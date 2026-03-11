Prima pagină » Știri externe » Președintele Turciei cere încetarea războiului din Iran, înainte ca întregul Orient Mijlociu să fie „aruncat în flăcări”. „Vrem să readucem părțile la masa negocierilor”

Președintele Turciei cere încetarea războiului din Iran, înainte ca întregul Orient Mijlociu să fie „aruncat în flăcări”. „Vrem să readucem părțile la masa negocierilor”

11 mart. 2026, 14:01, Știri externe

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat, miercuri, că războiul din Iran trebuie să se oprească înainte ca întreaga regiune să fie „aruncată în flăcări”. Șeful de stat a adăugat că diplomației trebuie să i se acorde o șansă. Adresându-se Parlamentului turc, Erdogan a afirmat că Turcia este hotărâtă să colaboreze cu toate părțile pentru a pune capăt războiului și a învinuit direct Israelul pentru declanșarea conflictului.

„Trebuie să punem capăt acestui război înainte ca acesta să se agraveze și să arunce în flăcări regiunea. Dacă diplomația are o șansă, acest lucru este perfect posibil. Continuăm cu răbdare eforturile noastre pentru a readuce părțile la masa negocierilor”, a declarat șeful statului turc.

„Războiul a provocat pagube grave economiei”, spune Erdogan

„Regiunea noastră a fost mult timp afectată de crize și conflicte. De la nord la sud, aproape zilnic se adaugă noi conflicte, fără a pune capăt celor existente. Cel mai recent, războiul lansat împotriva vecinului nostru, Iranul, instigat de Israel, a provocat pagube grave atât în ​​regiunea noastră, cât și economiei globale. Deși există posibilitatea și oportunitatea de a rezolva aceste probleme prin negocieri, calcule greșite, judecăți greșite și, bineînțeles, provocările unei rețele însetate de sânge au învăluit din nou regiunea noastră în miros de sânge și praf de pușcă.“, a transmis președintele Turciei.

„Asistăm la țintirea instalațiilor de producție de petrol, a infrastructurii de apă și energie și a infrastructurii de transport, precum și la pedepsirea oamenilor. Pe de altă parte, atacurile asupra Iranului pun o presiune serioasă asupra economiei globale, în principal prin creșterea prețurilor petrolului. Deja, nu doar țările direct implicate în război, ci întreaga lume se pregătește să plătească prețul acestor conflicte. Vedem cu toții că, dacă acest război fără sens, fără lege și ilegal continuă, vor exista mai multe pierderi de vieți omenești și de bunuri, iar costul pentru economia globală va crește și mai mult.“, a avertizat Erdogan.

În ciuda faptului că două rachete ale Iranului au fost distruse de NATO în spaţiul aerian turc, Erdogan a transmis că Turcia nu este o „țară care întoarce spatele prietenilor și fraților săi.”

„Turcia nu este o țară care rămâne indiferentă la crizele din jurul ei sau care întoarce spatele prietenilor și fraților săi în vremuri de criză. (…) Dimpotrivă, suntem un stat, un guvern, care își asumă riscuri, își asumă responsabilitatea și își pune mâna în foc atunci când este necesar pentru a rezolva crizele. Într-adevăr, ne străduim de ani de zile să prevenim transformarea tensiunii în conflict și să ne asigurăm că problema este rezolvată prin negocieri. Din ziua în care au început conflictele și până astăzi, am stabilit contacte atât cu Iranul, cât și cu Statele Unite, precum și cu țările relevante din regiune. În acest context, am efectuat peste 20 de apeluri telefonice. Și ceilalți colegi ai noștri au fost în contact constant cu omologii lor.“

„Desigur, nu ne-am pierdut încă speranța pentru un armistițiu. Acest război trebuie oprit înainte de a escalada și a arunca complet regiunea în flăcări. Dacă diplomației i se dă o șansă, acest lucru este cu siguranță realizabil. Continuăm cu răbdare eforturile noastre de a reveni la masa negocierilor, de a reactiva diplomația.“, a mai transmis președintele Turc.

 

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

NATO trimite un sistem de apărare antiaeriană Patriot în centrul Turciei „din cauza riscurilor crescute de securitate“. Ce bază americană va proteja

Alertă în Turcia. O nouă rachetă balistică, lansată din Iran, a fost doborâtă în spațiul aerian NATO

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Alertă la Washington: Un „vehicul suspect“ a intrat în porțile Casei Albe. Mai multe străzi din apropierea reședinței lui Trump, închise
14:36
Alertă la Washington: Un „vehicul suspect“ a intrat în porțile Casei Albe. Mai multe străzi din apropierea reședinței lui Trump, închise
FLASH NEWS Spania a decis să își cheme ambasadorul din Israel. Ambasada din Tel Aviv va fi condusă de un reprezentant diplomatic
14:27
Spania a decis să își cheme ambasadorul din Israel. Ambasada din Tel Aviv va fi condusă de un reprezentant diplomatic
FLASH NEWS Von der Leyen avertizează că revenirea la petrolul Rusiei este o greșeală strategică. Președinta Comisiei vrea alte opțiuni pentru reducerea prețurilor
14:04
Von der Leyen avertizează că revenirea la petrolul Rusiei este o greșeală strategică. Președinta Comisiei vrea alte opțiuni pentru reducerea prețurilor
RĂZBOI British Airways a anulat toate zborurile către și dinspre orașele mari din Orientul Mijlociu „până la finalul acestui an”
14:00
British Airways a anulat toate zborurile către și dinspre orașele mari din Orientul Mijlociu „până la finalul acestui an”
JUSTIȚIE Interdicția lui Ion Ceban, atât în România, cât și în spațiul Schengen se menține. Edilul Chișinăului a pierdut la Curtea de Apel
13:31
Interdicția lui Ion Ceban, atât în România, cât și în spațiul Schengen se menține. Edilul Chișinăului a pierdut la Curtea de Apel
FLASH NEWS O navă sub pavilion thailandez a fost atacată în Strâmtoarea Ormuz. Trei marinari sunt dați dispăruți după ce compartimentul motorului a luat foc
13:29
O navă sub pavilion thailandez a fost atacată în Strâmtoarea Ormuz. Trei marinari sunt dați dispăruți după ce compartimentul motorului a luat foc
Mediafax
(DOCUMENTE) Autoritățile române au clasificat la regim „secret” cererea administrației SUA pentru București. Cum votează Parlamentul, ce alte solicitări a mai primit de la Nicușor Dan
Digi24
Kremlinul amenință Marea Britanie după ce ucrainenii au atacat o fabrică militară din Briansk: Vom ține cont de rolul lor
Cancan.ro
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
„Gata cu scuzele!” Criza locuințelor, între modelul Clujului și „Planul Simion”, în Parlamentul European
Mediafax
Nicușor Dan, după ședința CSAT: Statul pregătește scenarii de reacție la creșterea prețului petrolului
Click
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de neimaginat”
Digi24
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia autonomă: „Un eșec catastrofal”
Cancan.ro
Ea este femeia din Timișoara ucisă de propriul fiu, de 8 martie. Vecinii fac dezvăluiri ULUITOARE
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt cei care și-au dat seama cine e
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Descopera.ro
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Semne de viață străveche, găsite într-un loc în care nimeni nu se aștepta
EDUCAȚIE Fondul pentru bursele studenților scade cu aproape 60% în 2026 din cauza plafonărilor succesive impuse de Guvernul Bolojan
14:57
Fondul pentru bursele studenților scade cu aproape 60% în 2026 din cauza plafonărilor succesive impuse de Guvernul Bolojan
MEDIU Fenomenul spectaculos apărut în orașul Galați: „fierbe” Dunărea, la 0 grade Celsius
14:47
Fenomenul spectaculos apărut în orașul Galați: „fierbe” Dunărea, la 0 grade Celsius
INCIDENT Soarele nu a strălucit prea mult pentru CFR Călători. Locomotiva care se anunța cu mare fast s-a defectat pe drum: Dan Badea a filmat totul
14:47
Soarele nu a strălucit prea mult pentru CFR Călători. Locomotiva care se anunța cu mare fast s-a defectat pe drum: Dan Badea a filmat totul
AUTO Autoturisme de lux trecute pe la mai mulți proprietari și sute de mii de kilometri șterși din bord. Dezvăluiri de la specialiștii carVertical
14:18
Autoturisme de lux trecute pe la mai mulți proprietari și sute de mii de kilometri șterși din bord. Dezvăluiri de la specialiștii carVertical
FLASH NEWS Anunțul oficial al lui Nicușor Dan despre dislocarea de trupe și echipament americane pe teritoriul României
14:18
Anunțul oficial al lui Nicușor Dan despre dislocarea de trupe și echipament americane pe teritoriul României
ULTIMA ORĂ SRI menține nivelul de alertă teroristă la albastru-precaut. „Nu se impune ridicarea nivelului”
14:09
SRI menține nivelul de alertă teroristă la albastru-precaut. „Nu se impune ridicarea nivelului”

Cele mai noi

Trimite acest link pe