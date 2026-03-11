Prima pagină » Actualitate » Bărbat reținut după ce a agresat sexual două femei pe stradă, în Sectorul 4. Un locatar l-a imobilizat pe suspect

Bărbat reținut după ce a agresat sexual două femei pe stradă, în Sectorul 4. Un locatar l-a imobilizat pe suspect

Bianca Dogaru
11 mart. 2026, 13:29, Actualitate
Bărbat reținut după ce a agresat sexual două femei pe stradă, în Sectorul 4. Un locatar l-a imobilizat pe suspect

Polițiștii de la Secția 26 au reținut un bărbat de 38 de ani care a atacat două femei în aceeași seară, pe străzi din Sectorul 4 al Capitalei. Prima victimă, o tânără de 24 de ani, a sunat la 112 marți seară, în jurul orei 20:40. Ea a reclamat faptul că un individ a atins-o în zonele intime în timp ce se deplasa pe stradă, după care acesta a dispărut. 

La doar 40 de minute distanță, o altă femeie, în vârstă de 28 de ani, a sesizat un incident similar pe o altă stradă din apropiere. De data aceasta, victima a strigat după ajutor, iar intervenția locatarilor a fost decisivă. Un bărbat din zonă a reușit să-l prindă pe suspect și l-a ținut pe loc până la sosirea echipajelor de poliție.

Polițiștii au identificat agresorul și l-au dus la sediul secției pentru audieri. În urma probelor, autoritățile au emis o ordonanță de reținere pentru 24 de ore. Ancheta continuă acum sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 pentru două infracțiuni de agresiune sexuală.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

EDUCAȚIE Fondul pentru bursele studenților scade cu aproape 60% în 2026 din cauza plafonărilor succesive impuse de Guvernul Bolojan
14:57
Fondul pentru bursele studenților scade cu aproape 60% în 2026 din cauza plafonărilor succesive impuse de Guvernul Bolojan
MEDIU Fenomenul spectaculos apărut în orașul Galați: „fierbe” Dunărea, la 0 grade Celsius
14:47
Fenomenul spectaculos apărut în orașul Galați: „fierbe” Dunărea, la 0 grade Celsius
INCIDENT Soarele nu a strălucit prea mult pentru CFR Călători. Locomotiva care se anunța cu mare fast s-a defectat pe drum: Dan Badea a filmat totul
14:47
Soarele nu a strălucit prea mult pentru CFR Călători. Locomotiva care se anunța cu mare fast s-a defectat pe drum: Dan Badea a filmat totul
AUTO Autoturisme de lux trecute pe la mai mulți proprietari și sute de mii de kilometri șterși din bord. Dezvăluiri de la specialiștii carVertical
14:18
Autoturisme de lux trecute pe la mai mulți proprietari și sute de mii de kilometri șterși din bord. Dezvăluiri de la specialiștii carVertical
ULTIMA ORĂ SRI menține nivelul de alertă teroristă la albastru-precaut. „Nu se impune ridicarea nivelului”
14:09
SRI menține nivelul de alertă teroristă la albastru-precaut. „Nu se impune ridicarea nivelului”
IMOBILIARE Oferte „de nerefuzat” pe piața imobiliară. Unde găsești case și apartamente la cele mai mici prețuri
13:38
Oferte „de nerefuzat” pe piața imobiliară. Unde găsești case și apartamente la cele mai mici prețuri
Mediafax
(DOCUMENTE) Autoritățile române au clasificat la regim „secret” cererea administrației SUA pentru București. Cum votează Parlamentul, ce alte solicitări a mai primit de la Nicușor Dan
Digi24
Kremlinul amenință Marea Britanie după ce ucrainenii au atacat o fabrică militară din Briansk: Vom ține cont de rolul lor
Cancan.ro
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
„Gata cu scuzele!” Criza locuințelor, între modelul Clujului și „Planul Simion”, în Parlamentul European
Mediafax
Nicușor Dan, după ședința CSAT: Statul pregătește scenarii de reacție la creșterea prețului petrolului
Click
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de neimaginat”
Digi24
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia autonomă: „Un eșec catastrofal”
Cancan.ro
Ea este femeia din Timișoara ucisă de propriul fiu, de 8 martie. Vecinii fac dezvăluiri ULUITOARE
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt cei care și-au dat seama cine e
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Descopera.ro
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Semne de viață străveche, găsite într-un loc în care nimeni nu se aștepta
FLASH NEWS Alertă la Washington: Un „vehicul suspect“ a intrat în porțile Casei Albe. Mai multe străzi din apropierea reședinței lui Trump, închise
14:36
Alertă la Washington: Un „vehicul suspect“ a intrat în porțile Casei Albe. Mai multe străzi din apropierea reședinței lui Trump, închise
FLASH NEWS Spania a decis să își cheme ambasadorul din Israel. Ambasada din Tel Aviv va fi condusă de un reprezentant diplomatic
14:27
Spania a decis să își cheme ambasadorul din Israel. Ambasada din Tel Aviv va fi condusă de un reprezentant diplomatic
FLASH NEWS Anunțul oficial al lui Nicușor Dan despre dislocarea de trupe și echipament americane pe teritoriul României
14:18
Anunțul oficial al lui Nicușor Dan despre dislocarea de trupe și echipament americane pe teritoriul României
FLASH NEWS Von der Leyen avertizează că revenirea la petrolul Rusiei este o greșeală strategică. Președinta Comisiei vrea alte opțiuni pentru reducerea prețurilor
14:04
Von der Leyen avertizează că revenirea la petrolul Rusiei este o greșeală strategică. Președinta Comisiei vrea alte opțiuni pentru reducerea prețurilor
FLASH NEWS Președintele Turciei cere încetarea războiului din Iran, înainte ca întregul Orient Mijlociu să fie „aruncat în flăcări”. „Vrem să readucem părțile la masa negocierilor”
14:01
Președintele Turciei cere încetarea războiului din Iran, înainte ca întregul Orient Mijlociu să fie „aruncat în flăcări”. „Vrem să readucem părțile la masa negocierilor”
RĂZBOI British Airways a anulat toate zborurile către și dinspre orașele mari din Orientul Mijlociu „până la finalul acestui an”
14:00
British Airways a anulat toate zborurile către și dinspre orașele mari din Orientul Mijlociu „până la finalul acestui an”

Cele mai noi

Trimite acest link pe