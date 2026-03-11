Bărbat reținut după ce a agresat sexual două femei pe stradă, în Sectorul 4. Un locatar l-a imobilizat pe suspect

Polițiștii de la Secția 26 au reținut un bărbat de 38 de ani care a atacat două femei în aceeași seară, pe străzi din Sectorul 4 al Capitalei. Prima victimă, o tânără de 24 de ani, a sunat la 112 marți seară, în jurul orei 20:40. Ea a reclamat faptul că un individ a atins-o în zonele intime în timp ce se deplasa pe stradă, după care acesta a dispărut.

La doar 40 de minute distanță, o altă femeie, în vârstă de 28 de ani, a sesizat un incident similar pe o altă stradă din apropiere. De data aceasta, victima a strigat după ajutor, iar intervenția locatarilor a fost decisivă. Un bărbat din zonă a reușit să-l prindă pe suspect și l-a ținut pe loc până la sosirea echipajelor de poliție.

Polițiștii au identificat agresorul și l-au dus la sediul secției pentru audieri. În urma probelor, autoritățile au emis o ordonanță de reținere pentru 24 de ore. Ancheta continuă acum sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 pentru două infracțiuni de agresiune sexuală.

