Chiar dacă România rămâne printre cele mai accesibile piețe imobiliare din Est, în țara noastră există o tendință clară de creștere a prețurilor. Locuințele vechi și noi s-au scumpit cu aproximativ 12% în august 2025, față de august 2024. Totodată, deși există o cerere constantă, există și o mare prudență din partea cumpărătorilor.

Românii își doresc apartamente cu două sau trei camere atât în oraș, cât și în afara lui.

„Românii sunt interesați de apartamentele cu două și trei camere și, de asemenea, sunt la căutare și apartamentele în ansambluri rezidențiale, chiar dacă sunt mai departe de centrul marilor orașe. Este important ca acestea să vină cu diverse facilități pentru viitorii proprietari, prin care ei să aibă acces la o viață mai activă și mai sănătoasă. Se pune accent și pe soluțiile de eficientizare energetică implementate direct de dezvoltator, dar și de alte diverse bonusuri”, a precizat, pentru Gândul, Cristina Bercea, organizator Târgul Național de Imobiliare.

„Prețurile pornesc de la 45.000 euro”

În București, prețul mediu al unei locuințe este 2.096 €/mp, conform datelor publicate de Storia, iar Clujul se menține orașul cu cele mai scumpe proprietăți, cu un cost mediu de 3.138 €/mp, fiind urmat de Brașov, cu 2241 €/mp.

„Prețurile în cadrul târgului imobiliar pornesc de la 45.000 euro pentru imobilele aflate la revânzare. Dacă ne referim la locuințele noi, acestea au prețuri de la 67.000 euro în Capitală. Cele pretabile pentru investiții în străinătate au prețuri de la 75.000 euro, dacă ne referim la Bulgaria, 85.000 euro pentru Grecia și 130.000 euro pentru Zanzibar. În momentul de față există un interes crescut și pentru locuințele pe structură de lemn, pentru că ele pot fi configurate în funcție de nevoile clientului, folosind proiectul recomandat de arhitect. De asemenea, sunt căutate și casele modulare. Acestea au prețuri de la 22.500 euro până la 65.000 euro și au diverse funcționalități. Sunt și echipate smart home, sunt eficient energetic și mobile”, a completat Cristina Bercea.

„Tranzacțiile au înregistrat o ușoară scădere”

După ce TVA-ul a fost majorat la 21%, piața imobiliară din România a înregistrat o ușoară scădere din punct de vedere al numărului de achiziții, însă nevoia de locuințe este în continuare foarte ridicată.

„Odată cu mărirea TVA-ului, s-a înregistrat un număr mai mare de tranzacții imobiliare, atâta timp cât a permis legea să se mai prindă TVA-ul redus. Practic, până la începutul lunii august 2025. Odată cu mărirea la 21% a TVA-ului, tranzacțiile au înregistrat o ușoară scădere din punct de vedere al numărului. Nevoia de locuințe este în continuare foarte ridicată. Odată ce întâlnește și sursa de finanțare, se transformă în cerere. Ce pot să spun este că în momentul de față, prețurile, în general la nivel național, au înregistrat o creștere de 12% față de aceeași perioadă a anului trecut. Dacă ne referim și la o perioadă mai mare de timp, din 2010 până în 2025, locuințele atât noi, cât și cele vechi din România au înregistrat o creștere de aproximativ 36%.

Majorarea TVA-ului a influențat în primul rând locuințele noi, dar și locuințele vechi vin îndeaproape și ușor, ușor se scumpesc. Pe de altă parte, pe termen lung se mai așteaptă să se înregistreze o creștere de cinci procente până la finalul anului, din punct de vedere al măririlor, al scumpirilor.

Cu cinci procente se vor scumpi locuințele noi, în primul rând, și ușor, ușor în timp vor crește și locuințele vechi. Există o preferință a românilor pentru locuințe noi, dar spre exemplu, sunt și categorii de clienți care au nevoie de locuințe vechi pentru că ele sunt amplasate în centrul marilor orașe, cu acces mai facil la facilități urbane”, e explicat Cristina Bercea.

