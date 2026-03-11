Prima pagină » Știri externe » British Airways a anulat toate zborurile către și dinspre orașele mari din Orientul Mijlociu „până la finalul acestui an”

British Airways a anulat toate zborurile către și dinspre orașele mari din Orientul Mijlociu „până la finalul acestui an”

11 mart. 2026, 14:00, Știri externe
British Airways a anulat toate zborurile către și dinspre orașele mari din Orientul Mijlociu „până la finalul acestui an”

Din cauza atacului SUA și Israelului asupra Iranului, perturbările din aviație sunt tot mai mari. Din cele 38.193 de zboruri programate să decoleze sau să aterizeze în Orientul Mijlociu începând cu 28 februarie, 21.915 au fost anulate. Iar British Airways a anunțat astăzi anularea tuturor zborurilor către orașele mari, până la finalul anului 2026.

Conducerea British Airways: „Datorită incertitudinii continue a situației din Orientul Mijlociu”

În această după-amiază, compania aeriană națională a Regatului Unit a anunțat că va reduce programul de zboruri în Orientul Mijlociu și va anula zborurile către anumite orașe.

Conducerea British Airways a decis să suspende toate zborurile către și dinspre Amman, Bahrain, Doha, Dubai și Tel Aviv, până la sfârșitul acestei luni, iar către și dinspre Abu Dhabi până la sfârșitul acestui an.

„Datorită incertitudinii continue a situației din Orientul Mijlociu și instabilității spațiului aerian, a trebuit să reducem temporar programul nostru de zboruri în regiune. Am anulat toate zborurile către și dinspre Amman, Bahrain, Doha, Dubai și Tel Aviv până la sfârșitul acestei luni și către și dinspre Abu Dhabi până la sfârșitul acestui an. Monitorizăm constant situația și suntem în contact cu clienții noștri pentru a le oferi o serie de opțiuni.

Avem un număr limitat de locuri disponibile pe zborurile noastre de repatriere din Oman (Muscat) către Londra Heathrow din 11 și 12 martie pentru clienții care au deja o rezervare. După aceste date, zborurile vor fi suspendate din cauza cererii reduse, dar vor fi monitorizate în permanență.

Suntem în contact cu clienții care credem că continuă TC să fie în Emiratele Arabe Unite pentru a le sprijini și pentru a oferi opțiuni de călătorie în Marea Britanie”, se arată în comunicatul postat de compania aeriană.

Cele mai recente cifre arată că majoritatea rutelor revin la normal. Din cele 4.783 de zboruri programate pentru miercuri, 10 martie, 1.107 au fost sau se preconizează că vor fi anulate.

