Coaliție internațională pentru susținerea financiară a Autorității Palestiniene
07:59
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 722. Coaliție internațională pentru susținerea financiară a Autorității Palestiniene
SPORT Primvs Derby azi la Ploiești: Petrolul – Rapid în Superligă! Costel Gâlcă are 4 mari absențe
07:59
Primvs Derby azi la Ploiești: Petrolul – Rapid în Superligă! Costel Gâlcă are 4 mari absențe
GALERIE FOTO ALEGERI în Republica Moldova | Gândul a surprins principalele momente din culisele campaniei
07:45
ALEGERI în Republica Moldova | Gândul a surprins principalele momente din culisele campaniei